Dva u dva u Dva Osam za vikend

Mic po mic, stigosmo do kraja listopada i popularne Noći vještica, koja ove godine prigodno pada na početak vikenda u klubu DVA OSAM imamo čak dvije proslave Halloweena.

Na sam dan Samhaina, odnosno Halloween, u petak 31. listopada priređujemo Twilight Halloween by Tomi Phantasma. Po svojoj bogatoj scenografiji, raskošnoj kostimografiji i autentičnoj glazbi to je najmračniji i najvjerodostojniji noćnovještičji party na ovim prostorima. Tomiju će se ove godine pridružiti i mlada Mila Car kao ghost DJ. Prvi Twilight Halloween je održan 1994. u kultnom zagrebačkom klubu Condordia, ubrzo je preselio na Jabukovac, a sad se nakon 10 godina vraća na istu adresu, u klub DVA OSAM. Twilight Halloween do danas njeguje autentičnu atmosferu, te privlači brojnu publiku koja je iznimno maštovita u maskiranju. Oni koji se nisu stigli maskirati moći dobiti besplatno šminkanje - facepainting na terasi kluba koje će raditi zagrebačka facepainterica, dizajnerica nakita i slikarica Andreja Krušelj.

Idućeg dana, u subotu 1. studenog, selimo na drugi kraj svijeta, kada nam Hallyuween K-Pop Party donosi najstrašnije plesne hitove iz Južne Koreje. Dress code večeri: jezive vibracije i zastrašujuće odjevne kombinacije