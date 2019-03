Xperia L3 oduševljava zaslonom

Sony je najavio Xperia L3 i u svoj portfolio smartphonea fokusiranih na zabavu dodao novi osnovni model.

„Xperia L3 dodatno unaprijeđuje ponudu onog što naši korisnici žele, pružajući im cjelodnevnu zabavu. L3 ima 18:9 zaslon i dugotrajnu bateriju koja će s lakoćom izdržati cijeli dan korištenja pa naši korisnici mogu raditi još više stvari koje vole," rekao je Tatsuya Tsuzuki, voditelj planiranja proizvoda u Sony Mobileu.

Gledajte više sadržaja na 5,7-inčnom HD+ 18:9 zaslonu Xperia L3

Veliki zaslon Xperia L3 ima elegantan omjer 18:9 pa sjajno izgleda, a telefon pruža odličan osjećaj korištenja kad ga držite u ruci.

Izdržljivi 5,7-inčni HD+ zaslon vam donosi gledanje sadržaja s nevjerojatnim detaljima i oživljava vašu zabavu. L3 ima prekrasnu završnu obradu visokog sjaja, no stvoren je i da traje jer ga Corning® Gorilla® Glass 5 staklo dodatno štiti od slučajnih polijevanja.

Snimajte umjetničke fotografije uz 13 MP i 2 MP dvostruku kameru

Xperia L3 je prvi proizvod u L seriji koji ima dvostruku kameru, 13 MP i 2 MP, pa možete snimati kreativne fotografije visoke kvalitete s prekrasnim Bokeh efektom.

Xperia L3 ima i 8 MP prednju kameru koja je idealna kamera za selfieje jer Portret selfie način rada uključuje niz efekata za uljepšavanje, kao što su Soft skin, Skin brightness, Sharp face te Bokeh efekt koji defokusira pozadinu dajući vašem selfieju wow faktor. L3 također ima i zaslonsku bljeskalicu koja vam omogućava da snimite savršen selfie čak i u uvjetima lošeg osvjetljenja.

Velika baterija L3 omogućava vam da se zabavljate cijeli dan

Baterija velikog kapaciteta od 3,300 mAh, koju pokreće MediaTek Helio P22 (MT6762) procesor, lako će izdržati vaš cijeli dan prepun obaveza, što vam omogućava da još duže i više radite sve ono što volite.

Sonyjevo Xperia prilagođeno punjenje (Adaptive Charging) nadzire vaš telefon tijekom punjenja te osigurava da baterija ne bude preopterećena, što joj osigurava duži vijek trajanja. L3 je također kompatibilan s USB Power Delivery punjenjem, što znači da možete puniti svoj telefon samo nekoliko minuta, a dobiti sate korištenja.

Nova open-ear slušalica, SBH82D, za napredno slušanje

Nova open-ear Bluetooth® stereo slušalica, SBH82D, predstavljena je uz Xperia L3 u crnoj, sivoj i plavoj boji da bi se mogla kombinirati s bojama uređaja. Slušalica ima lagan, kompaktan i sklopiv bežični dizajn, a stavlja se sa stražnje strane vrata i oblikovana je za ugodno, cjelodnevno slušanje. SBH82D ima istu unutarnju strukturu kao i Xperia Ear Duo pa omogućava korisnicima da slušaju omiljenu glazbu dok istovremeno mogu čuti zvukove iz okoline zahvaljujući open-ear stilu dizajna. SBH82D također ima i funkcije glasovnog asistenta od GoogleaTM i Applea, kao i mogućnost hands-free razgovora. SBH82D slušalica bit će dostupna na odabranim tržištima od svibnja 2019.

Xperia L3 stiže s Androidom 8.0 OreoTM* na odabrana tržišta od 25. veljače u tri boje: srebrnoj, crnoj i zlatnoj, a bit će dostupan u Single SIM i Dual SIM** verzijama.

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal i na Instagramu >>