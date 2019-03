Xperia 10 i 10 Plus - zaslon iz snova

Sony je danas najavio Xperia 10 i Xperia 10 Plus i donio 21:9 doživljaj u super srednju kategoriju.

„Naša linija uređaja iz super srednje kategorije predstavlja vrhunske Sony inovacije, čineći ih široko dostupnima," rekao je Mitsuya Kishida, predsjednik Sony Mobile Communicationsa. „Naš novi široki zaslon omjera 21:9 nudi zabavu od ruba do ruba u tankom i elegantnom dizajnu telefona koji odlično leži u ruci."

Široki Full HD+ zaslon omjera 21:9 za zabavu i produktivnost

Xperia 10 i 10 Plus imaju tanak beskonačan dizajn sa širokim Full HD+ zaslonom omjera 21:9, idealnim i za zabavu i za produktivnost. Sonyjevo intuitivno 21:9 korisničko sučelje s više prozora, zajedno s 6-inčnim zaslonom na Xperia 10 i 6,5-inčnim zaslonom na 10 Plus, omogućava da se istovremeno gledaju dvije aplikacije te da se za oba prozora zadrži veličina pogodna za gledanje obje. Na primjer, možete gledati svoje omiljene videozapise dok šaljete poruke, a da se pritom ne morate prebacivati iz jedne u drugu aplikaciju. Pokretanje dvije aplikacije istovremeno nikad nije bilo tako jednostavno.

Na početnom zaslonu dugo pritisnite ikonu aplikacije koju želite prikazati na zaslonu istovremeno s drugom aplikacijom ili pokrenite Side sense koji je od sada dostupan i u super srednjoj kategoriji, a omogućit će vam da odaberete obje aplikacije koje želite prikazati na 21:9 zaslonu u više prozora*.

Zahvaljujući tankom dizajnu Xperia 10 i Xperia 10 Plus savršeno leže u ruci i jednostavni su za držanje i upravljanje. I Xperia 10 i 10 Plus su zaštićeni sa Corning® Gorilla® Glass 5 staklom koje im daje čvrstoću i izdržljivost, dok prekrasna metalizirana završna obrada naglašava njihov elegantan oblik.

Budite kreativni s dvostrukom kamerom s Bokeh efektom i 21:9 filmskim snimanjem i fotografiranjem na Xperia 10 i Xperia 10 Plus

Xperia 10 i 10 Plus omogućavaju 21:9 filmsko snimanje u 4K pa možete snimati videozapise u jednakom omjeru kao što to rade filmaši. Omjer u više aspekata (multi-aspect ratio) vam omogućava da odaberete idealne dimenzije - na primjer, odaberite 21:9 da bi se sadržaj prikazao preko cijelog zaslona ili 1:1 za savršen Instagram post.

Dvostruke kamere na Xperia 10 (13 MP + 5 MP) i Xperia 10 Plus (12 MP + 8 MP) omogućavaju vam da snimite fotografije visoke kvalitete s umjetničkim Bokeh efektom koji ističe subjekt na fotografiji u odnosu na defokusiranu pozadinu. Ekskluzivno na Xperia 10 Plus 2X optički zum** vam omogućava da se još više približite akciji.

Da bi vam pomogle da budete još kreativniji, i glavne i prednje kamere na Xperia 10 i 10 Plus imaju SteadyShotTM za snimanje oštrih videozapisa bez mutnih kadrova čak i kada ste u pokretu.

Slušajte glazbu točno onako kako je to izvođač zamislio uz High-Resolution Audio

I Xperia 10 i 10 Plus imaju naprednu audio tehnologiju - Sonyjev High-Resolution Audio s LDACTM tehnologijom - pa možete slušati glazbu u najčišćem formatu čak i kada je slušate bežično.

Uz to, Sonyjev Digital Sound Enhancement Engine (DSEE HXTM) automatski poboljšava vaše komprimirane zvučne datoteke i podiže ih na razinu blizu high-resolution kvalitete zvuka. Na taj način daje novi život vašim pjesmama vraćajući suptilne nijanse originalnih snimki te simulirajući zvukove izvedbe uživo.

Potpuno nova open-ear slušalica SBH82D za napredno slušanje i futrole odgovarajućih boja

Nova open-ear Bluetooth® stereo slušalica, SBH82D, predstavljena je uz Xperia 10 i Xperia 10 Plus u crnoj, sivoj i plavoj boji da bi se mogla kombinirati s bojama uređaja. Slušalica ima lagan, kompaktan i sklopiv bežični dizajn, a stavlja se sa stražnje strane vrata i oblikovana je za ugodno, cjelodnevno slušanje. SBH82D ima istu unutarnju strukturu kao i Xperia Ear Duo pa omogućava korisnicima da slušaju svoju omiljenu glazbu dok istovremeno mogu čuti zvukove iz okoline zahvaljujući open-ear stilu dizajna. SBH82D također ima i funkcije glasovnog asistenta od GoogleaTM i Applea, kao i mogućnost hands-free razgovora. SBH82D slušalica bit će dostupna na odabranim tržištima od svibnja 2019.

Style Cover Stand je dva-u-jedan proizvod: futrola i postolje za Xperia 10 i 10 Plus. Ekskluzivno za Xperia 10 dostupan je Style Cover Solid koji će pomoći zaštititi vaš telefon od veće štete, a ima izdržljivost u skladu s vojnim specifikacijama***.

Xperia 10 koristi Qualcomm® SnapdragonTM 630 Mobile Platform koji je dizajniran da omogući fantastičnu grafiku i napredna multimedijska iskustva, te dugo trajanje baterije uz 2870 mAh bateriju. Dostupan je u plavoj, crnoj, srebrnoj i ružičastoj boji. Xperia 10 Plus ima Qualcomm® SnapdragonTM 636 Mobile Platform koji donosi impresivne performanse, vrhunsku kvalitetu slike i dugo trajanje baterije uz 3000 mAh bateriju. Dostupan je u plavoj, crnoj, srebrnoj i zlatnoj boji. I Xperia 10 i 10 Plus stižu s AndroidomTM**** 9.0 Pie na odabrana tržišta od 25. veljače*****, a dostupni su u dvije verzije, Single SIM i Dual SIM*****.

