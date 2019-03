Lenovo Tab V7, Energizer Power Max P18K Pop, OnePlus 5G prototip

Među izlagačima na MWC 2019, Lenovo je predstavio Tab V7 pametni telefon sa zaslonom od 6,95 inča, Energizer proizvođač baterija se pohvalio

Power Max P18K Pop pametnim telefonom impresivnog kapaciteta baterije, a OnePlus maglovito pokazao prototip 5G modela.

Lenovo Tab V7 - pristupačan pametni telefon s baterijom 5.180 mAh

Lenovo je osim najnovijih ThinkPad prijenosnih računala predstavio Tab V7 mobilni uređaj, najavljen kao hibridni tablet. Ima konstrukciju s metalnim okvirom i laganim kućištem. Debljine je 7,89 mm i mase 195 grama. Čitač otiska prsta nalazi se sa stražnje strane.

Zaslon je 6,9-inčni IPS rezolucije 1.080 x 2.160 piksela omjera prikaza 18: 9. Pokriva 81 % prednjice. Na stražnjoj strani je 13 MP kamera dok na prednjoj 5 MP matrice. Obje podržavaju zamućenje pozadine u portretnom načinu rada. Međutim samo softverski jer nema senzora dubine.

Lenovo Tab V7 opremljen je Snapdragon 450 čipsetom s 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije proširive do 128 GB microSD karticom. Napaja se baterijom kapaciteta 5.180 mAh. Također podržava rad dvije SIM kartice i 4G mreže.

Kod ovog modela mogle bi vam se svidjeti multimedijske mogućnosti među kojima se ističu prednji stereo zvučnici prilagodljivi Dolby Audio sustavom.

Uređaj radi pod kontrolom Android 9 Pie. Trebao bi se pojaviti u trgovinama početkom travnja uz cijenu od 249 EUR.

Energizer Power Max P18K Pop - baterija s dodatnim pametnim telefonom :D

Energizer Power Max P18K Pop ne može se lako staviti u džep i doslovno izgleda kao cigla. Debljine je 1,8 cm, visine 15,3 cm i širine 7,48 cm. Teži 470 grama. Iako je robustan, nije zgodan za avanture na otvorenom jer specifikacije vodootpornosti i otpornosti na udarce nisu jake.

Ima 6,2-inčni zaslon s rezolucijom od 2.160 × 1.080 piksela.

Na stražnjoj strani nalazi se trostruka kamera (12 MP +%MP + 2 MP) dok se dvostruka prednja kamera proteže od kućišta, slično rješenje onome koji ima vivo NEX.

Hardverska osnova je MediaTek P70 u kombinaciji 6 GB radne memorije i 128 GB interne. Telefon radi u LTE mreži i za bežični prijenos koristimo WIFI 802.11ac ili Bluetooth 5.0

Prema proizvođaču, baterija je dovoljna za 90 sati razgovora i 2 dana reprodukcije videozapisa. Vrijeme u stanju čekanja iznosi do 50 dana. Punjenje može trajati od 0 - 100 posto do 9 sati punjačem za brzo punjenje od 18 W, Naravno, telefon se može koristiti za punjenje drugih uređaja.

Power Max P18K Pop trebao bi se pojaviti u prodaji tokom lipnja po cijeni od 600 eura. Po našem mišljenju, malo skupo, jer za cijenu možete dobiti Power Bank i pametan telefon sa sličnim parametrima.

OnePlus 5G - nije nadolazeći OnePlus 7

OnePlus je samo zagolicao maštu za svoj prvi 5G prototip pametnog telefona. I pristupom prototipu zaštićenim staklom.

U biti nisu pokazali ništa od dizajna osim ekrana za koji je ekipa TechRadar otkrila da je omjera 21: 9. Isto tako ekran nema usjek što ukazuje na to da uređaj može doći s kliznim dizajnom ili popup prednjom kamerom.

OnePlus 5G pogonit će Qualcomm Snapdragon 855 SoC u kombinaciji sa Snapdragon X50 5G modemom. Proizvođač nije dao nikakve ostale bitne detalje u vezi s hardverskim specifikacijama. Trebao bi biti dostupan od drugog tromjesečja ove godine u Ujedinjenom Kraljevstvu od strane EE telekomunikacijske mreže i Elisa u Finskoj. Prema ranijoj najavi bit će skuplji za oko 200 do 300 dolara od One Plus 6T modela. Hoće li stići na druga tržišta, i na kraju kada, to se ne zna. Sve ovisi o odgovarajućoj infrastrukturi za ponudu 5G mreže.