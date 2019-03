Sve više robota u američkim tvrtkama

Američke kompanije prošle su godine instalirale više robota nego ikad prije jer si sve jeftinije i fleksibilnije strojeve može priuštiti sve više poduzeća i jer se njihova namjena širi u sve više područja izvan njihovog tradicionalnog položaja u tvornicama automobila.

Lani je u SAD-u isporučeno 28.478 robota, što je gotovo 16 posto više nego u 2017. godini, prema podacima koje je u četvrtak objavilo michigansko Udruženje za unapređivanje automatizacije.

Isporuke su se povećale u svim sektorima, osim u automobilskoj u kojoj su proizvođači smanjili narudžbe jer su se opskrbili velikim količinama alata potrebnih za proizvodnju novih modela kamiona.

Drugi sektori su procvali, pa su tako isporuke u prehrambenim i potrošačkim kompanijama porasle za 60 posto u odnosu na prethodnu godinu. Isporuke proizvođačima poluvodiča i elektronike bile su veće od 50 posto, dok su isporuke proizvođačima metala porasle za 13 posto.

Potreba za automatizacijom raste kako tvrtke nastoje smanjiti troškove rada. Mnoge tvrtke koje razmišljaju o vraćanju poslovanja iz inozemstva kao odgovor na trgovinski rat Trumpove vlasti mogli bi smatrati automatizaciju najboljim mogućim načinom da ostanu konkurentni, čak i sa skupljim američkim radnicima.

Potpredsjednik Udruge za unapređivanje automatizacije Bob Doyle izjavio je da se automatizacija kreće u daleko širem smjeru od svojih tradicionalnih početaka - od tvornica za sastavljanje automobila i drugih velikih proizvođača, pa do skladišta i manjih tvornica.

Prošle su godine isporuke robota proizvođačima automobila i automobilskih dijelova porasle za 49 posto, što je prvi puta od 2010. godine da je rast iznosio manje od 50 posto, dok je veći rast isporuka zabilježen u ostalim sektorima. U 2017. godini, više od 60 posto isporuka otišlo je proizvođačima automobila.

„Prehrambena industrija zaista se započinje zahuktavati kao tržište za automatizaciju", kaže direktor prodaje i marketinga u Kawasaki Roboticsu Dan Hasley.

