Sony Mobile Communications („Sony Mobile") redefinira svoju viziju smartphonea s najnovijim top modelom Xperia 1 koji donosi Sonyjev već dobro poznat profesionalni zaslon i kino tehnologije uklopljene u prekrasan, elegantan i moćan smartphone.

„Predstavljamo novu viziju našeg XperiaTM branda da bi našim korisnicima donijeli doživljaje koji su van granica zamislivog," rekao je Mitsuya Kishida, predsjednik, Sony Mobile Communications. „Nastavljamo pomicati granice u potrazi za inovacijama, a naš novi Xperia model pruža izvorne tehnologije s nizom značajki profesionalne razine za kreativna zabavna iskustva koja su moguća samo sa Sonyjem."

Doživite 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED zaslon bez konkurencije

Uživajte u filmovima u njihovom originalnom formatu na dlanu uz 21:9 CinemaWide 6,5-inčni 4K HDR OLED zaslon. Xperia 1 vam nudi kino omjer i preciznu reprodukciju boja kao u filmskom formatu da bi vam donio izvorni doživljaj gledanja.

Zaslon koji nema konkurencije pokreću Sonyjeve nagrađivane BRAVIA® TV tehnologije. X1TM for mobile engine donosi tehnologije HDR (High Dynamic Range) remasteriranja i osigurava da u svemu što gledate, uključujući i sadržaj koji streamate, možete uživati s više kontrasta, boja i jasnoće.

Xperia 1 ima 10-bitnu tonsku gradaciju koja predstavlja bezbroj boja. Xperia 1 pruža dublje razine crne, a boje djeluju puno prirodnije. Sada možete iskusiti preciznost boja bez konkurencije s našom novom Creator mode opcijom koja oživljava sadržaj točno onako kako je zamišljeno, a inspirirana je Master Monitor reprodukcijom boja Sonyjeve profesionalne tehnologije koja se koristi u produkcijama vodećih hollywoodskih studija. Zaslon zajedno s originalno razvijenom obradom slike podržava širok spektar boja ITU-R BT.2020, kao i DCI-P3 s Illuminantom D65.

Prepustite se višedimenzionalnom Dolby Atmos® zvuku

Ovu ultimativno iskustvo gledanja sadržaja dodatno je obogaćeno Dolby Atmos® zvukom koji vas potpuno obuzima jer se širi iznad i oko vas i nevjerojatno je realističan. Podešenja zvuka razvijena su u suradnji sa Sony Pictures Entertainmentom da bi osigurala da mobilno iskustvo bude jednako izvornom.

Da bi zaokružili svoj doživljaj zabave, podignite mobilno igranje na sljedeću razinu. Prostrani 21:9 zaslon nudi vam dublji, neograničeni pogled na sve što igrate, dok Game Enhancer optimizira performanse i blokira neželjene obavijesti te vam omogućava da snimite igranje i pronađete online savjete za svoju igru.

Ispričajte više priča s kino snimanjem i preciznim fotografiranjem

Iskusite kvalitetu profesionalne razine na svakoj fotografiji s naprednom kamerom s trostrukim objektivom (12 MP) za bilo koju situaciju i bilo kakve uvjete osvjetljenja: 16 mm za široke kadrove krajolika, svestrani 26 mm objektiv i 52 mm objektiv za telefoto snimanje (ekvivalent 35 mm).

Tehnologije iz Sonyjevog hvaljenog α („Alpha") fotoaparata s izmjenjivim objektivima primjenjene su u Xperia 1 kao BIONZ XTM for mobile. Algoritam omogućava prvom Eye autofokusu na svijetu u smartphoneu da izoštri fokus točno u razini očiju, a također može kontinuirano snimati s do 10 fps AF/AE praćenjem (autofokus i autoekspozicija) da bi pružio precizan fokus i optimalnu ekspoziciju. Snimajte bolje fotografije pri slabom osvjetljenju uz svijetli F1.6 objektiv i veliki Dual Photo Diode senzor slike s udaljenošću između piksela 1.4μm, koji osiguravaju da čak i subjekti u pokretu budu savršeno jasni i bez mutnih dijelova, dok RAW redukcija šuma pruža prekrasno jasne i čiste fotografije.

Xperia 1 također podiže filmove na višu razinu kroz suradnju s inženjerima iz Sonyjevog odjela profesionalnih digitalnih filmskih kamera, poznatom po svom CineAlta brandu, proslavljenom po svojoj Full Frame digitalnoj filmskoj kameri „VENICE". Možete snimati u prirodnom kinematografskom tonu te uz pomoć naše nove značajke Cinema Pro primjeniti unaprijed zadane postavke upravljanja bojama. Kreirajte željenu atmosferu birajući između ukupno osam različitih ekspresija koje će pretvoriti vaše videozapise u kino priče. Sve to možete snimati u 4K HDR-u pri 24 frameova po sekundi u 21:9 formatu. Jedino Sony može donijeti ovu vodeću profesionalnu tehnologiju u industriji na Xperia 1, omogućavajući vam da snimate svakodnevni život u kino stilu uz Cinema Pro. Xperia 1 vam omogućava i da dobijete 21:9 fotografije dok snimate uživo ili sa snimljenih videozapisa, bilo sa ili bez unaprijed zadanih postavki upravljanja bojama. Jedinstveni sustav hibridne stabilizacije koji pokreće Optical SteadyShotTM ima jedinstveni algoritam koji će osigurati glatke snimke bez podrhtavanja kadrova.

21:9 elegantan i ergonomski dizajn

Sa zaslonom omjera 21:9 Xperia 1 ima minimalistički i bezvremenski dizajn koji savršeno naglašava prekrasan zaslon, a tanak format osigurava ugodno držanje u ruci. Elegantno metalno kućište obrubljuje izdržljivo Corning® Gorilla® Glass 6 staklo s prednje i stražnje strane, dok IP65/IP68 certificirana otpornost na vodui čuva telefon od oštećenja vodom.

21:9 format zaslona s funkcijom više prozora za veću produktivnost

Jedinstveni 21:9 zaslon nudi veću upotrebljivu površinu i idealan je za istovremeno pokretanje i prikaz dvije aplikacije pa sada možete i vidjeti i napraviti više. Možete brzo i jednostavno pokrenuti dijeljenje zaslona na nekoliko načina: sa Smart senseom koji je pametniji nego ikada, aktivacijom funkcije više prozora ili putem glasovne komande.

Xperia 1 jednako dobro izgleda i radi, a u ponudi je u niz boja koje će odgovarati vašem osobnom stilu: crnoj, ljubičastoj, sivoj i bijeloj.

Snaga da vas odvede još dalje

Iskusite nevjerojatne performanse i poboljšanu energetsku učinkovitost s najnovijim top modelom procesora Qualcomm® SnapdragonTM 855 Mobile Platform. Nudi Gigabit LTE velike brzine, do 25% brži CPU i do 40% jače GPU performanse u odnosu na prethodnu generaciju te Snapdragon Elite Gaming za lagano upravljanje onim aplikacijama i igrama koje inače više opterećuju procesor.

Baterija velikog kapaciteta od 3330 mAh u kombinaciji sa Smart Stamina načinom rada, Battery Careomii i Xperia prilagođenim punjenjem osigurava da telefon traje tijekom cijelog dana.

Dodatna oprema

Za Xperia 1 bit će dostupan niz proizvoda dodatne opreme uključujući:

Open-ear Stereo Bluetooth® slušalica SBH82D za ležeran stil na otvorenom koji vam omogućava da bežično uživate u glazbi i telefonirate, a istovremeno možete čuti zvukove iz okoline.

Style Cover Touch SCTI30 u ponudi u odgovarajućim bojama uz boje telefona te s prozirnom prednjom stranom da možete pristupiti svim funkcijama svog Xperia 1 čak i kada je futrola zatvorena.

Dostupnost

Xperia 1 isporučuje se s AndroidomTM 9 Pie i bit će dostupan na odabranim tržištima od kasnog proljeća 2019iii.

i Xperia 1 je otporan na vodu i zaštićen od prašine pa ne brinite ako vas uhvati pljusak ili želite isprati prljavštinu pod slavinom, no imajte na umu da svi portovi i poklopci moraju biti čvrsto zatvoreni. Ne biste trebali uranjati uređaj potpuno pod vodu niti ga izlagati morskoj vodi, slanoj vodi, kloriranoj vodi ili tekućinama kao što su pića. Zloupotreba i nepravilno korištenje će poništiti jamstvo. Uređaj je testiran u skladu s oznakom IP65/68. Za više informacija posjetite www.sonymobile.com/waterresistant. Imajte na umu da Xperia 1 ima port bez poklopca za povezivanje i punjenje. USB port mora biti potpuno suh prije punjenja.

ii Battery Care puni vaš telefon do 90%, čeka, a zatim ga puni do 100% netom prije vašeg uobičajenog vremena buđenja.

iii Točan termin i dostupnost će varirati ovisno o tržištu

