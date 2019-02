SanDisk i Micron predstavili microSD kartice kapaciteta 1 terabajta

Na aktualnom MWC sajmu nisu samo u srži predstavljanje pametnih telefona i njihove mogućnosti već i ostale tvrtke imaju što predstaviti. Jedne od njih jesu SanDisk i konkurentski Micron.

Za SanDisk sigurni smo kako ste već čuli, riječ je o proizvođaču između ostalog i microSD kartica. Donedavno ni sami nismo mogli poimati kako će microSD kartice dolaziti na tržište s kapacitetom memorije od 256 ili pak 500GB ali sada se tržištu predstavio 1 terabajta. Recimo kako je to kapacitet HDD diska koje posjeduju pojedini prijenosnici ili pak SSD-ovi. A sada i microSD kartica nije više crna ovca u taboru visokog kapaciteta eksterne memorije unutar pametnih telefona.

Da sve ne ostane na uvodu kažimo kako se tvrtka Micron hvali donijevši na tržištu prvu microSD karticu kapaciteta od 1 terabajta, dok sa suprotne strane SanDisk se može pohvaliti brzinom. Brzina čitanja od 160MB/s kod SanDiska u odnosu na siromašnih 100MB/s. Što se tiče brzine zapisivanja i tu prevlast ima SanDisk sa svojih 95MB/s u odnosu na Micron sa samo 5MB/s.

Dolazak na tržište microSD kartice iz redova SanDiska zakazano je za travanj te će cijena iznositi 449$ a Micron još nije naveo datum dostupnosti za kupnju pa tako niti cijena nije poznata. Sigurni smo bez obzira na sve kako će i Micron svoju microSD karticu cijeniti također približno oko 500$ stoga kako se kaže, tko voli nek izvoli.

