Oppo: 10x zoom bez gubitka kvalitete i 5G su blizu

Ove godine na MWC 2019, pravi su trend 5G mreže i daljnje poboljšanja kvaliteta kamera u pametnim telefonima. Kineska tvrtka Oppo, za razliku od drugih nisu pokazali gotove proizvode već prototip modela s inovacijama koji obuhvaća oba trenda kao temelj novih proizvoda.

Pokazani Oppo prototip 5G modela pametnog telefona ima desetostruku hibridnu tehnologiju optičkog zuma bez gubitka kvalitete i koja može dosegnuti čak 20x telefoto zoom. Takav snažni optički zum omogućen je jedinstvenim dizajnom tri modula: ultra širokog objektiva od 120 stupnjeva, glavnog s 48 MP senzorom i trećeg, periskopskog telefoto objektiva s prizmom koja reflektira ulazno svjetlo za 90 stupnjeva.

Glavni i telefoto objektiv imaju optički sustav stabilizacije s točnošću od 0,001445 stupnjeva i opremljeni su sustavom za automatsko fokusiranje. Pokrivaju žarišne duljine od 16-160 mm omogućujući zumiranje 10 puta bez gubitka kvalitete. Ovaj modul trostruke kamere ima debljinu od samo 6,76 mm. Nije potrebno naglasiti koliko modul može značajno uštedjeti slobodan prostor unutar kućišta.

Očekuje se da će ova tehnologija biti komercijalno dostupna u drugom tromjesečju 2019. godine kada bi trebao biti lansiran i prvi pametan telefon s novom tehnologijom.

5G komunikacija

Oppo je na konferenciji posebnu pažnju posvetio inovativnim rješenjima i redizajnu uređaja za podršku 5G mreža kako bi se riješilo rasipanje topline, povećana potrošnja energije, održala kvaliteta stabilnosti signala itd. Koje inovacije OPPO dodaje svojim 5G pametnim telefonima?

Dva kompleta komunikacijskih komponenti

U ovom prijelaznom razdoblju kada je nemoguće mobilnim operatorima pokriti sva područja 5G mrežama, modem će biti kompatibilan s tradicionalnim 2G, 3G i 4G mrežama. U biti, bit će dva kompleta komponenti za komunikaciju: 2G-4G i 5G. Osim toga Oppo je redizajnirao 5G antensku arhitekturu kako bi osigurao da sve performanse antena mogu zadovoljiti tehničke 5G standarde.

Novi algoritmi za pametne antene

Ništa manje nije važan podatak da su samostalno razvili algoritam za antene i očitavanje signala u ovisnosti položaja držanja uređaja u ruci, kako bi korisnici imali stabilnu i izvrsnu izvedbu signala u svakom trenutku. Tu je još niz novih tehnoloških rješenja u izazovu u dizajnu antene, osnovnom pojasu, RF-u, potrošnji energije itd.

Također je tvrtka demonstrirala neke aplikacije koje će biti dostupne vlasnicima 5G-pametnih telefona poput hologramskih fotografija i aplikacija za kupnju pomoću proširene stvarnosti.

OPPO 5G Landing Action

Oppo planira s operaterima u sklopu "OPPO 5G Landing Action" projekta donijeti 5G iskustvo potrošačima na tri kontinenta (Azija, Europa, Oceanija) sa željom da preuzmu vodeću ulogu u pokretanju testiranja i pokusnog korištenja 5G mreža. Istodobno, tvrtka nastavlja s otvaranjem novih istraživačkih centara u različitim zemljama svijeta i ulazi na nova tržišta, osvajajući ih svojim rješenjima.

" Qualcomm Technologies se raduje bliskoj suradnji s OPPO-om kako bi ostvario pravi potencijal 5G-a i podržao lansiranje svog prvog 5G pametnog telefona temeljenog na našoj vodećoj mobilnoj platformi Qualcomm Snapdragon 855 s X50 5G modemom - rekao je Cristiano Amon, predsjednik Qualcomm Incorporated.

