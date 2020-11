XIII. Gumbekovi dani

Budući da su zbog pandemije Covid-19 virusa u ožujku bili odgođeni Gumbekovi dani, oni će se ove godine održati u prosincu! Gumbekovi dani, ove godine trinaesti po redu, posvećeni su jednom od najvećih hrvatskih komičara, kabaretista i glumaca - Mladenu Crnobrnji Gumbeku.

„Sto i jednu godinu nakon što se u Zagrebu pojavio kabaret, izmišljen u Parizu 1881. kao svojevrsna kazališna forma za zabavu gostiju u kavanama koje su na originalan način htjele nadvisiti konkurenciju u kojoj je posjetitelje zabavljala glazba, Glumačka družina Histrion i njezin umjetnički ravnatelj Zlatko Vitez organizirali su 2008. u Histrionskom domu I. festival kabareta Gumbekovi dani, nazvan prema jednom od najfascinantnijih hrvatskih komičara druge polovice 20. stoljeća Mladenu Crnobrnji Gumbeku (1939.-2000.). On je bio i veliki majstor kabaretskog umijeća, toga specifičnog kazališnog izraza koji je u našem gradu, posebice između dva svjetska rata, bio iznimno popularan kako je u svojoj knjizi Zagrebački kabaret, slika jednog rubnog kazališta nakon iscrpnog proučavanja njegove povijesti posvjedočio jedan od naših istaknutih kazališnih kritičara i teatrologa Igor Mrduljaš.

Gumbek je često nastupao izvan svoje matične kuće, posebice u Glumačkoj družini Histrion gdje je 1989. pokazao svu raskoš svojega predstavljačkog umijeća u njihovoj izvedbi najvažnijega hrvatskog kabaretskog teksta druge polovice prošlog stoljeća Kavana Torso Tahira Mujičića, Nina Škrabe i Borisa Senkera u režiji Zlatka Viteza. U toj glumačkoj družini oduševljavao je i u Vitezovim režijama Hist(e/o)rijade (1983.) istih autora, Diogenešu (1993.) Tituša Brezovačkog i Zagorkinoj Tajni Krvavog mosta (1998.), a i u još dvije adaptacije romana te naše popularne spisateljice -1987. u Gričkoj vještici u režiji Mira Međimorca, a 1995. u Jalnuševčanima u režiji Zorana Mužića. S uspjehom je nastupio i 1997. u Hrvatskom Diogenesu Augusta Šenoe i Milana Begovića u režiji Želimira Mesarića, a i svoju posljednju predstavu odigrao je na histrionskom ljetu u režiji Dražena Ferenčine. Toga se Zlatko Vitez prisjetio u najavi prvih Gumbekovih dana:"...i Gumbek i cabaret važni su histrionski međaši, od samih početaka do danas. Mladen Crnobrnja Gumbek i svoju je posljednju ulogu odigrao u Histrionu. Bilo je to u jesen 1999. godine u Doktoru pod mus, J.B.Moliera na Opatovini. Tada smo još maštali o Histrionskom domu koji se danas diči i Gumbekovih poprsjem. Stoga odlučismo da Gumbek ima svoje dane, i to ne slučajno u mjesecu kada se budi proljetni život i kada trešnje na njegovoj Trešnjevci sramežljivo počnu pupati."

Zlatko Vitez

XIII. Gumbekove dane svečano ćemo otvoriti u petak 04. prosinca s premijerom naše nove predstave NA PAROVE RAZBROJ S' Petera Quiltera u režiji Ivana-Gorana Viteza, a svečano zatvaranje i dodjela nagrada XIII. Gumbekovih dana održat će se u subotu 19. prosinca. Festival ćemo zatvoriti s reprizom nove predstave.

NA PAROVE RAZBROJ S'

Premijera: 04.12.2020

Autor: Peter Quilter

Redatelj: Ivan-Goran Vitez

Kostimografija: Elvira Ulip

Scenografija: Enes Hodžić

Producent: GD Histrion

Izvođači: Ana-Marija Percaić i Hrvoje Klobučar

Izuzetno nam je drago što će se ove godine u sklopu Gumbekovih dana, unatoč situaciji s pandemijom, odigrati čak 12 različitih predstava. Osim zagrebačkih kazališta - Teatar &TD, GSK Kerempuh, Kazalište Moruzgva, UO Canta i TheArto projekt, na XIII. Gumbekovim danima gostovat će i Mladen Medak Gaga iz Bjelovara, Kerekesh Teatar iz Varaždina, Gradsko kazalište mladih iz Splita, HNK Varaždin i OLJK & AKU Osijek. Osim naše premijere u sklopu XIII. Gumbekovih dana održat će se i premijera predstave EUROSONG FUTURE SHOW Umjetničke organizacije CANTA iz Zagreba.

Sve predstave će se održati u Histrionskom domu (Ilica 90) u 20 sati.

RASPORED PREDSTAVA XIII. GUMBEKOVIH DANA:

04.12.2020. (Petak) u 20h - NA PAROVE RAZBROJ S' (GD Histrion) - OTVARANJE XIII. GUMBEKOVIH DANA i SVEČANA PREMIJERA

05.12.2020. (Subota) u 20h - MISTERO BUFFO (Kazalište Grupa i Triko Cirkus Teatar, Dražen Šivak)

07.12.2020. (Ponedjeljak) u 20h - OSIJEK CABARET (Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek)

08.12.2020. (Utorak) u 20h - BILJEŽNICA ROBIJA K. (GSK Kerempuh, Zagreb)

09.12.2020. (Srijeda) u 20h - RoSa E (HNK Varaždin)

10.12.2020. (Četvrtak) u 20h - VLA VLA VLAJLAND CABARET (Kazalište Moruzgva, Zagreb)

11.12.2020. (Petak) u 20h - KRTICE (Kerekesh Teatar, Varaždin)



12.12.2020. (Subota) u 20h - SF Cabaret SPLIT IN SPACE (Gradsko kazalište mladih, Split)

15.12.2020. (Utorak) u 20h - HAMLET ZA SVAKOGA (Teatar &TD, Zagreb

16.12.2020. (Srijeda) u 20h - PREDSJEDNICI&CA (Pretposljednja večera) (GSK Kerempuh, Zagreb)

17.12.2020. (Četvrtak) u 20h - EUROSONG FUTURE SHOW (Damir Horvat, UO Canta, Zagreb) - SVEČANA PREMIJERA

18.12.2020. (Petak) u 20h - SRATNIK (Eventual i Mladen Medak Gaga, Bjelovar)

19.12.2020. (Subota) u 20h - NA PAROVE RAZBROJ S' (GD Histrion) - ZATVARANJE I SVEČANA DODJELA NAGRADA XIII. GUMBEKOVIH DANA