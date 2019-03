Zašto rastu cijene Samsung, Xiaomi, OnePlus, Huawei, Apple i ostalih smartphona?

Posljednjih godina potrošačke cijene Samsung, Xiaomi, OnePlus, Apple i drugih marki pametnih telefona rastu i ne nazire se tome kraj. Nisu krive samo trgovačke marže ili tečajne razlike uslijed inflacija, rast carine, pristojbi i poreza širom svijeta. Glavni krivci su rast ulaznih troškova i proizvođačke marže. Idemo vidjeti zašto?

Troškovi komponenti (Bill of Materials ili BOM)

Dobavljači komponenti za pametne telefone prvi su u lancu koji posljednjih godina oblikuju višu cijenu za svoje proizvode. Kako bi zadovoljili potražnju grade tvornice ili skladišta i ulažu u nove proizvodne tehnologije jer tehnološki procesi postaju sve složeniji na neprekidnoj osnovi. Ova ulaganja zahtijevaju dodatna sredstva i uvelike utječu na trošak konačnog proizvoda samih komponeti.

Povećanje troškova rada u Kini

Svi znamo da troškovi rada čine strukturu cijene koštanja nekog proizvoda ili usluge. Unazad koju godinu plaće i nadnice u kineskoj proizvodnji (Šangaj, Shenzhen, Peking i Guangzhou ) se povećavaju dijelom zbog gospodarskog rasta, dijelom u nastojanju vlade u pokušaju poticanja domaće potrošnje ili industrijske transformacije. I opet, taj trošak u konačnici plaćamo mi potrošačkom cijenom.

Udio izdataka za istraživanje i razvoj

Naši pametni telefoni imaju sve veći raspon značajki uključujući AI, strojno učenje, virtualne asistentu na temelju glasa itd. Ove napredne tehnologije nisu nastale preko noći. Rezultat su dugotrajnog istraživanja i razvoja u R&D centrima. Trošenje na istraživanje i razvoj kako bi se osigurala konkurentnost pretvara se u cijenu konačnih proizvoda.

Marketing

U mobilnoj gladijatorskoj areni ključne su investicije u marketing za ostvarivanje dobiti i profita. Međutim, marketinške strategije, digitalne ili iskustvene kampanje, angažiranje slavnih osoba i suradnja s top kreativnim agencijama koštaju. Sve TV reklame, banere, sponzorirane članke na portalima, influencere na Instagramu ili YouTube tech recenzente koji imaju puna usta hvale za neki novi mobitel, uključene su u vrijednost vašeg telefona kako bi proizvođač maksimizirao povrat uloženog.

Profitne marže ili cijene za koje tvrtka zna da može dobiti

Profitna marža pokriva trošak poslovanja i omogućuje ostvarenje dobiti. Činjenica je da neki proizvođači imaju 50 - 80 posto profitne marže. Složit ćemo se svi da je to izuzetno puno. Ali za tu "pohlepu" dijelom smo si sami krivi jer smo im to dozvolili.

Kada je Apple 2017. godine svojim iPhone X probio granicu od 1.000 dolara mnogi su ih ismijavali. Međutim uskoro su ih slijedili proizvođači Android pametnih telefona. I prodaja tih skupih modela nije stagnirala. Sada neki već traže 1.500 dolara za određene modele ili 2.000 dolara za preklopne uređaje poput Galaxy Fold. I da, to je cijena za koju proizvođači znaju da mogu dobiti. Odavno su mobiteli prestali biti uređaji samo za komunikaciju. Postali su statusni simboli poput markirane odjeće, satova, nakita, obuće, automobila, namještaja itd.

Što vi mislite o temi? Jeste li od onih koji kupuj novi model pametnog telefona svakih godinu dana jer uvijek trebate najnovije izdanje sa značajkama ili ga koristite sve dok dobro radi? Komentari su otvoreni!

