Xiaomi ima sjajne popuste

Kako ljeto primiče kraju, bliži se povratak u školske i studentske klupe. Xiaomi je za školarce i studente pripremio fantastičnu ponudu proizvoda uz koje će povratak u školu i na fakultet biti jednostavniji, lakši i produktivniji, a roditeljskom budžetu značajno povoljniji.

Xiaomi Back To School - pametni proizvodi za sve ukuse!

Na posebnoj „Back to School" akciji Xiaomi nudi brojne proizvode iz svih obitelji proizvoda - kako pametnih telefona, tako i uređaja iz Xiaomijevog ekosustava - monitora, miševa, ruksaka, bežičnih slušalica i kuhala za vodu:

AIOT proizvodi Akcijska cijena Redovna cijena

Mi 2K Gaming Monitor 27" 2.719,20 kn 3.399,00 kn

Mi City Backpack 2 215,20 kn 269,00 kn

Mi Desktop Monitor 27" 1.319,20 kn 1.649,00 kn

Mi Dual Mode Wireless Mouse 95,20 kn 119,00 kn

Mi Smart Kettle Pro 295,20 kn 369,00 kn

Redmi Buds 3 Lite 151,20 kn 189,00 kn

Xiaomi Commuter Backpack 167,20 kn 209,00 kn

Pametni telefoni Akcijska cijena Redovna cijena

Redmi 9A 849,00 kn 1.009,00 kn

Redmi 9C 2+32 GB 949,00 kn 1.119,00 kn

Redmi 9C 3+64 GB 1.079,00 kn 1.279,00 kn

Redmi 10C 4+64 GB 1.189,00 kn 1.399,00 kn

Redmi Note 10 Pro 6+128 GB 2.279,00 kn 2.849,00 kn

Redmi Note 10S 6+64 GB 1.699,00 kn 1.999,00 kn

Redmi Note 10S 6+128 GB 1.779,00 kn 2.099,00 kn

Xiaomi 11 Lite 5G NE 8+128 GB 2.479,00 kn 3.099,00 kn

Xiaomi 11T 8+128 GB 3.039,00 kn 3.799,00 kn

Xiaomi 11T 8+256 GB 3.439,00 kn 4.299,00 kn

Proizvodi su dostupni po akcijskim cijenama do 15. rujna u Xiaomi Store trgovinama u Zagrebu (Arena Centar i City Center One West), Splitu (City Center One Split), Rijeci (Tower Centar Rijeka) i Osijeku (Portanova Shopping Centar) te na www.mi.hr.