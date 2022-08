Najnoviji mobiteli Huawei nova serije – nova Y70 i nova Y90

Nakon nedavnog predstavljanja nova Y70 pametnog telefona, Huawei je predstavio još jedan uređaj - nova Y90. Oba uređaja dolaze s mnogim zanimljivim značajkama, a u nastavku doznajte kojima.

Dugotrajna baterija nova Y70 pametnog telefona

Mnogi ljudi gradsku gužvu vikendima mijenjaju kampiranjem, planinarenjem ili vožnjom bicikla u prirodi. Često kada smo izvan grada imamo ograničen pristup električnoj energiji stoga je punjenje telefona izazovno. U tom slučaju, oslanjamo se na bateriju našeg uređaja što može biti opasno ako se izgubimo ili ako nekoga trebamo hitno nazvati. Budući da se baterija pametnog telefona dodatno troši stalnom upotrebom kamere ili GPS-a, važno je imati uređaj s dugim vijekom trajanja baterije i brzim punjenjem.

Imajući to na umu, Huawei je lansirao nova Y70 pametni telefon s baterijom od 6.000 mAh koju je potrebno puniti samo dva puta tjedno. Snažna baterija vjerojatno će potrajati tijekom cijelog putovanja, ali ako želite biti potpuno sigurni da će vas nova Y70 pratiti do samog kraja, Huawei SuperCharge tehnologija od 22,5 W produljit će vijek trajanja baterije za 3 sata uz samo 10 minuta punjenja. Tako svoj uređaj možete napuniti u kratkoj stanci od putovanja, primjerice na benzinskoj postaji. I ne brinite ako na zaslonu ugledate da vam je ostalo samo 5% baterije, za nova Y70 pametni telefon to znači još 12 sati trajanja baterije.

Bilo da vikende želite provesti u prirodi ili se odlučite na road trip, Huawei nova Y70 pratit će vaš tempo zahvaljujući izvanrednoj bateriji i brzom punjenju.

Ugodnije putovanje uz impresivan zaslon nova Y90 pametnog telefona

Koliko god se veselite slobodnom danu ili vikendu, putovanje ponekad zna dugo trajati i biti dosadno. Vrijeme provedeno u vlaku, automobilu ili zračnoj luci može biti frustrirajuće pa je dobro uz sebe imati nešto što će vas zabaviti i ublažiti čekanje. Huawei je osmislio idealno rješenje predstavivši nova Y90 pametni telefon s panoramskim zaslonom bez rubova čime je idealan za igranje igrica i gledanje videozapisa.

Nova Y90 pametni telefon opremljen je 6,7 - inčnim FullView zaslonom koji podržava brzinu osvježavanja do 90 Hz i brzinu uzorkovanja dodira od 270 Hz. Dizajn i značajke zaslona osiguravaju neometano korisničko iskustvo uz impresivan vizualni dojam koji će svako putovanje učiniti zabavnijim. Zahvaljujući ultra uskim okvirima, omjer zaslona i tijela telefona iznosi 94% što korisnicima osigurava više prostora za igranje igrica te gledanje serija i filmova. Srećom, za sve one koji vole čitati, nova Y90 podržava e-knjiga način rada uz smanjeno naprezanje očiju, pa knjigoljupci mogu satima uživati u omiljenim naslovima.

Čak iako tijekom putovanja naiđete na utičnicu, vjerojatno će vaše vrijeme punjenja biti ograničeno. U takvim situacijama potreban vam je pametni telefon iznimno velike brzine punjenja kako biste maksimalno iskoristili tih par minuta. Nova Y90 podržava 40W Huawei SuperCharge tehnologiju brzog punjenja. Punjenje od samo 10 minuta osigurat će vam do 7 sati telefoniranja, do 3 sata gledanja videozapisa online, 20 sati slušanja glazbe, 3 sata navigacije i pregleda videozapisa te čak 81 sat rada u stand by modeu.

Uvećani zaslon i nevjerojatno izdržljiva baterija nova Y90 pametnog telefona učinit će svako putovanje zabavnijim i ugodnijim. Neovisno o tome volite li čitati, slušati glazbu, gledati filmove ili ste pak vozač kojem je potreban GPS s jasnim i čitljivim uputama, nova Y90 odradit će posao za vas.

Cijene i dostupnost:

Huawei nova Y70 i nova Y90 modeli dostupni su na lokalnom tržištu po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 1499 HRK za novu Y70 te 1899 HRK za novu Y90. Nova Y90 može se pronaći po promotivnoj akcijskoj cijeni od 1499 HRK kod određenih prodajnih partnera. Više o ponudi pronađite na forumu.