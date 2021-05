Werner von Braun i Elon Musk u čudnoj priči...

Wernher von Braun je tijekom Drugog svjetskog rata pravio V2-rakete za naciste, nakon kraja rata njegove su usluge počeli koristiti Amerikanci - i to za potrebe svemirskog programa. Njemački raketni stručnjak je 1984. napisao knjigu „Projekt Mars", radilo se o fiktivnom romanu. Knjigu je objavio na njemačkom 1952. A godinu dana kasnije i na engleskom.

U svom romanu von Braun ne opisuje samo tehničke pretpostavke za realizaciju „marsovske misije" s ljudskom posadom, on u knjizi skicira i na koji bi način naš susjedni planet mogao biti naseljen i kako bi njime mogla upravljati vlada koju bi činilo - deset muškaraca. Vladu bi, po njemu, biralo kompletno stanovništvo Marsa, mandat bi trajao pet godina - a na čelu vlade bi bio stanoviti „Elon".

Vizija, zavjera, slučajnost?

Stanoviti "Elon"? Je li mislio na "Elona"? Elona Muska?! Za fanove američkog poduzetnika nema nikakve sumnje da je von Braun mislio upravo na mesijanski obožavanog utemeljitelja Paypala, Tesle i Space X. Jer na koncu konca, upravo je milijarder Musk objavio kako mu je cilj također misija na Mars - a sa svojim privatnim „svemirskim" poduzećem već neko vrijeme radi na razvoju raketnih tehnologija koje bi se moglo koristiti u okviru prve eventualne misije na Mars - s ljudskom posadom.

Kada je koncem prošle godine jedan novinar koji se u svom radu bavi svemirom na Twitteru ponovno ukazao na taj ulomak u tekstu von Braunove fikcije, Elon Musk je također na Twitteru odgovorio jednim filmskim citatom iz groteske o Frankensteinu. Ne može se jednostavno pobjeći od vlastite sudbine, napisao je Elon Musk 30.12.2020.

Neobično ime

Mnogi su ljudi prvi put za neobično ime „Elon" čuli u kontekstu kontroverznog poduzetnika. U Starom zavjetu se prvi put spominje ime „Elon", ono potječe od hebrejskog „Alon", i znači „hrast", odnosno „drvo", može značiti i „početak" ili „snaga". Možda je von Braun baš zato odabrao to ime za svoju ključnu figuru u romanu. U Africi je Elon zapravo žensko ime, u prijevodu to znači „Bog me voli". U Južnoafričkoj Republici, odakle Elon Musk potječe, ime Elon je puno raširenije nego recimo u Europi.

Zahvaljujući internetskom ushićenju oko imena „Elon" pažnja javnosti je ponovno usmjerena prema vizionarskoj knjizi Wernhera von Brauna, koja je tijekom nekoliko desetljeća davala odlučujuće impulse marsovskoj misiji - s ljudskom posadom.

„Projekt Mars"

"Projekt Mars" je na glasu kao prva znanstveno inspirirana studija o tehničkim pretpostavkama misije na Mars. Nakon objave romana, trebalo je proći oko 20 godina prije nego što je jedno ljudsko biće nogom kročilo na Mjesec. A Mjesec je, u usporedbi s Marsom, u našoj neposrednoj blizini.

Vizionarskim von Braunovim idejama u njegovoj su se novoj domovini (u SAD-u) neposredno nakon objave engleskog izdanja počele baviti popularno-znanstvene publikacije, te ih tako približile širokoj publici. Von Braun je nastupio i u tri TV-emisije, te zajedno s Waltom Disneyem prezentirao svoje ideje i vizije - i tako probudio oduševljenje ljudi u SAD-u za svemirskim letovima.

Naravno da u knjizi „Projekt Mars" ima i nekoliko nelogičnosti i otvorenih pitanja, pitanja na koja u to doba jednostavno nije bilo moguće odgovoriti. Wernher von Braun je sve to i sam tematizirao, u uvodu knjige. Napisao je kako ima poteškoća vezanih zu interplanetarnu navigaciju, s kišama meteorita ili Marsovom orbitom.

Napisao je i kako se još uvijek ne zna na koji se način dugotrajna svemirska putovanja reflektiraju na ljudsko tijelo. Već i činjenica da je ta pitanja tematizirao, pokazuje koliko je daleko i koliko konkretno von Braun u mislima „zakoračio" u taj svoj svijet.

Kozmička šetnja

Njegov marsovski projekt je trebao početi 1965. U smjeru „crvenog planeta" je trebalo krenuti ukupno deset svemirskih brodova, sedam letjelica s ukupno 70 muških članova posade (očito si i jedan vizionar poput von Brauna u to doba nije mogao zamisliti astronautkinje!) te tri svemirska broda koji bi transportirali hranu i potrebni materijal.

Uz pomoć teleskopa je po njegovoj zamisli marsovska misija iz Marsove orbite trebala potražiti prikladno mjesto za slijetanje, i to u blizini Ekvatora. U svemir bi se poslalo „izvidnicu" koja bi lebdjela kroz Marsovu atmosferu i onda sletjela na jedna od dva pola prekrivena snijegom. I onda bi ta izvidnica uz pomoć vozila opremljenih lancima krenula na put dugačak 6500 kilometara kako bi tamo, u baznom logoru, pripremila pistu za slijetanje za druge svemirske putnike koji se nalaze u orbiti. Uz pomoć svemirskih letjelica oni bi „lebdjeli" do izvidnice. A na povratku bi se uz pomoć tih istih letjelica vratili na Zemlju.

Realni izazovi

No, dobro - misije na Mars u proteklim godinama i nisu bile baš tako jednostavne kako je to zamislio von Braun. Naravno da on nije ništa znao o kozmičkim zračenjima ili stvarnim uvjetima koji vladaju u marsovskoj atmosferi. Mi u međuvremenu znamo puno, puno više o "crvenom planetu", a tri posljednje misije na Mars (Ujedinjenih Arapskih Emirata, SAD-a i Kine) bile su vrlo uspješne.

Usprkos ledenim temperaturama i škrtom krajobrazu koji podsjeća na pustinju, Mars je bio i ostao najatraktivniji cilj u našem Sunčevom sustavu. Zato što je Mars relativno brzo dostupan, u usporedbi s drugim ciljevima u nepreglednim prostranstvima svemira. Zemlji je dijelom sličan, i zato je pogodan za posade s ljudskim članovima. A jednoga dana možda i za kolonizaciju.

Svemirski vizionari

I tako 73 godine nakon „Projekta Mars" čak i misija na Mars s ljudskim članovima posade više uopće ne zvuči tako vizionarski. Wernher von Braun je sa svojom znanstveno ispiranom studijom definitivno stvorio misaone temelje misije na Mars.

A onaj stanoviti „Elon" se pobrinuo za to da se i dalje jako puno ljudi zanima za svemirske letove, te da u utrci na Mars važnu, odnosno vodeću ulogu ne igraju samo države, već i jedno privatno poduzeće - njegovo.

Kad bi se pitalo samo Muska, onda bi njegov svemirski brod Starship već i prije 2030. na Mars „prebacio" ljude, a kasnije bi oko milijun ljudi doslovno koloniziralo „crveni planet". A što je s budućim oblikom vladavine na Marsu? O tome se ovaj vizionar još nije izjasnio...