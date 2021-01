Nostradamusova proročanstva za 2021.

Nostradamus se, možda, jednoga dana igrao - bacio je sve svoje zapise, ideje, vizije i snove u zrak i jednostavn ih pokupio. Barem to tako izgleda, jer do sada ga niti jedan znanstvenik, koliko god bio pametan, nije uspio riješti njegove katrene i reči - evo, to je to.

No, zato je ostavio puno nemira među one koji vjeruju da je predviđanje moguće, jer i za ovu godinu imamo raznorazne ideje što će se dogoditi...

Solarne oluje - 'Vidjet ćemo da se razina mora diže, a zemlja propada', napisao je u knjizi. Tvrdi da će solarne oluje napraviti golemu štetu našem planetu što će potaknuti masovne migracije.

Udar asteroida - asterid će udariti u Zemlju, kaže Nostradamus. Točnije, napisao je, a riječi su: 'Na nebu vatra i dugačak rep iskri'. Jedan bi trebao proći blizu, ali sljedeće godine, a ovaj je očito drugi, kojeg još nismo pronašli...

Velika glad - iako je dobar dio svijeta ionako gladan, dok smo mi sretni i debeli, kaže da će na u 2021. godini zadesit biblijska pošast, nedostatak hrane kakav još svijet nije doživio.

Zombi apokalipsa - Nostradamus veli da će neki ruski znanstvenih smišljati u svom laboratoriju iz kojeg će na kraju izaći virus koji će ljude pretvoriti u zombije...

Eto, samo četiri proročanstva, a dovoljno je da se jedno ostvari i odosmo mi kvragu...