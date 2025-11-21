Wayne Snow početkom prosinca u Vintageu

Karizmatični Nigerijac Wayne Snow vraća se u Zagreb kako bi još jednom očarao domaću publiku i pokazao zašto je jedno od najzapaženijih novih imena svjetske r'n'b i neo-soul scene. Masnom bojicom u kalendaru valja zaokružiti srijedu 3. prosinca, a mjesto održavanja ove iznimne svečanosti je Vintage Industrial Bar. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 23 eura mogu se kupiti preko Hangtime weba. Ako ih ostane, na dan koncerta koštat će 28 eura. Fizičke ulaznice dostupne su u Dirty Old Shopu, dok su early bird rasprodane.

Link na prodaju: https://bit.ly/4nL9oWY

Wayne Snow je nigerijski pjevač, autor i producent sa sjedištem u Berlinu, poznat po svom jedinstvenom spoju neo-soula, jazza i elektroničke glazbe. Odrastao je u Lagosu, okružen zvukovima izvođača poput Fele Kutija, King Sunny Adea, Sade i Marvina Gaya, što je snažno utjecalo na njegov glazbeni identitet. Njegova glazba odiše toplinom, spiritualnošću i osjećajem slobode, dok se kroz tekstove bavi temama identiteta, samospoznaje i suvremenog života.

Preseljenjem u Berlin 2013. godine započinje novo poglavlje u njegovoj karijeri - ondje razvija prepoznatljiv zvuk koji povezuje afričku glazbenu tradiciju s modernim europskim elektroničkim izrazom. Zapaženost stječe kroz suradnje s producentima poput Maxa Graefa, Dariusa i FKJ-a, kao i kroz projekte objavljene za etikete Roche Musique i Circle of Live. Njegov debitantski album "Freedom TV" donosi bogatu paletu žanrova - od soula i funka do future jazza - dok noviji rad "Figurine" istražuje osobne i društvene teme kroz introspektivnu i vizualno slojevitu priču.

Wayne Snow svojim karizmatičnim vokalom, suptilnim aranžmanima i scenskom prisutnošću osvaja publiku diljem Europe, nastupajući na prestižnim pozornicama i festivalima. Smatra se jednim od ključnih glasova suvremene afro-futurističke scene, umjetnikom koji spaja tradiciju i inovaciju te gradi most između afričkog nasljeđa i globalnog urbanog zvuka. Grehota je propustiti njegov koncert 3. prosinca u Vintage Industrial Baru! Dan nakon toga Wayne Snow će nastupiti i u beogradskoj Zappa Bazi, također u organizaciji Hangtimea.