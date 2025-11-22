Pičke Vrište se vraćaju nakon šest godina

Nakon šest godina studijske pauze, zagrebački melodični punk rock bend Pičke Vrište vraća se na scenu snažnije nego ikad, predstavljajući emotivan singl "Čuvaj suze". Ovaj singl nije tek povratak - to je početak njihovog novog kreativnog razdoblja i prvi službeni uvod u nadolazeći treći studijski album.

Singl "Čuvaj suze" beskompromisno nosi sve ono po čemu je bend godinama bio prepoznatljiv: iskrene stihove, melodične gitare, atmosferu koja pogađa ravno u emociju i zvuk koji je s godinama postao njihov zaštitni znak.

"Ova pjesma je naš način da zahvalimo svemu što je bilo i otvorimo vrata onome što tek dolazi" - poručuju članovi benda.

Pičke Vrište više od desetljeća ostavljaju trag na domaćoj alternativnoj sceni uz pjesme poput "Oprosti", "Sjeti se", "Boje tuge", "7 godina" i mnoge druge koje su postale himne njihove publike. Nakon albuma "Nedovršena priča" (2014.) i "Crna kutija" (2018.), novi materijal dolazi pod etiketom Dostave Zvuka i predstavlja bend u njegovoj najzrelijoj autor­skoj formi do sada.

"Čuvaj suze" daje prvi uvid u ono što slijedi - album koji će otvoriti novo razdoblje benda, ali će i dalje čvrsto ostati na temeljima emocije i melodije.

Uz singl, bend je predstavio i svoj prvi videospot u gotovo 15 godina postojanja. U svom prepoznatljivom duhovitom tonu ističu: "Toliko smo ga dugo snimali da su neki članovi u međuvremenu diplomirali, oženili se i oćelavili", kažu iz benda.



Spot je dostupan na službenom YouTube kanalu benda, a singl možete poslušati na svim digitalnim platformama.



Pičke Vrište uskoro će pjesmu "Čuvaj suze" predstaviti i uživo pred publikom - već 29. studenoga bend stiže na pozornicu kluba Boogaloo na velikom zajedničkom koncertu s bendovima Mašinko i Trophy Jump.



Ulaznice za koncert možete nabaviti u sustavu Entrio i u fizičkoj prodaji u Dirty Old Shopu.