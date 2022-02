Vježbajte i nakon 70-te

Vježbanje je zdravo i korisno za zdravlje, no većina ljudi misli da kad dođu u neke godine više im to nije potrebno jer su, eto, stari... a to definitivno nije istina, ni blizu nje...

"Bolje ikad nego nikad, ali još je bolje rano nego kasno" početi vježbati, preporučili su stručnjaci nakon što je nova studija pokazala da se teške srčane bolesti mogu spriječiti svakodnevnim vježbanjem u trajanju od barem 20 minuta u kasnijoj dobi.

Međutim, prednosti su bile očitije među onima u ranim 70-ima u usporedbi s onima u kasnim 70-ima.

Studija, objavljena u stručnom časopisu Heart, pratila je više od 3000 Talijana starijih od 65 godina više od 20 godina.

Talijanski znanstvenici pratili su bolesti srca - uključujući zatajenje srca, moždani udar i koronarnu bolest - među sudionicima, a također su pratili razinu njihove tjelesne aktivnosti.

Tjelesna aktivnost bila je povezana s nižim stopama kardiovaskularnih bolesti.

No, nakon daljnje analize, autori su otkrili da najmanje 20 minuta tjelovježbe svaki dan među ljudima u dobi od 70 do 75 godina daje najveću korist.

Korist se smanjivala s godinama, što "sugerira da bi se veće kardiovaskularne dobrobiti mogle postići poboljšanjem tjelesne aktivnosti ranije u kasnoj životnoj dobi", rekao je tim talijanskih znanstvenika.

U povezanom uvodniku pod naslovom "Tjelesna aktivnost kod starijih ljudi: bolje ikad nego nikad, ali bolje rano nego kasno", znanstvenici su rekli da je studija pokazala da je "kretanje lijek" u kasnoj životnoj dobi.

"Čak i mala količina tjelesne aktivnosti može imati korisne učinke kod starijih ljudi, ali ako se s njom krene ranije", dodali su.