vivo službeno najavljuje dolazak u Hrvatsku

vivo, peti proizvođač pametnih telefona u svijetu, službeno je najavio dolazak na hrvatsko tržište. Poznat kao brend koji je snažno fokusiran na upoznavanje svojih potrošača i njihovih stvarnih potreba, umjesto poticanja inovacija radi inovacija samih, vivo je prvi u industriji predstavio čitač otisaka prsta na zaslonu kao i sustav stabilizacije slike uz pomoć kardana. Trenutno je prisutan na više od 60 tržišta diljem svijeta te uživa povjerenje više od 400 milijuna kupaca.

„Drago nam je reći „Bok!" potrošačima i medijima u Hrvatskoj te službeno predstaviti sebe i naš jedinstveni vivo pristup. Od našeg prvog „Pozdrav Europa", u listopadu 2020., neprestano rastemo i trenutno smo prisutni u 17 europskih tržišta, te smo vidjeli toplu dobrodošlicu za vivo pametne telefone, kako od krajnjih potrošača tako i od poslovnih partnera. Jako se veselimo stjecanju novih prijatelja u Hrvatskoj, nastavljajući rasti vođeni našom filozofijom da radimo pravu stvar na pravi način," naglasio je Dušan Kuzmanović, direktor prodaje u regionalnom predstavništvu tvrtke vivo.

Rastemo korak po korak, bez prečica

vivo se ponosi svojim „korak po korak" pristupom tržištu. Potkrijepljen iskustvom s više od 10 godina u industriji pamethih telefona, ovaj model poslovanja se pokazao ispravnim budući da je vivo vodeća tvrtka na nekoliko azijsko-pacifičkih tržišta, uključujući svoje domaće tržište u Kini. vivo tim naglasio je kako to ne bi bilo moguće bez neprestanog osluškivanja potreba kupaca te snažnog fokusa na istraživanje i razvoj. S više od 75% od ukupnog broja zaposlenika, uključenih u istraživanje i razvoj, te strogom kontrolom kvalitete kroz proizvodni proces u vlastitih sedam proizvodnih baza, vivo je zaradio povjerenje više od 400 milijuna kupaca na preko 60 tržišta diljem svijeta.

Tijekom posljednje dvije godine od lansiranja u Europi, vivo je narastao u tim s više od 200 lokalnih stručnjaka diljem europskih tržišta, te ih podupire s više od 90 ljudi iz 18 nacionalnosti u europskom sjedištu u Düsseldorfu, Njemačkoj. Tvrtka znatno ulaže u ključna sportska partnerstva poput Svjetskog nogometnog prvenstva, koje se ove godine održava u Kataru, UEFA EURO nogometno prvenstvo, koje se prošle godine održalo diljem Europe, kao i partnerstva u Njemačkoj 2024., ali i lokalna kao e-Sports s TIM eSerie A te Ženska odbojkaška liga u Italiji, LaLiga nogometna liga u Španjolskoj ili Poljski savez za skijaške skokove. Osiguravajući da su vivo pametni telefoni dostupni svima, tvrtka ustrajno širi listu ključnih kupaca i telekomunikacijskih partnera na svakom tržištu, postižući dostupnost u preko 60% svih trgovina diljem zemalja u kojima je brend prisutan.

Svjesni zahtjeva preferencija potrošača u Hrvatskoj, vivo je najavio svoje prvo partnerstvo s tvrtkom Dimotel, kako bi kupcima olakšao pronaći, isprobati i odabrati vivo pametni telefon koji odgovara njihovim potrebama i očekivanjima.

Fotografiraj i igraj se, uz vivo Y seriju

Osim tzv. flagship i semi-flagship modela, vivo europska linija uključuje vrlo sposobnu obitelj pametnih telefona iz serije Y. Počevši od uređaja početnih razina za one koji traže svoj prvi pametni telefon do uređaja srednjeg ranga za one koji traže uravnotežen uređaj s visokom vrijednošću za cijenu, vivo nudi pravi pametni telefon iz serije Y za svakoga, moglo se čuti tijekom predstavljanja.

vivo se usredotočuje na pomaganje potrošačima u stvaranju savršenog snimka - s pametnim telefonima koji uvijek stavljaju kameru na prvo mjesto. Ovo se nastavlja s vivo Y76 5G koji se može pohvaliti s glavnom kamerom od 50 megapiksela kao djelom sustava trostruke stražnje kamere koja je nadopunjena svom procesorskom snagom i intuitivnim softverskim značajkama potrebnim za pružanje izvrsnih rezultata svaki dan i oslobađanje kreativnosti korisnika. S prednje strane ima 16 megapikselnu kameru, a za jasne i živopisne noćne fotografije Y76 5G nudi i vivo super noćni način rada 2.0, dok Fun Shot sadrži značajke kao što su novi Face Beuty i Multi-style portretni način, koji pružaju široke mogućnosti za kreativno izražavanje. Oštro i ultra-stabilno snimanje videa osiguravaju EIS i Eye Autofocus, a za lakši rad tijekom dana Y76 5G ima bateriju od 4100 miliampera, s 44W vivo brzim punjenjem.

Dodatno u seriji Y, vivo je predstavio Y33s, Y21s i Y21. Svaki od novih telefona dijeli iste ključne značajke - te svi nude isti visoki standard: bateriju od 5000 mAh u kombinaciji s pouzdanom vivo tehnologijom brzog punjenja, kako bi se nesmetano koristili svaki dan, najnoviji operativni sustav Android 12, podrška za dual-SIM i bočni senzor otiska prsta te tanko kućište od 8 milimetara s poželjnim poliranim završetkom visokog sjaja.

vivo Y33s ima glavnu kameru od 50 megapiksela kao dio trostruke stražnje kamere, pružajući pravi set za snimanje uspomena. Sustav kamera nastavlja se sa Super Macro kamerom, za dodatnu jasnoću pri snimanju izbliza. Ponovo, vivo se pobrinuo da performanse odgovaraju pozicioniranju tvrtke Perfect Shot: procesor od 8 GB RAM-a koji pokreće MediaTek Helio G80 SOC i osigurava glatki rad svih aplikacija i brzu obradu fotografija.

Slijedi vivo Y21s, koji nudi pametne fotografske i video mogućnosti poput modela Y33s, te također sadrži sustav s tri kamere i glavnu kameru od 50 megapiksela. Između ostalog, uključuje i značajke pametne kamere koje pomažu korisnicima da snime savršenu fotografiju u gotovo svakoj situaciji. To obuhvaća noćni način rada na prednjim i na stražnjim kamerama, opciju ubrzanog i usporenog snimanja od 120 fps-a. Njegov MediaTek Helio G80 čipset uključuje par moćnih ARM Cortex-A75 CPU-a koji mogu raditi na taktu brzine do 2GHz.

Dizajniran za korisnike koji svoje pametne telefone ne namjeravaju tjerati telefondo granica mogućnosti u svakodnevnoj upotrebi, vivo Y21 je atraktivna alternativa koja predstavlja najbolji mogući omjer cijene i performansi, s procesorskim sustavom koji pokreće MediaTek Helio P35 SoC. S najnovijim vivo operativnim sistemom Funtouch, tu je i Multi-Turbo 5.0 sustav koji poboljšava podatkovnu vezu, brzinu procesora, uštedu energije, kao i ažurirani gaming mode za snažno iskustvo igranja igrica na mobilnom uređaju.

Serija Y bit će dostupna po preporučenim maloprodajnim cijenama od 1299 kuna za Y21 i HRK 1599 za Y21s. Slijedi Y33s s cijenom od 1899 kuna, te Y76 5G po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 2399 kuna.

Kako su pouzdanost i kvalitetna post-prodajna podrška od presudne važnosti za vivo, svi uređaji imaju dvo-godišnje jamstvo proizvođača; U malo vjerojatnom slučaju da nešto krene po zlu, kupci u Hrvatskoj mogu se osloniti na uslugu tvrtke MR Servis.