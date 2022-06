5 dobrih stvari o Watch GT 3 Pro seriji

Huawei Watch GT 3 Pro serija predstavljena je u Hrvatskoj krajem svibnja i odmah je izazvala pozitivne ocjene i reakcije korisnika i novinara. Najelegantnija dosad, Watch GT 3 Pro serija već je dostupna na tržištu. Korisnici mogu birati između dvije veličine sata te čak četiri različita modela. Verzija od 46 mm dolazi s remenom od titanijuma i crnim remenom od fluoroelastomera dok sat od 43 mm korisnicima nudi izbor između keramičkog i kožnog remena. Kao i svoji prethodnici, Watch GT 3 Pro korisnicima pruža cjelodnevno praćenje svih parametara zdravlja i puno drugih značajki. U nastavku pročitajte kako uz pomoć Watch GT 3 Pro pametnog sata možete istražiti morske dubine ili odigrati partiju golfa poput Tigera Woodsa

Visokokvalitetni materijali i inovativne tehnike izrade

Verzija od 46 mm sadrži prekrasno tijelo od titanijuma, obrubljeno precizno izrezanim rubovima koji se sjaje pod svim kutovima. Krasi ga i safirni brojčanik koji je izdržljiv i otporan na ogrebotine. Kao i prethodna serija, Watch GT 3 Pro sadrži rotirajuću krunicu za navigaciju između različitih funkcija, no ona je ovog puta izrađena od titanijuma, pa je zato otpornija prilikom korištenja u otežanim uvjetima, a pritom svjetluca pri svakom okretu zgloba. Stražnji poklopac izrađen je od nanokristalne keramike pa to osigurava udobnost nošenja koja umiruje kožu prilikom višednevnog nošenja.

Verzija od 43 mm sadrži keramičko kućište koje je prilikom testiranja prošlo ekstremno visoku temperaturu od 1.500 ˚C i koje je završeno poliranjem dijamantnog praha radi čega sat ima čistu, bijelu i besprijekornu teksturu. Kao i kod verzije od 46 mm, svjetlucava bijela nanokeramika popraćena je safirnim staklom što daje iznimnu ljepotu dok je ovdje rotirajuća krunica izrađena od keramike pa je metalna tipka u boji popraćena keramičkim umetkom

Potpuna kontrola nad najvažnijim zdravstvenim parametrima

Opremljen Huawei TruSeenTM 5.0+ tehnologijom praćenja otkucaja srca, Watch GT 3 će korisnicima pružiti najpreciznije mjerenje svih parametara zdravlja poput broja otkucaja srca, zasićenosti kisika u krvi, razine stresa pa čak i kvalitete sna. Testovi su pokazali kako su odstupanja u praćenju otkucaja srca minimalna, pa će tako korisnik pri treningu visokog intenziteta od recimo 150 otkucaja srca u minuti, doživjeti odstupanje od tek jednog do dva otkucaja. Zbog toga će Watch GT 3 Pro osim rekreativcima i svim zaljubljenicima tehnologije i estetike, odlično poslužiti i profesionalnim sportašima i to kao brižan znanstveni suputnik na pripremama

Istražite morske dubine ili zaigrajte golf

Watch GT 3 Pro sadrži više od 100 različitih sportskih načina rada pa korisnici svoje favorite mogu pronaći od dvoranskih sportova i sportova na otvorenom pa sve do funkcionalnih treninga, crossfita ili joge. No to zapravo nije ništa novo zato jer većina pametnih satova na tržištu nudi iste opcije treninga. Međutim, Watch GT 3 Pro donosi dva potpuna nova načina vježbanja koja će zasigurno zainteresirati sve ljubitelje sporta, ali i one koji su manje talentiraniji. Watch GT 3 Pro dobio je IP68 i 5ATM ocjene za vodootpornost, a izdržao je nevjerojatnih 200 ciklusa pritiska vode, što ga čini kvalificiranim za slobodno ronjenje do 30 metara čak i u slanoj vodi. Sat prikazuje podatke o ronjenju u stvarnom vremenu, uključujući brzinu, dubinu i trajanje zarona, a sadrži i sigurnosne postavke pa će vas podsjetiti ako se spuštate preduboko ili predugo.

U svijetu sporta, golf je kategoriziran kao luksuzan sport. Luksuz i elegancija idu ruku pod ruku, pa će vam Watch GT 3 Pro omogućiti da na golf terenu postignete najbolje moguće rezultate, a da pritom odišete elegancijom. Sat bilježi podatke poput brzine i tempa zamaha, vrijeme zamaha unatrag te ukupno vrijeme zamaha kako bi u potpunosti ispratio i analizirao vašu tehniku te vas savjetovao kako izbrusiti tehniku ispucavanja loptice.

Ukoliko niste u mogućnosti demonstrirati svoje umijeće golfa ili testirati svoje ronilačke sposobnosti, Watch GT 3 Pro će vam i dalje pružiti više od 100 sportova kako bi vam pomogao u razvijanju pravca zdravog i aktivnog načina života. A kada vam ponestane motivacije, stavite FreeBuds Lipstick bežične slušalice u uši ili raspalite glazbu putem prijenosnog Sound Joy zvučnika i prepustite se omiljenim melodijama koje će vam popraviti raspoloženje i vratiti volju za treningom

Uvijek na raspolaganju uz 2 tjedna trajanja baterije

Dugi vijek trajanja baterije i brzo punjenje omogućit će da vaš sat bude spreman na korištenje, kad god vam zatreba. 10 minuta punjenja osigurat će vam 25% baterije dok ćete 100% napunjenosti postići za 85 minuta i time si osigurati do 14 dana korištenja verzije od 46 mm, odnosno do 7 dana avanture sa satom od 43 mm

Kompatibilan s IOS-om i Androidom

Kako bi u potpunosti iskoristili sve mogućnosti Watch GT 3 Pro, potrebno ga je sinkronizirati sa svojim pametnim telefonom te uređaj upariti putem Huawei Health aplikacije. Aplikacija je predinstalirana na svim Huawei pametnim telefonima poput nedavno predstavljenog nova 9 SE te uređajima P50 serije - P50 Pro i P50 Pocket, dok vlasnici drugih proizvođača aplikaciju mogu pronaći na AppGalleryju. Watch GT 3 Pro pametni sat, kao i aplikacija Huawei Health, kompatibilan je sa svim iOS i Android uređajima.