Watch GT 3 Pro kao idealni ljetni suputnik

Ljetni praznici se približavaju, što znači da ćemo uskoro uživati u dugim danima, ispunjenim putovanjima i zabavnim aktivnostima s prijateljima i obitelji! Bez obzira jeste li već isplanirali svoj odmor ili ćete to obaviti u zadnji čas, Huawei Watch GT 3 Pro bit će vaš savršeni ljetni suputnik!

Bez obzira gdje ste stacionirani ovu ljetnu sezonu, ključno je napuniti baterije i uživati u svim aktivnostima koje inače ne stignemo prakticirati tijekom ostatka godine. Ljeto nam također daje izvrsnu priliku da isprobamo nove aktivnosti i stvorimo uspomene i navike koje će nas pratiti tijekom cijele godine.

Uronite u potpunosti u nove ljetne aktivnosti

Ljeto nas potiče da isprobamo nove stvari, posebno one aktivnosti na otvorenom koje postaju dostupnije zahvaljujući dužim danima, toplom vremenu i bajkovitoj prirodi koja nas okružuje. Uz obilje takvih opcija, Huawei Watch GT 3 Pro opremljen s preko 100 načina vježbanja, pratit će vas na vašem ljetnom putovanju, kako u zatvorenom tako i na otvorenom. Kao najnovija serija luksuznih pametnih satova, Huawei Watch GT 3 Pro podržava brojne sportske discipline poput ronjenja i golfa, koji bi baš mogle postati novi favoriti! Revolucionarni način rada koji podržava slobodno ronjenje omogućit će vam da otkrijete podvodni svijet do 30 metara dubine koliko su finalne vrijednosti potvrđene prilikom testiranja samog uređaja. Štoviše, ne morate se brinuti hoće li vaš uređaj biti potopljen u slanoj vodi ili izložen različitim temperaturama i udarima, budući da je otporan na sve ove čimbenike. Dakle, uz Huawei Watch GT 3 Pro, tehnologija nije faktor koji vas ograničava, već potiče na nova istraživanja i aktivnosti u svim uvjetima.

Ako voda nije vaše omiljeni element i držite se radije sigurnosti kopna, Huawei Watch GT 3 Pro donosi opcije monitoringa kraljevskog zelenog sporta - golfa. Favorit brojnih pasioniranih igrača, sve više privlači i nove, mlađe igrače i fanove, a Huawei s novim značajkama svojeg nosivog pametnog uređaja prati brzinu vjetra kao i vjerojatnost ulaska lopte u rupu na temelju vašeg položaja i zamaha.

Pouzdan, uglađen i tehnološki napredan ljetni suputnik

Huawei Watch GT 3 Pro dolazi u dvije varijante izrade i veličine kućišta - titanijsko i keramičko u veličinama od 46 i 43 mm. Ova varijanta od titana osvaja klasičnim i snažnim linijama, lećom od safirnog stakla i keramičkim stražnjim kućištem što ga čini nevjerojatno izdržljivim pametnim satom i pouzdanim suputnikom tijekom vaših pustolovina. Nježnija keramička varijanta, ima biserno bijelo keramičko kućište toplog sjaja, iznimno tvrde i čvrste strukture.

Zasloni oba uređaja izrađeni su od safirnog stakla, materijala čvrstoće usporedive s dijamantom, kako bi osigurali da se ne razbije prilikom raznih aktivnosti, poput ekstremnih sportova, skokova u vodu ili kada osvajate zahtjevne rute prilikom planinarenja. Safirno staklo također je prilagođeno u senzorski osjetljivom dijelu keramičke stražnje kućice za bolje prodiranje svjetlosti i preciznije praćenje otkucaja srca. Vaši zdravstveni parametri su pouzdano praćeni u svim uvjetima. Materijali koji čine uređaje vrlo izdržljivim, također doprinose njihovoj estetskoj jedinstvenosti i trendi obliku. Razni različiti remeni za oba modela osiguravaju opcije personalizacije sukladno aktivnostima i stilskom izričaju. Titanijska opcija kućišta nudi razne opcije remena za sport, posao i slobodno vrijeme. Sportski remen od fluoroelastomera je izdržljiv, vodootporan i otporan na znoj, što vam omogućuje da ga nosite u svim aktivnostima. Za svečane prilike, tu je kožni remen od visokokvalitetne teleće kože koji će pridonijeti vašem samopouzdanju i eleganciji, a njegova izrada jamči kvalitetu i dugotrajnost.

Keramičko kućište dolazi s keramičkim remenom ili alternativnim bijelim kožnim. Delikatan dizajn oba remena naglašava suptilnu eleganciju ovog modela. Kožni remen je izrađen od prvoklasne teleće kože, ima mekanu i ugodnu teksturu, dok majstorstvo izrade jamči kvalitetu i dugotrajnost. Kao dodatak širokom izboru trendi remena, Huawei Watch GT 3 Pro nudi mnoštvo lica sata kao dodatnu mogućnost personalizacije.

Istraživanje novih krajolika

Sigurni smo da vas svaka ljetna avantura i putovanje navodi na istraživanje novih mjesta i ruta. A da se prilikom tih avantura ne izgubite, Huawei Watch GT 3 Pro donosi pouzdani dvopojasni GNSS čip s pet sustava satelita. Sat također podržava točnu izvan mrežnu navigaciju tako da se u slučaju lutanja u nepoznatim okruženjima uvijek možete vratiti na početnu točku putem funkcije Route Back. Nadalje, ako istražujete područje s potpuno nepredvidivom klimom i niste sigurni što očekivati, Huawei Watch GT 3 Pro će vas obavijestiti o trenutnim promjenama vremena kada podignete zapešće. Huawei Watch GT 3 Pro serija je opremljena ugrađenim visinskim barometrom, koji će slati upozorenja o ekstremnim vremenskim prilikama kada dođe do nagle promjene tlaka zraka. Lice sata može prikazati vrijeme dnevnog izlaska i zalaska sunca, podržava obavijesti o mjesečevim mijenama i prikazuje promjene plime i oseke u stvarnom vremenu. Uz ove značajke nećete propustiti nijedan neprocjenjiv trenutak tijekom ljeta i uvijek ćete biti spremni za sve što dan nosi!

Vodite brigu u svom zdravlju i kontrolirajte sve važne parametre osobne dobrobiti

Bez obzira na to što u periodu godišnjih odmora obično popustimo sa strogim režimima vježbanja i brige o prehrani, Huawei Watch GT 3 Pro ostaje tu kao podsjetnik da na neke parametre svoje kondicije i zdravlja morate pripaziti. Zahvaljujući vrhunskim materijalima, a posebno keramičkoj stražnjoj kućici, sva vaša zdravstvena mjerenja će biti točno praćena i spremljena. Huawei Watch GT 3 Pro podržava niz zdravstvenih značajki kao što je cjelodnevno praćenje opskrbljenosti tijela kisikom. Zahvaljujući razvoju, značajka Huawei TruSeenTM 5.0+ donosi kapacitet za obradu podataka koji je povećan za čak četiri puta, smanjujući stopu gubitka signala i poboljšavajući točnost praćenja otkucaja srca, osobito kada ste aktivni. Osim toga, Huawei u ovom modelu uskoro donosi EKG analizu za informiranje o svim srčanim rizicima ili problemima koji se mogu pojaviti. Uz niz personaliziranih postavki, dobivat ćete podsjetnike o zdravstvenim izazovima, dnevnom unosu vode, podsjetnicima za lijekove, spavanje, vježbanje kao i sve druge stavke koju su važne, čak i za vrijeme godišnjih odmora. Zahvaljujući ultra dugom trajanju baterije, uz Huawei Watch GT 3 Pro nećete se morati brinuti o stalnom punjenju vašeg uređaja tijekom odmora. Poboljšana arhitektura baterije na titanijskoj opciji donosi do 14 dana trajanja baterije, a u keramičkoj do 7 dana, što znači da možete u potpunosti uživati ​​u odmoru, bez da morate svuda sa sobom nositi punjač. Osim toga, budite uvijek povezani sa svojim prijateljima i obitelji jednostavnim upravljanjem obavijestima, odgovaranjem na Bluetooth pozive ili čak snimanjem slika pomoću Remote Shutter daljinskog okidača.

Vrijeme je za nezaboravne ljetne trenutke!

Fantastičnog dizajna, napravljen od visoko kvalitetnih materijala i uz preko sto sportskih modula, Huawei Watch GT 3 Pro osigurava sve što trebate za bezbrižno uživanje u svim željenim aktivnostima. Uz to, nećete morati napraviti kompromis između svakodnevne rutine za zdravlje i tjelovježbu, pošto ćete moći voditi računa o svim vašim podacima zahvaljujući ultra dugom vijeku trajanja baterije i nećete ništa važno propustiti.

Huawei Watch GT 3 Pro serija može raditi samostalno, ali će u većini slučajeva biti uparen s pametnim telefonom poput nedavno predstavljenog nova 9 SE koji svim kupcima zaključno do 28. lipnja nudi godinu dana potpuno besplatne zaštite zaslona od pada, pritiska ili udarca. Pametni satovi HUAWEI Watch GT 3 Pro mogu se lako sinkronizirati sa svakim pametnim telefonom, bez obzira radi li uređaj na Androidu ili iOS-u.

Učinkovit osobni asistent kojeg nosite na zapešću i koji je u potpunosti posvećen tome da postanete najbolja i najzdravija varijanta sebe, Huawei Watch GT 3 Pro zaista je pametni uređaj koji u kratkom vremenskom periodu opravda i premaši sva očekivanja.

O Huawei Watch GT 3 Pro seriji:

Ova elegantna serija dostupna je u dvije veličine i kroz čak četiri različita modela donosi novi dizajn sučelja i kućišta napravljenog u varijanti titana ili keramike, veliki sjajni zaslon i snažnu bateriju. Na svim Huawei prodajnim mjestima i kod svih ovlaštenih distributera dostupna je od početka lipnja.

Preporučena maloprodajna cijena Huawei Watch GT 3 Pro od 46 mm s remenom od titana i crnim remenom od fluoroelastomera iznosi 3.699,00 odnosno 2.699,00 HRK dok cijena Watch GT 3 Pro od 43mm, s keramičkim i kožnim remenom iznosi 4.299,00 odnosno 3.299,00 HRK.

Sve informacije o tehnološki naprednim funkcijama svih modela možete naći na linku.