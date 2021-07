Višnje su stvarno zdrave

Volite li višnje? Obično ih stavljam u raznorazne oblike, što kroz sokove, što kroz pite i slične stavari, no to je uvijek nešto usput i sa strane, no ako pitate nutricioniste, višnje bi morale dobiti puno više pažnje.

Jedna od pozitivnih strana konzumiranja višanja je njihova sposobnost da ublaže bolove i oticanje zglobova, jer sadrže visoko protuupalne hranljive sastojke. Višnje su poznate kao antioksidansi, koji mogu pomoći u smanjenju upala, piše Eat This Not That.

Da bi se testirala učinkovitost višanja na bolove od osteoartritisa, provedena je studija i objavljena je u časopisu „Osteoarthritis Cartilage". U studiji je sudjelovalo 58 odraslih osoba sa osteoartritisom koje su konzumirale sok od višanja ili placebo svakodnevno tokom šest tjedana.

Nakon šest tjedana, ispitanici su napravili sedmodnevnu pauzu, a zatim su promijenili planove. Istraživači su otkrili da, iako je učinak bio tek malo izraženiji od učinka kod placebo grupe, sok od višnje pružio je određeno olakšanje simptoma kod proučavanih pacijenata sa osteoartritisom.

Istraživači su također otkrili da je konzumiranje soka od višnje povezano sa nižim razinama visoko osjetljivog C-reaktivnog proteina (hsCRP), proteina koji može ukazati ​​na upalu u tijelu. Pored smanjenja ukupnih simptoma upale i osteoartritisa, to dugoročno može dovesti do veće pokretljivosti kod osoba sa artritisom.

Studija iz 2008. objavljena u „Arthritis Research & Therapy" otkrila je da su više razine hsCRP povezane sa manjim obujmom hrskavice tibije kod žena između 40 i 67 godina, što vremenom može dovesti do gubitka pokretljivosti.

Međutim, to nije jedini način na koji višnje mogu pomoći vašem tijelu.

„Šalica soka od višnje prije spavanja mogla bi poboljšati i kvalitet vašeg sna. Višnje sadrže prirodni melatonin, hormon povezan s ciklusom budnosti i spavanja, za koji je poznato da povećava kvalitetu i trajanje sna", rekla je Best.