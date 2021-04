Viber uspješno povezuje korisnike i brendove

Svijet više nije isti. Dovoljno je u ruke uzeti smartphone i shvatiti koliko su nam životi u posljednjih godinu dana postali „digitalni". Čuti glas drage osobe koja je u samoizolaciji, održavati romantične odnose ili zadržati posao tijekom lockdowna - appovi i internet pokazali su svu svoju moć kao nikada dosada. Velik broj tvrtki i kupaca rješenje je pronašao upravo u Viberu - regionalnom, omiljenom messaging appu.

Kada bi 2020. imala vlastiti moto, glasio bi „Prilagodi se ili nestani sa scene". Pandemija je brendove koji su tradicionalno prodaju obavljali offline natjerala na neizbježnu migraciju na osobniji i izravniji način komunikacije s kupcima - prepoznali su vrijednost online poslovanja. Restrukturirali su svoju komunikacijsku strategiju, što je kod kupaca izazvalo itekako pozitivnu reakciju. Zatvoreni dućani i izrazito restriktivne mjere tvrtkama su otežali održavanje prisne veze sa svojom publikom, stoga su alternativna, digitalna rješenja poput instant messengera preuzela ulogu komunikacijskog kanala i brendovima omogućila da pronađu put do srca svojih kupaca. Troškovi online poslovanja postali su niži, dok je korisničko iskustvo postalo važnije nego ikada - sve zajedno rezultiralo je većim brojem brendova koji su svoje poslovanje odlučili nadograditi i Viberom, kreativnijim online strategijama i novim alatima.

Kao rezultat novog trenda, tijekom prošlih godinu dana, broj poslovnih Viber accounta na globalnoj se razini povećao za 58%, dok je u Hrvatskoj pokrenuto 38% više novih poslovnih messaging kanala. U kontekstu hrvatskih poslovnih rezultata u odnosu na 2019. godinu, brojke pokazuju značajno povećanje broja poslanih poruka (za 66%), a pogotovo broja poslanih transakcijskih poruka (za čak 134%). Nakon testiranja u laboratoriju, korisnici se više ne moraju vraćati po rezultate - primit će ih putem Viber poruke. Na sličan se način prima i obavijest o statusu naručene hrane, vremenu dostave za namirnice kupljene online, podsjetnik za termin kod veterinara itd.

Jedan od najzanimljivijih novih trendova pokrenuli su brendovi (mali i veliki) koji su počeli graditi 1-na-1 razgovore sa svojim kupcima, umjesto jednosmjernog slanja poruka u obliku monologa. Ti su brendovi shvatili važnost i vrijednost dijaloga: kupci imaju priliku dati svoj feedback, poslati narudžbu i potražiti pomoć oko potencijalnog problema. Takav 1-na-1 oblik komunikacije s kupcima i kvalitetnije korisničko iskustvo predstavljaju samu budućnost online usluga.

U sferi oglašavanja, najznačajniji porast na globalnoj razini pokazale su sljedeće industrije: hrana (+174%), društvene mreže (+244%) i mobilne igre (+122%). U isto vrijeme, najmanje su oglašavanja putem messengera prošle godine ostvarili sektori turizma, automobilske industrije i FMCG, pošto su oni trpili najveća ograničenja izazvana pandemijom. Kao rezultat, za njih je došlo do generalnog pada u potražnji za oglašavanjem. Ukupno gledajući, broj brendova koji su na globalnoj razini koristili oglašavanje putem messengera povećao se za 115%, dok je u Hrvatskoj to iznosilo 50% u odnosu na prijašnju godinu.

Istovremeno, Viber je održao obećanje da će sav sadržaj koji brendovi objave putem messengera tretirati prema visokim etičkim i moralnim standardima - korisnicima daje priliku odabrati koje brend kanale žele pratiti i kako žele da im se prikazuju oglasi, pruža vrhunsku sigurnost korisničkih podataka i sigurno komunikacijsko okružje temeljeno na automatskoj obostranoj enkripciji.

Sve veća popularnost chatbotova iz temelja će izmijeniti svijet mobilnih komunikacija. Globalna popularnost botova na Viberu povećala se za 48%, a brendovi jednostavne, repetitivne zadatke sve češće prepuštaju takvim virtualnim asistentima. Korištenje chatbotova brendovima pomaže fokusirati se na unaprjeđivanje korisničkog iskustva, dok kupci izrazito cijene brze odgovore i 24/7 raspoloživost usluge. Percipirana visoka kvaliteta usluge gradi vjernost brendu - chatbotovi su prepoznati kao savršen izbor za tu ulogu.

Tržište messaging appova također će nastaviti rasti - do 2027. broj korisnika narast će na gotovo 3 milijarde ljudi. Tri. Milijarde. To je gotovo zastrašujuć broj kupaca s kojima treba održavati odnos, brinuti oko njihovog zadovoljstva, procesirati narudžbe, pružati im korisničku potporu, raditi s računima, menijima, kartama... i sve to koristeći infrastrukturu instant messengera. Tehnologija je već raspoloživa, a kupci su spremni, brendovi bi to trebali imati na umu pri izradi novih poslovnih planova.

Viber tvrtkama nudi messaging rješenja (chatbotovi, servisne poruke), brandirane stickere i display oglase. Poruke mogu biti prilagođene poslovnom cilju - transakcijske (npr. potvrda narudžbe ili notifikacija o dostavi/isporuci), promotivne (poruke s posebnom ponudom ili promocijom proizvoda), kao i u tipu dvosmjernog dijaloga (korisnička podrška, feedback i mišljenje korisnika, slanje narudžbe).