Viber je pokrenuo kampanju Voli samopouzdano

Rakuten Viber, globalni lider u privatnoj i sigurnoj razmjeni poruka te glasovnoj komunikaciji, pokrenuo je kampanju Voli samopouzdano poklanjajući svojim korisnicima komplet zabavnih značajki i mogućnosti koje mogu podijeliti povodom Valentinova s voljenim osobama. Komplet uključuje - zabavne AR filtere za Valentinovo, lokalizirane pakete stickera na temu ljubavi te chatbot pomoću kojeg korisnici mogu naučiti reći „volim te" na više od 30 jezika.

Pregršt AR filtera za Valentinovo s naočalama u obliku srca, kostimom Kupida te drugim zabavnim mogućnostima biti će dostupni tijekom cijele veljače. U suradnji s Worddiom, aplikacijom za učenje jezika koja sadrži više od 270 tisuća riječi na više od 30 jezika te ima 2,3 milijuna korisnika, razvijen je i chatbot koji na zabavan i jednostavan način omogućava korisnicima Vibera da nauče reći „volim te" na drugom jeziku.

Kaže se da sticker govori tisuću riječi, a to apsolutno dokazuju najnovije kolekcije lokaliziranih ljubavnih stickera koji su dostupni na Viberovom sticker marketu - idealni za one koji više vole poslati sličice nego riječi. Također, Coolinarika, najveći hrvatski portal o hrani je zajedno s Viberom, na Valentinovo, lansirao paket stickera kojim slave ljubav prema hrani. Stickeri će biti dostupni korisnicima tijekom tri mjeseca, a možete ga preuzeti ovdje.

„Rakuten Viber predan je pomaganju ljudima diljem svijeta da se povežu i izgrade ljubavne, trajne odnose, bez obzira na to gdje se nalaze. Bit Valentinova je u povezivanju jedni s drugima i odvajanju vremena da pokažete nekome da vam je stalo do njih", kaže Noya Pollack, Senior Director of Marketing za Rakuten Viber. "Nakon nekoliko turbulentnih pandemijskih godina, gdje se mnogo članova obitelji i partnera nisu mogli vidjeti uživo, htjeli smo omogućiti našim korisnicima da putem Vibera podijele ljubav jedni prema drugima na najosobniji mogući način.