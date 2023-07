Velika ljetna rasprodaja u punom zamahu

Većina ljudi voli ljeto - sunce, netaknute plaže, more, odmor i naravno, sezonu rasprodaja. Uz bolje ponude i popuste, svaki kupac fokusiran na modu zna da je ljeto najbolje vrijeme za obnavljanje garderobe i otkrivanje novih modnih trendova.

Srećom za korisnike koji kupuju putem aplikacija na svojim pametnim telefonima, AppGallery ima vrhunsku ponudu modnih aplikacija koje omogućuju praktično iskustvo in - app shoppinga. Kako bi zadovoljili različite korisnike i modne stilove, AppGallery je pažljivo selektirao aplikacije provjerenih modnih brandova za pružanje lakših iskustava kupovine. Od donošenja proizvoda u vrijednosti ponuda cjelokupnih trgovačkih centara na dohvat ruke i ponuda popusta koje su bolje od nekih diskontnih web stranica za e-trgovinu trećih strana ili čak maloprodajnih mjesta, AppGallery nudi zaista veliki broj naslova za razne korisnike.

Donosimo popis najboljih naslova Huawei trgovine aplikacija.

Modno utočište kupaca generacije Z: SHEIN

S obzirom na širok raspon modnih žanrova i stilova, SHEIN je savršena trgovina za mlade koji eksperimentiraju s različitim stilovima i traže glasnije modne izjave. Ne samo da je popularan među Gen-Z potrošačima, SHEIN je također proglašen najpopularnijim modnim brendom 2022. od strane Money.co.uk.

SHEIN pokreće AI algoritam koji dohvaća ideje o novim proizvodima iz pretraživanja i ponašanja na društvenim mrežama svojih ciljanih potrošača. S otprilike 600 tisuća pojedinačnih artikala na mreži, platforma svakodnevno uvodi nove artikle pružajući potrošačima nove artikle pri svakom posjetu.

Uživajte u besplatnoj dostavi za narudžbe iznad 9 €, povratima bez muke, ažuriranjima o novim artiklima i kolekcijama i još mnogo toga kada kupujete u aplikaciji SHEIN. Korisnici također mogu stupiti u kontakt s korisničkom službom u bilo kojem trenutku pomoću funkcije Live Chat u aplikaciji.

Modno napredna estetika ZARA- e

Kao najpoznatiji globalni modni lanac, ZARA se prvo etablirala u industriji brze mode sposobnošću interpretacije i prilagodbe najnovijim modnim trendovima. Brand je dokazao da ostaje ispred potrošačke krivulje kada su u pitanju popularni modni trendovi među mladim odraslim osobama, ponoseći se strategijom sukreacije koja je usmjerena na istraživanje i koja posvećuje veliku pažnju aktualnim modnim trendovima. Zara izbacuje nove artikle svaka dva tjedna i postupno ukida modne linije nakon malo više od mjesec dana od početka prodaje.

Iskusite interaktivno korisničko sučelje putem ZARA-ine aplikacije koja nudi cool i besprijekorne prijelaze za zadivljujuće iskustvo kupnje.

Gdje se moda susreće sa stilom života - H&M

Nakon što je izrastao u jednog od najvećih svjetskih lanaca trgovina, H&M-ova modna filozofija nadilazi odjevne predmete koje korisnici nose, ali i životnog stila koji vode. H&M nudi širok raspon odjeće, modnih dodataka, proizvoda za uljepšavanje, pa čak i ukrasa za dom, a ima za cilj uvesti dašak svoje modne orijentacije u svaki aspekt svakodnevnog života potrošača, istovremeno se fokusirajući na održivost.

H&M-ova aplikacija dolazi s korisnički prilagođenim sučeljem s nizom značajki. Mogu se pregledavati njihove najnovije kolekcije, vidjeti pojedinosti o proizvodima i fotografije te dodati omiljeni artikli u košaricu. Mogu se i kreirati personalizirane liste želja te primati obavijesti o najnovijim artiklima i posebnim ponudama.

Najsvestraniji modni portal - ASOS

As Seen On Screen, poznatiji kao ASOS, nudi raznoliku kolekciju odjeće raznih brandova, uključujući vlastitu dizajnersku etiketu ASOS. Platforma nudi različite stilove, od ležernih do formalnih odjevnih predmeta i uključuje širok raspon veličina od petite do plus-size opcija. ASOS je također službeni prodavač vrhunskih robnih brandova kao što su Nike, Calvin Klein, The North Face i drugi.

ASOS-ovo korisničko iskustvo unutar aplikacije omogućuje korisnicima da pronađu i spreme svoje omiljene komade za buduću kupnju te da imaju bolji pregled artikla pomoću video značajke aplikacije koja prikazuje odjevni predmet na modelu.

Za one dobrog stila ali i definiranog budgeta - BonPrix

Poznat po svojim pristupačnim opcijama odjeće i inkluzivnim veličinama, njemački modni trgovac BonPrix nudi široku ponudu odjeće i dodataka za muškarce, žene i djecu.

Aplikacija BonPrix nudi prikladan način za pregledavanje i kupnju kolekcija. Putem korisničkog sučelja mogu se istraživati različite dostupne kategorije od majica, haljina, jakni i više. Osobne postavke mogu se spremiti na račun korisnika i davati nove informacije o kolekcijama rasprodajama i ekskluzivnim popustima.

Modne kreacije po mjeri kupaca - ABOUT YOU

S više od 39 milijuna preuzimanja aplikacije na AppGallery, ABOUT YOU ima za cilj potrošačima pružiti personalizirano iskustvo kupnje. Aplikacija može pripremiti preporuke koje odgovaraju određenim korisnicima stvaranjem profila koji pokazuju osobne stilske preferencije, veličine i omiljene brandove. ABOUT YOU nudi odjeljak nazvan "Inspiracija" koji nudi jedinstvene preporuke o novim stilovima i temama odijevanja. Aplikacija ABOUT YOU nudi sigurne načine plaćanja i zaštitu kupaca kako bi se osigurali sigurno i zadovoljno prilikom kupnje.

S širokim rasponom modnih aplikacija, AppGallery povezuje kupce s vrhunskim brandovima i najnovijim ljetnim rasprodajama. Korisnici si mogu sigurno i mirno priuštiti ljetnu maloprodajnu terapiju i istražite najbolje sezonske ponude već danas!

O AppGallery trgovini

AppGallery je službena platforma za distribuciju aplikacija za Huawei uređaje, koja se može pohvaliti zbirkom od 18 kategorija aplikacija s vrhunskim sadržajem odabranim na globalnoj razini. Osigurava da se aplikacije mogu besprijekorno koristiti u svim scenarijima na svim pametnim uređajima poput pametnih telefona Huawei P60 Pro.

AppGallery nudi širok izbor globalnih i lokalnih aplikacija u raznim kategorijama, uključujući navigaciju i prijevoz, vijesti, društvene medije, financije, zabavu i druge. AppGallery je dostupan u više od 170 zemalja i regija s više do 580 milijuna globalno aktivnih mjesečnih korisnika i 6 milijuna registriranih programera diljem svijeta.

