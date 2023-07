Serija HONOR 90 u Parizu predstavljena u velikom stilu

Globalni tehnološki brand HONOR danas je u Parizu i službeno najavio dolazak HONOR 90 serije na europska tržišta.

S impresivnom glavnom kamerom od 200 MP i vodećim četverostruko zakrivljenim plutajućim zaslonom s tehnologijom za udobnost očiju, HONOR 90 donosi revolucionarnu hardversku i softversku podršku, da bi uvijek aktivnoj generaciji omogućio snimanje svakodnevnih avantura s izvanrednim detaljima te dijeljenje dobrih vibri s bližnjima.

"Od izvanrednih inovacija kamere i rješenja usredotočenih na ljude, preko izuzetne brze izvedbe omogućene vrhunskim hardverom i našim inteligentnim MagicOS-om, HONOR 90 serija će oduševiti potrošače diljem svijeta iznimnim iskustvom koje nudi, a posebno stvaratelje sadržaja koji traže pametnog i pouzdanog partnera s kojim će snimati svoje uzbudljive živote." rekao je George Zhao, izvršni direktor HONOR Device Co, Ltd.

HONOR 90: Moćna i svestrana kamera za snimanje izvanrednih fotografija i videozapisa

Potpuno nova trostruka kamera sustava sastoji se od glavne kamere od 200 MP sa senzorom veličine 1/1,4 inča, ultra širokokutne kamere i makro kamere od 12 MP s vidnim poljem od 112° te dubinske kamere od 2 MP koja pomaže pri točnijoj procjeni udaljenosti. Podržavajući višestruko spajanje slika, algoritam za smanjenje šuma i grupiranje piksela kako bi postigla performanse apsorpcije svjetlosti jednake velikim pikselima od 2,24 µm (16 u 1), glavna kamera od 200 MP proizvodi izvrsne fotografije s visokim dinamičkim rasponom (HDR) i detaljne, svijetle snimke u okolišu slabijeg osvjetljenja.

Prednja kamera od 50 MP snima zadivljujuće selfije koji su puni detalja, čime HONOR 90 postaje idealan izbor za nadolazeće stvaratelje sadržaja.

Dizajniran da pomogne vloggerima u učinkovitijem obavljanju posla, HONOR 90 također koristi umjetnu inteligenciju (AI) za uklanjanje šuma u videozapisima i preporuke načina rada za videozapise. Nudi i AI vlog asistenta koji korisnicima omogućuje generiranje videozapisa spremnih za društvene mreže u trajanju od 15 sekundi uz samo nekoliko dodira.

Zapanjujuće iskustvo gledanja zaslona

Opremljen s 6,7-inčnim Quad-Curved Floating zaslonom , HONOR 90 podržava visoku razlučivost od 2664x1200, 100% DCI-P3 spektar boja i do 1,07 milijardi boja, donoseći živopisni sadržaj prekrasnih boja i jasnoće. Osim toga, HONOR 90 podržava vrhunsku HDR svjetlinu od 1600 nita, što omogućuje bolju čitljivost zaslona čak i pri jakom svjetlu.

Zaslon je brz i osjetljiv s adaptivnom stopom osvježavanja do 120 Hz , koja se dinamički prilagođava prikazanom sadržaju kako bi postigla optimalnu ravnotežu između vizualne tečnosti i trajanja baterije. Osim toga, s podrškom za HDR10+ i certifikatima HDR-a od strane Netflix-a i Amazon Prime Video-a, HONOR 90 osigurava korisnicima uživanje u izvanrednom multimedijskom iskustvu.

Odražavajući HONOR-ovu posvećenost tehnologiji usredotočenoj na čovjeka, HONOR 90 je opremljen vodećim značajkama za osiguranje udobnosti očiju . Dobio je TÜV Rheinland Flicker Free certifikat i postigao nivo sigurnog zatamnjivanja, što ga čini idealnim za današnju generaciju koja žudi za zabavom, a dugo vremena provodi gledajući sadržaj na svojim pametnim telefonima. Ekran podržava najvišu frekvenciju prigušivanja širine impulsa (PWM) u industriji od 3840 Hz , što učinkovito smanjuje napor za oči korisnika kada je postavljen na nisku svjetlinu. Također, ima dinamičko prigušivanje koje simulira prirodno svjetlo kako bi ublažilo umor očiju, kao i HONOR-ovu tehnologiju cirkadijanskog noćnog prikaza koja filtrira plavo svjetlo i potiče prirodnu sekreciju melatonina za poboljšanje kvalitete sna korisnika noću.

Elegantan i stilski dizajn nadahnut zanatskom izradom

Inspiriran visokom modom i zanatskim radom viđenim na luksuznom nakitu, HONOR 90 odiše klasom sa svojim tankim tijelom od 7,8 mm i samo 183 g težine. Glatki, zaobljeni rubovi koji obavijaju pametni telefon čine ga jednako ugodnim za držanje kao i za gledanje, a duboko ojačano staklo pruža korisnicima mir znajući da je njihov pametni telefon izrađen da traje. Na stražnjoj strani, HONOR 90 ima ikonični Dual Ring dizajn iz serije N, sa zaobljenim elementima izrađenim preciznom tehnikom rezanja kako bi se postigao sjaj koji dodaje dodatnu dozu elegancije pametnom telefonu.

Nevjerojatno trajanje baterije upareno s brzom izvedbom

HONOR 90 ima ugrađenu veliku bateriju od 5000 mAh koja podržava cjelodnevno korištenje. Jednim punjenjem, pametni telefon može pružiti do 19,5 sati neprekidnog lokalnog video streaminga. Kada je baterija na izmaku, korisnici je mogu napuniti do 45% uz 66W HONOR SuperCharge u samo 15 minuta, što minimalizira vrijeme isključenja. Brzo i energetski učinkovito, HONOR 90 pokreće Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, koji ima 20% bolju GPU i 30% bolju AI izvedbu u usporedbi s prethodnikom.

Inteligentni MagicOS za ugodno korisničko iskustvo

HONOR 90 pokreće MagicOS 6.0, korisničko sučelje temeljeno na Androidu, koji je razvijen kako bi pružio glatko i intuitivno iskustvo korištenja. S velikim brojem značajki koje olakšavaju svakodnevne zadatke, kao što su Multi-Window i Smart Screenshot, MagicOS omogućuje korisnicima da budu produktivniji i učinkovitiji. Također podržava HUAWEI AppGallery, pružajući korisnicima širok izbor aplikacija za preuzimanje i korištenje.

HONOR 90 Lite - globalni debi

HONOR 90 Lite, predstavljen zajedno s modelom HONOR 90, elegantan je uređaj s nevjerojatnim sustavom kamera, zaslonom i nizom pametnih značajki koje poboljšavaju korisničko iskustvo.

HONOR 90 Lite omogućuje uzvišeno iskustvo fotografiranja s glavnom stražnjom kamerom od 100 MP, otvorom blende f/1.9, širokokutnom i dubinskom kamerom od 5 MP te makro kamerom od 2 MP za snimanje spektakularnih pejzaža i intimnih kadrova. Za ljubitelje selfija, prednja kamera od 16 MP pruža zapanjujuće autoportrete s jasnim

detaljima i poboljšanim bojama. Također, HONOR 90 Lite ima 6,7-inčni zaslon bez rubova s prilagodljivom brzinom osvježavanja do 90 Hz , pružajući korisnicima iznimno glatko vizualno iskustvo. Zaslon također ima TÜV Rheinland certifikat za smanjenje plavog svjetla te podržava niz rješenja za zaštitu očiju, uključujući dinamičko prigušivanje i prikaz noću prema cirkadijalnom ritmu.

HONOR 90 Lite pokreće MediaTek Dimensity 6020 5G sustav i ima bateriju od 4500 mAh . Korisnici koji vole uvijek imati svoje medije pri ruci mogu iskoristiti 8 GB RAM-a i veliki pogon za pohranu od 256 GB, što omogućuje lokalno čuvanje 57.808 slika, 22.322 pjesme ili 892 HD videozapisa . HONOR 90 Lite također ima HONOR RAM Turbo (8 GB+5 GB), HONOR tehnologiju koja premješta dio flash memorije u RAM, što znači da se 8 GB RAM-a može povećati na 13 GB RAM-a.

Cijena i dostupnost

Pretprodaja modela HONOR 90 u Hrvatskoj kreće 7. i traje do 24. srpnja, a bit će dostupan u ponoćno crnoj i smaragdno zelenoj boji , po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 549 eura. U periodu pretprodaje uz narudžbu HONOR 90 5G pametnog telefona na poklon se dobiva izvrstan HONOR Pad X8 tablet. Ponuda je dostupna kod svih mobilnih operatera - A1, Hrvatski Telekom i Telemach, te kod maloprodajnih partnera do kraja pretprodajnog razdoblja ili do isteka zaliha.

Prodaja modela HONOR 90 Lite u Hrvatskoj počinje 7. srpnja, a bit će dostupan kod mobilnih operatera te maloprodajnih partnera u titanijski srebrnoj te ponoćno crnoj boji, po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 299 eura.