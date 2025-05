Večeras je mračna gozba u Boogaloou

Dugoiščekivani black metal kaos konačno će se dogoditi ovu subotu, 10. svibnja u sklopu europske turneje "The Wolf and The King". Premijerni koncert Norvežana 1349 predvođenih Ravnom i jednim od najvažnijih bubnjara u svijetu black metala, Frostom, (Satyricon) dolazi nakon veličanstvenog nastupa na najvažnijem festivalu crnog đira, Inferna u Oslu. Ljubimci undergrounda The Ruins of Beverast također će prvi put nastupiti u Hrvatskoj. Uz njih nastupaju američki death metalci Vitriol i švedski mladići Sarcator. Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 33 eura mogu se kupiti preko Hangtime ticketinga, na dan će koštati 36 eura. Fizičke ulaznice su dostupne u Dirty Old Shopu. Early bird ulaznice su rasprodane.

ULAZNICE: https://bit.ly/3Q1zOVi

SATNICA

18:30 Ulaz

19:00 Sarcator

19:45 Vitriol

20:45 The Ruins Of Beverast

21:55 1349

1349 je nastao 1997. u Oslu označavajući godinu kad je kuga došla u Norvešku, a članovi su prije toga bili u bendu Alvheim. U toj početnoj fazi nisu krili utjecaje bendova kao što su Mayhem i Celtic Frost. "Nije mi se svidio smjer kojim je black metal krenuo sredinom 90-ih," prisjeća se Ravn, vokalist i spiritus movens benda 1349. "Počeo je gubiti sve ono što sam volio kod black metala-tmurnost, jezivost, iskonske emocije koje su me osvojile i uvele u taj svijet. Odjednom su se pojavili bendovi koji su koristili, oblačili gusarske košulje i izgledali poput gotičara. To je uništilo nešto što mi je zaista blisko srcu." Oko sebe je okupio basista Seidemanna te tadašnjeg gitarista Tjalvea kako bi ostvario svoju viziju oživljavanja izvornog duha black metala. Dugogodišnja postava, koju čine Ravn, Seidemann, gitarist Archaon i bubnjar Frost, nepromijenjena je od 2001. godine. "Pronašao sam ljude koji su osjećali isto što i ja," kaže Ravn o svojim bendovskim kolegama. "Željeli smo vratiti prepoznatljivost norveškog black metala onakvog kakav je bio početkom 90-ih. Svaki put kad izdajemo album, to nam je inspiracija i temelj." "The Wolf and the King" najnoviji je pohod u toj misiji. Osmi album benda 1349 prikazuje kako su usmjerili iskonsku energiju druge, revolucionarne faze black metala kroz drevne misterije i neumoljivi globalni kaos 2020-ih.

The Ruins of Beverast je blackened doom metal projekt nastao 2003. u Aachenu pod palicom Alexandra von Meilenwalda . "Beverast" je njegova izvedenica riječi "Bifröst", pod utjecajem staronordijskog izraza za most između Midgarda i Asgarda. Na nastupima Alexander ima prateći bend, dok je na svih šest studijskih albuma vokale i instrumentale odradio sam. O njegovim albumima pisao je čak i Der Spiegel. Ovom prilikom uz presjek najvećih hitova iz vrlo bogate karijere promovirat će i najaktualniji album "The Thule Grimoires".

Vitriol je američki death metal bend nastao 2013., a dolaze iz Portlanda, baš kao i njihove crnometalne kolege UADA. Svoju priču su započeli osam godina ranije kao Those Who Lie Beneath. Iza sebe imaju dva albuma, a svježiji od njih, "Suffer & Become" s 10 pjesama izdali su za Century Media.

Sarcator je black trash/ metal bend nastao 2018. u švedskom Trollhättanu. Zanimljivo, ime su si dali kao spoj svojih uzora: Sarcofago + Kreator. Radi se o vrlo mladom bendu jer su neki od članova bili u ranim tinejdžerskim godinama kad su ga pokretali. Upravo tu mladost iskoristili su kao snažan zamašnjak u svojoj kreaciji pa već imaju tri albuma iza sebe, dok je "Swarming Angels & Flies" je svjetlo dana ugledao sredinom siječnja ove godine. Zanimljivo je istaknuti da u bendu svira i sin Marka Tervonena, gitarista legendarnog The Crowna.