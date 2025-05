Ogroman interes za sedmi Sea Star Festival

Laguna Stella Maris i sedmi Sea Star ponovo će biti mjesto okupljanja fanova iz mnogih zemalja svijeta! Za otvaranje ljetne festivalske sezone od 22. do 25. svibnja, u režiji pop superzvijezde Loreen, hitmakera Lost Frequencies, psytechno mame Indire Paganotto, tajnog eurovizijskog favorita Tommyja Casha, nadolazećih techno zvijezda I Hate Models, Patricka Masona i Paola Ferrare te regionalnih heroja kao što su Grše, Senidah, Voyage i Miach ulaznice se prodaju u više od 30 zemalja i na nekoliko kontinenata. O fantastičnom interesu najbolje govori podatak da je u ponudi ostalo još svega 15% smještajnih kapaciteta u Umagu. Brzom popunjavanju pomoći će prodaja ulaznica čija povoljnija cijena je na snazi još danas do kraja dana.

Sea Star Festival 2025 | This Is Your Summer Opener

Na dva tjedna do održavanja u prodaji je ostalo svega 15% smještajnih jedinica, a kompletna ponuda može se naći na službenim stranicama festivala. Ulaznice za umaški festival prodale su se dosad u više od 30 zemalja, pa se u Stella Marisu očekuje publika iz cijele regije, Italije, Austrije, Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Španjolske, Češke, Švicarske, Portugala, skandinavskih zemalja, Slovačke, Mađarske, Bugarske, kao i SAD-a, Kanade, Izraela, Australije, Kine, Novog Zelanda, Brazila, UAE-a, pa čak i Singapura!

Sedmo izdanje EXIT-ovog Sea Star Festivala održat će se od 22. do 25. svibnja 2025. godine u umaškoj laguni Stella Maris. Kao i dosad, festival će biti otvoren u četvrtak, 22. svibnja Welcome Day programom, glavni će dani festivala biti petak i subota, 23. i 24. svibnja, dok će se u nedjelju održati Closing Party.

U petak, 23. svibnja, na prvom danu festivala program Tesla Main Stagea ispunit će Marko Louis, pojačan posebnim gostima - Marčelom i Nensi, mlada pop senzacija Miach, gospodar Billboarda i milijunskih trap hitova Grše te vođe novog vala techna - Patrick Mason, I Hate Models i psymama Indira Paganotto. Nautilus Arenu pokrenut će Baks, Peki, 30zona, Špiro i Tej, Micka Lifa, Thicc Boi, Shey i MihaMih x Diinzo.

Subota, 24. svibnja će početi nabrijano - na Tesla Main Stageu atmosferu će užariti omiljeni trap princ Balkana Voyage, nakon kojeg će na pozornici će zablistati i obožavana Senidah te estonska eurovizijska senzacija Tommy Cash. Publici će svojim nastupom dah oduzeti autentična žena, umjetnica i glazbenica koja je dvostrukom pobjedom na Euroviziji ispisala povijest - Loreen. Jedan od najvećih hitmakera današnjice Lost Frequencies počastit će najvećim ljetnim himnama i milijarderskim hitovima koji ne izlaze iz glave. Nautilus Arenom drugi će dan zavladati technometal zvijer Paolo Ferrara te heroji Techno in Paradise programa: Juno, Purple Mash, Gumja i DJ Jock.

Sea Star Festival po sedmi će put poželjeti dobrodošlicu ljetu uz poseban program Welcome Daya 22. svibnja. U umašku lagunu Stella Maris već će se u četvrtak iskrcati Lanna i Innēr Sense. Članovi EXIT-ovog Echosystema i izdavačke kuće EXIT Soundscape pripremit će najuzbudljivije otvorenje festivala na Electric Waves pozornici. Moćne trake, magična energija i hipnotički performansi zagrijat će publiku za četiri dana plesa, sunca i mora. U nedjelju 25. svibnja će se održati Closing Party koji će na plesnom podiju na nogama zadržati samo najizdržljivije. DJ-evi s Electric Waves stagea pobrinut će se za to da ples uz izlazak sunca, rezimiranje najljepših uspomena i oproštaj s čarobnim pejzažem lagune obilježe nezaboravni beatovi.

Aktualne cijene ulaznica na snazi najkasnije danas do kraj dana!

Festivalske ulaznice po cijeni od 44 eura, s popustom od 40% na finalni iznos, mogu se kupiti ovdje, na svim prodajnim mjestima Entrija te online u sustavu Entrio najkasnije do 9. svibnja. Osim festivalskih ulaznica u ponudi su i jednodnevne ulaznice te VIP Gold, kao i različite opcije smještaja.

U prodaji je omiljena akcija "Kupi 4, zgrabi 5" u kojoj se na četiri kupljene ulaznice peta dobiva potpuno besplatno!

Ovogodišnji Sea Star festival realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, Grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave Lagune.