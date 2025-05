Preoccupations stiže u Vintage industrial bar

Sjajni kanadski post-punkeri Preoccupations na dan izlaska svog petog albuma odlučili su već ranije objavljenom rasporedu europske turneje pridodati još jedan datum, onaj zagrebački.

Premda će im ovo, 5. 10., biti prvi put da u ovom gradu, u Vintage Industrial Baru, nastupaju kao Preoccupations, Zagreb je ipak imao sreću čuti i vidjeti ih još na samim počecima kad su prije deset godina frenetičnim nastupom u krcatoj i vrućoj Močvari promovirali svoj album prvijenac koji je ponio isto ime koje je tada nosila i ova grupa - Viet Cong. To se ime, međutim, pokazalo kao nepremostiva prepreka za njihov proboj na najveće i najvažnije tržište Sjedinjenih Država gdje se se vrlo brzo suočili s bojkotom i otkazivanjem koncerata. Iako je dotad prošlo već 40 godina od završetka vijetnamskog rata u kojem je američka vojska teško poražena od snaga po kojima je ova grupa dobila ime, za konzervativna društva poput američkog neprihvatljivo je svako podsjećanje na neugodnu prošlost, pa se četvorka iz Calgaryja na kraju odlučila promijeniti ime u Preoccupations.

Odsvirali su u međuvremenu više od 400 koncerata diljem svijeta, te snimili tri odlično prihvaćena albuma, kojima su upravo pridodali i svoj novi, peti po redu "Ill at Ease". Objavi ovog albuma prethodila su tri izvrsna singla od kojih je prvi objavljeni "Focus" odabran među najbolje pjesme tjedna u Stereogumu, Brooklyn Veganu, Under the Radaru i Exclaimu. Preoccupations na ovom albumu nastavljaju razvijati svoj prepoznatljiv spoj post-punka, art rocka i psihodelije, uz ponešto mekši zvuk s više klavijatura, ali i pregršt iznenađenja koje donosi svaka nova pjesma. S obzirom na to da su nam se već više puta potvrdili kako izvrstan živi bend - bilo kao već spomenuti Viet Cong u Močvari, Preoccupations na Šakan festivalu u Brelima, ili kad su još 2009. u Teatru &td dvojica članova nastupila s prethodnicima Women - čiji materijal na koncertima prerasta u neke druge ekspresivnije i snažnije sfere, nema sumnje da nas čeka još jedna stvarno posebna post-punk večer u Vintageu.

Ulaznice po promotivnoj cijeni od 16 € moći će se kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) i Rockmarku (Hrvatske bratske zajednice 4) od petka 16. 5. sve do 31. 5., nakon čega će im cijena biti 19 €. Ulaznice će biti dostupne i na web servisima navedenih dućana. Ako ih ostane, na ulazu će koštati 24 €.