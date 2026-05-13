Vaš sljedeći telefon vaša je tiha supermoć

HONOR predstavlja svoju viziju budućnosti mobilne umjetne inteligencije, pozicionirajući umjetnu inteligenciju ne kao pojedinačnu značajku, već kao nevidljivi motor iza cijelog iskustva pametnog telefona. Nadovezujući se na HONOR Magic seriju i novu HONOR 600 seriju, tvrtka prelazi s izoliranih AI funkcija na duboko integraciju kamere, povezanosti i ukupnih performansi.

„Mobilna umjetna inteligencija razvila se od vidljive značajke u nevidljivi motor pametnog telefona", rekao je Songjian Shi, AI arhitekt i HONOR-ov produkt menadžer. „Naš je cilj da korisnici više ne razmišljaju o uključivanju umjetne inteligencije. Cijeli uređaj trebao bi ostaviti dojam pametnijeg, osobnijeg i izdržljivijeg prilikom korištenja."

Nevidljivi motor iskustva pametnog telefona

Na HONOR 600 Pro umjetna inteligencija već djeluje iza kulisa. Prilikom fotografiranja, AiMAGE sustav koristi umjetnu inteligenciju za koordinaciju ekspozicije, stabilizacije, boja i detalja, posebno u zahtjevnim noćnim scenama. U performansama i povezivosti, inteligencija na razini sustava uči korisničke navike, unaprijed učitava često korištene aplikacije i pomaže u održavanju neometanog i stabilnog rada u različitim uvjetima rada mreže.

Što se tiče upravljanja napajanjem, umjetna inteligencija radi u pozadini kako bi inteligentno dodijelila resurse, tako da uređaj ostane učinkovit tijekom cijelog dana. „Umjesto prepoznavanja jedne scene ili glasovne naredbe, umjetna inteligencija sada razumije kontekst", dodao je Shi. „Može vidjeti što pokušavate postići i prilagoditi ponašanje kamere, povezanost, performanse i snagu u stvarnom vremenu kako bi podržala taj cilj."

Razumijevanje onoga što korisnici stvarno žele

HONOR-ova filozofija umjetne inteligencije je prilagoditi tehnologiju ljudima, a ne obrnuto. To znači prelazak s jednostavnih naredbi na sustave koji mogu interpretirati namjeru. Uz AI Image to Video 2.0 na HONOR 600 seriji korisnici pretvaraju statične slike u kinematografske isječke koristeći upute na prirodnom jeziku i jedinstveni višenamjenski model generiranja videa koji razumije sadržaj i priču. AI Photos Agent omogućuje korisnicima uređivanje slika opisivanjem željenog rezultata umjesto ručnog postavljanja klizača i alata. HONOR AI tipka dodaje kontekstualnu inteligenciju bilo kojem zaslonu, identificirajući što se prikazuje i ističući relevantne radnje poput prijevoda, strukturiranja ili kreativnih alata. Korisnici obično točno znaju što žele - čišću fotografiju, sažetak ili upute za sljedeći sastanak, ali ih tradicionalni alati često prisiljavaju na previše koraka da bi to postigli. HONOR AI dizajniran je kako bi skratio put od ideje do rezultata, pretvarajući te namjere u ishode uz minimalne prepreke.

Održavanje brzog iskustva tijekom vremena

Umjetna inteligencija se u HONOR-u smatra ključnom za održavanje visokokvalitetnog iskustva tijekom cijelog vijeka trajanja uređaja. U HONOR 600 seriji, inteligentni mehanizmi za optimizaciju uče tipične obrasce korištenja te uravnotežuju performanse i učinkovitost u stvarnom vremenu pa se telefon čini brzim i prilagodljivim čak i kada radna opterećenja postaju složenija. Na razini sustava, AI kontinuirano usavršava način na koji se obrađuju pozadinski procesi, osiguravajući da intenzivne AI značajke ne ugrožavaju svakodnevnu fluidnost. Inteligentni sigurnosni mehanizmi dodatno poboljšavaju zaštitu pametnijim otkrivanjem anomalija i adaptivnim zaštitnim mjerama. Zajedno, ove mjere pomažu u očuvanju stabilnog korisničkog iskustva nalik vodećim modelima dugo nakon početnog raspakiranja.

Put prema autonomnim i proaktivnim pametnim telefonima

Umjetna inteligencija uređaja HONOR 600 Pro izravno je utkana u MagicOS, omogućujući brže reakcije, pametnije prethodno učitavanje i fluidnije interakcije među aplikacijama. Koncept HONOR AI Agenta, kojem se dijelom pristupa putem HONOR AI tipke, predviđa budućnost u kojoj telefon može obavljati multifunkcionalne radnje kroz aplikacije, od organizacije informacija do planiranja putovanja, uz minimalan korisnički input. Hibridna arhitektura kombinira obradu na samom uređaju, radi brzine i privatnosti, s računalstvom u oblaku za složenije generativne zadatke.

„Prelazimo s umjetne inteligencije koja poboljšava jednu aplikaciju na umjetnu inteligenciju koja djeluje kao spoj inteligencije na cijelom uređaju", rekao je Shi. „Svaka generacija, uključujući i HONOR 600 seriju, približava nas pametnim telefonima koji mogu sigurno preuzeti rutinski posao i postati pouzdani suvozači u svakodnevnom životu."

HONOR 600 serija - uvid u ono što slijedi

HONOR 600 serija bit će prva Number serija koja će u potpunosti utjeloviti viziju spoja vrhunskog AI snimanja, uređivanja prvog jezika i namjensko AI iskustvo široj publici. Od pretvaranja jedne fotografije u kinematografsku sekvencu do potrebnog prečaca u pravom trenutku, serija je dizajnirana kako bi napredna AI tehnologija bila jednostavna i pristupačna za svakodnevicu.

Put prema mobilnoj umjetnoj inteligenciji usmjerenoj na čovjeka

Gledajući unaprijed, HONOR će nastaviti produbljivati ​​AI integraciju na temelju tri načela: korisnosti, transparentnosti i korisničke kontrole. Svaka AI značajka mora riješiti stvarni problem, korisnici trebaju razumjeti što AI radi te u svakom trenu moraju zadržati potpunu kontrolu. Najučinkovitija inteligencija je gotovo nevidljiva. Umjesto da skreće pozornost na sebe, ona jednostavno čini uređaj dosljedno korisnim, pouzdanim i prirodno usklađenim sa životom korisnika.

Cijena i dostupnost

Modeli serije 600 dostupni su kod ovlaštenih HONOR maloprodajnih partnera po cijeni od 649,00 EUR za model HONOR 600, dostupan u narančastoj i crnoj boji i 999,00 EUR za model HONOR 600 PRO, dostupan u zlatno - bijeloj i crnoj varijanti. Iskoristite priliku i ostvarite dodatne pogodnosti pri kupnji modela HONOR 600 i HONOR 600 Pro pametnog telefona u periodu od 7. 5. 2026. do 7. 6. 2026. godine do 23:59 sati jer na poklon dobivate HONOR Superbrzi punjač 80W i HONOR SET DODATNE OPREME.