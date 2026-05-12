Garmin predstavlja D2 Mach 2 Pro, svoj prvi pilotski pametni sat s inReach tehnologijom

Garmin najavljuje D2 Mach 2 Pro, vrhunski pilotski pametni sat opremljen inReach tehnologijom za dvosmjernu satelitsku i mobilnu povezivost1 između letova što pilotima omogućuje pristup tekstualnim porukama, glasovnim pozivima, SOS mogućnostima i još mnogo toga bez veze s mobilnim telefonom. D2 Mach 2 Pro, koji se može pohvaliti 1,4-inčnim AMOLED zaslonom osjetljivim na dodir, čitljivim na sunčevoj svjetlosti, uključuje paket zrakoplovnih alata, uključujući napredne zrakoplovne karte, značajke praćenja zdravlja pilota, izvješća o vremenu u zrakoplovstvu, kompatibilnost s PlaneSync i još mnogo toga. Dostupan u kućištu od 51 mm, D2 Mach 2 Pro uključuje okvir u boji karbona od karbonskog titana s dijamantnim efektom, kožni remen u kesten smeđoj boji i silikonski QuickFit remen, ugrađeni zvučnik i mikrofon te vrhunsko trajanje baterije.

Ostanite povezani bez telefona

Dizajniran za trenutke kad vam telefon nije dostupan, D2 Mach 2 Pro ima ugrađenu inReach tehnologiju za satelitsku i mobilnu povezivost. LTE povezivost omogućuje pristup značajkama bez telefona poput glasovnih poziva i poruka, dijeljenja lokacije LiveTrack, slanja tekstualnih poruka i još mnogo toga. Sa satelitskom vezom korisnici mogu slati poruke i provjeravati lokaciju, kao i pratiti najnoviju vremensku prognozu. U slučaju nužde, SOS mogućnosti mogu se aktivirati izravno sa zapešća kako bi se dobila pomoć od koordinacijskog centra Garmin Response, gdje su vješti koordinatori za hitne slučajeve spremni u bilo kojem trenutku.

Opremljen alatima za zrakoplovstvo i pametne satove

D2 Mach 2 Pro dizajniran je za život i u kokpitu i izvan njega, s navigacijom na uređaju, naprednim zrakoplovnim kartama, povezivošću avionike2, glasovnim naredbama na uređaju i još mnogo toga. Ugrađena LED svjetiljka ima promjenjivi intenzitet bijelog i crvenog svjetla, a Red Shift Mode mijenja cijelo sučelje sata u nijanse crvene kako bi se očuvao noćni vid za pilota tijekom noćnih letačkih operacija. S 24/7 praćenjem zdravlja i biometrijskim praćenjem tijekom leta, kao i više od 100 aktivnosti, D2 Mach 2 Pro omogućuje pilotima da budu u toku sa svojom dobrobiti. Stvoren za najzahtjevnije pilotske stilove života, D2 Mach 2 Pro dobiva do 24 dana trajanja baterije u načinu rada pametnog sata.

Pametni sat je sada dostupan za kupnju na Garmin.com/hr-HR/ , a preporučena maloprodajna cijena mu je 1699,99 EUR. Za više informacija posjetite poveznicu.

Garmin proizvodi i usluge revolucionirali su letenje i postali ključni za živote pilota i vlasnika i operatera zrakoplova diljem svijeta. Kao vodeći pružatelj rješenja za opće zrakoplovstvo, poslovno zrakoplovstvo, helikoptere, naprednu zračnu mobilnost, vladu i obranu te komercijalne avioprijevoznike, Garmin vjeruje da je svaki dan prilika za inovacije. Dobitnik prestižne nagrade Robert J. Collier Trophy za Garmin Autoland, Garmin je razvio Prvi svjetski certificirani autonomni sustav koji se aktivira u hitnim slučajevima kako bi kontrolirao i sletio zrakoplov bez ljudske intervencije.

1 Potrebna je aktivna pretplata; LTE mrežna pokrivenost i satelitska povezivost nisu dostupni u svim zemljama. Nije za korištenje tijekom leta. Provjerite Garmin.com/d2mach2procoverage za zahtjeve i kako biste vidjeli koje su usluge dostupne u vašem području - ili u zemljama u koje biste mogli putovati. Neke jurisdikcije reguliraju ili zabranjuju uređaje za satelitsku komunikaciju; odgovornost je korisnika da poznaje i pridržava se svih primjenjivih zakona.

2 Za primanje upozorenja o avionici i podataka o položaju potrebna je aplikacija Garmin Pilot za Apple mobilne uređaje.