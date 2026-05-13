Trčite dalje s Forerunner 70 i Forerunner 170 uređajima iz Garmina

Garmin pomaže trkačima da svoj trening podignu na višu razinu novim Forerunner 70 i Forerunner 170 uređajima. Ovi pametni satovi za trčanje izrađeni posebno za tu namjenu jednostavni su za korištenje i prepuni su značajki za pokretanje trkačkog putovanja ili pomoć pri odabiru treninga. Oba modela imaju živopisne 1,2-inčne AMOLED zaslone, responzivne zaslone osjetljive na dodir i tradicionalni dizajn s 5 tipki za dodatnu jednostavnost korištenja. Trkači mogu pristupiti svakodnevnim zdravstvenim značajkama, naprednim alatima za trening, pametnim obavijestima i još mnogo čemu - sve to bez potrebe da svaku večer pune sat.

Forerunner 70

Prepun značajki za trkače svih razina, Forerunner 70 spreman je za svaki korak putovanja.

Trenirajte s osnovnim značajkama, uključujući ugrađeni GPS, vrijeme, udaljenost, tempo i mjerenje otkucaja srca na zapešću 1 .

Novi brzi treninzi pojednostavljuju trening stvaranjem prijedloga za trening prilagođenih razini kondicije trkača i zahtijevaju minimalan unos za postavljanje: samo željeno vrijeme i razinu intenziteta.

Trenirajte za događaj, postignite prekretnicu ili poboljšajte kondiciju uz planove treninga Garmin Coach koji se svakodnevno prilagođavaju na temelju zdravstvenih podataka i pokazatelja za oporavak. Uz popularne planove za intenzivniji trening, Garmin Run Coach nudi nove planove s treninzima trčanja/hodanja i treningom s manjim intenzitetom.

Primajte dnevne predložene treninge , uključujući nove treninge trčanja/hodanja koji se prilagođavaju nakon svakog trčanja kako bi odgovarali performansama i oporavku.

Pridružite se naprednim značajkama treninga koje pokreće Garmin Human Performance Lab, uključujući spremnost za trening, status treninga, snagu trčanja na zapešću i dinamiku trčanja. Iskoristite više od 80 ugrađenih sportskih aplikacija, uključujući plivanje, biciklizam, trening snage i još mnogo toga kako biste ostali aktivni na različite načine.

Pratite cjelokupno zdravlje i dobrobit 24/7 uz napredno praćenje sna, trenera za spavanje, varijacije disanja, status varijabilnosti otkucaja srca (HRV), pulsni oksimetar, zapisivanje načina života i zdravstveno stanje 2 .

Ostanite povezani uz pametne obavijesti, značajke sigurnosti i praćenja, LiveTrack i još mnogo toga3.

Forerunner 70 ima do 13 dana trajanja baterije u načinu rada pametnog sata i dostupan je u zabavnim i popularnim bojama poput limuna, hladne lavande, crne i bijele boje.

Forerunner 170

Nadovezujući se na Forerunner 70, Forerunner 170 dodaje značajke u pokretu poput beskontaktnog plaćanja Garmin Pay tako da trkači mogu stati na međuobrok ili bocu s vodom tijekom trčanja i brzo platiti sa svog zapešća (uz podržanu banku i platnu mrežu). A za one koji vole podići energiju za trčanje slušajući svoje omiljene popise pjesama, Forerunner 170 Music omogućuje korisnicima preuzimanje pjesama, podcasta i još mnogo toga s popularnih glazbenih usluga trećih strana (potrebna je pretplata) izravno na svoj sat za slušanje bez telefona s bežičnim slušalicama.

I Forerunner 170 i Forerunner 170 Music imaju do 10 dana trajanja baterije u načinu rada pametnog sata i dostupni su u crnoj boji s crnom/žutim remenom i bijeloj boji s bijelo/plavim remenom. Forerunner 170 Music također dolazi u modrozelenoj boji s modrozeleno/žutim remenom i crveno-ružičastoj boji s crveno-ružičastim/u boji manga remenom.

Dostupan za kupnju na garmin.com/hr od 15. svibnja 2026., Forerunner 70 ima preporučenu maloprodajnu cijenu od 249,99 €, Forerunner 170 je 299,99 €, a Forerunner 170 Music je 349,99 €.