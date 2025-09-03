Valley of the Sun, 28.10. u Vintage Industrial Baru
Ulaznice u pretprodaji su dostupne po cijeni od 16€, dok će na dan koncerta iznositi 20€. Sve cijene uključuju prodajnu naknadu
Američki Stoner Rock velikani Valley of the Sun u tandemu s mladim zagrebačkim Doom Metal snagama A Gram Trip dolaze 28. listopada u Vintage Industrial Bar!
Valley of the Sun su Stoner Rock trio osnovan 2010. godine. Njihov jedinstveni zvuk je fuzija stoner rocka, grungea i psihodelije, zbog čega ih se uspoređuje s legendarnim bendovima kao što su Fu Manchu, Kyuss i Soundgarden.
Trenutno slave izlazak svog najnovijeg albuma "Quintessence" i neumorno osvajaju SAD, Veliku Britaniju i Europu svojim zadivljujućim nastupima. Njihove svirke su ispunjene riffovima, ponekad smirujuće, a uvijek glasne, ostavljajući fanove željnima još.
A Gram Trip je četveročlani Doom Metal bend iz Zagreba, osnovan 2019. godine. Nakon hvaljenog prvijenca "Long Overdue" (2023.) i EP-a "If We Leaf Tomorrow" (2024.), bend je nastupao diljem regije, te smo ih 2024. godine imali priliku ugostiti na Mill pozornici Bear Stone Festivala.
Njihov zvuk balansira između prljavog dooma s gromoglasnim vokalima i vatrenog hardcore sludgea, uz usporedbe s bendovima poput Church of Misery i ranog Electric Wizarda.
Također podsjećamo na ranije objavljeni koncert bendova The Obsessed (USA) i Psychlona (UK) koji će se održati 10. listopada u Klubu Močvara.
