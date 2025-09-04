Batushka početkom listopada u Močvari, early bird rasprodan

Nakon dvije godine poljski blackeri Batushka (Батюшка), predvođeni osnivačem Krzysztofom "Derph" Drabikowskim, vraćaju se u Močvaru napraviti još jedan metal spektakl, baš kao i prošli put! Datum kad popularno zvana "prava Batushka" dolazi u Zagreb je 1. listopada, a njima će se na ovoj europskoj turneji pridružiti francuski pomorski blackeri Houle. Early bird ulaznice su rasprodane. Pretprodajna cijena ulaznica je 31 euro i mogu se kupiti preko Hangtime weba. Na dan će ako ih ostane koštati 34 eura. Fizičke ulaznice dostupne su i u Dirty Old Shopu.

Batushka je bend nastao 2015. u Białystoku. Pjesme im se bave pravoslavljem, a tekstovi su im na staroslavenskom jeziku. Ime benda dolazi od riječi za "oca", odnosno bilo kojeg pravoslavnog svećenika, jeromonaha. Samu ideju o osnivanju benda multiinstrumentalist Drabikowski je dobio dok je čitao komentare na youtubeu ispod videa s pravoslavnom glazbom i kako su "svete pjesme više metal od bilo kojeg sotonističkog black metala". Bend je u početku odlučio biti anoniman i zakrabuljen maskama, na neki način lišen identiteta kako bi se slušatelji više usredotočili na samu glazbu. Bend je izbacio prvi singl "Yekteníya VII", a zatim i album prvijenac Литоургиіа ("Litourgiya") ("Lithurgy") u prosincu 2015. Album je postao veliki hit na metal sceni i osigurao bendu veliku popularnost te nastupe na brojnim festivalima, a njihovi nastupi u Rusiji i Bjelorusji bili su otkazani zbog protesta. Batushka se uskoro dijeli u dva benda: jednu koju predvodi Drabikowski, drugu je predvodio Bartłomiej "Bart" Krysiuk koja se sada naziva Patriarkh. Drabikowski je 2019. s bendom još izdao album Панихида ("Panihida") (Rekvijem) s osam pjesama koji je pokupio sjajne kritike, ali i bio jako dobro primljen kod metalionskog življa. U svibnju 2024. poljski sudovi su u prvostupanjskoj presudi presudili u korist Drabikowskog vezano za prava na ime benda. Međutim, pravni spor oko imena "Batushka" još uvijek nije u potpunosti razriješen. U svakom slučaju nastupi Batushke se ne propuštaju, uvjerite se u to 1. listopada u Močvari.

Houle je nastao prije šest godina u Parizu, a njihov đir može se opisati kao atmosferični black. Zanimljivo je da se u svojim tekstovima bave oceanima i pomorskim temama, u svakom slučaju nešto ne naročito tipično za ovaj žanr. Iza sebe imaju EP "Houle" iz 2022. godine, dok su prošle godine izbacili studijski prvijenac "Ciel cendre et misère noire". Članovi benda su:

Græy Gaast - bas, Vikser - bubanj, Crabe - gitara, Zéphyr - ritam gitara, Adsagsona - vokalistica.

Prije ovog koncerta, također u organizaciji Hangtimea, Močvaru će u subotu 27. rujna pohoditi i metalci Obscura, Sadist i Hideous Divinity.