Najavljen je prvi dio programa Burn Out

U četvrtak, 25. rujna na pozornicu stižu Šteker i Škola, zatim će u srijedu, 1. listopada pod svjetla reflektora stati Buža, Soba 9 i Hrđavi. Treći će se koncert u sklopu Burn Outa održati u srijedu, 22. listopada, a svirat će Vever, Valtzer i Žoržet.

Burn Out je nastao s ciljem osnaživanja i jačanja nezavisne glazbene scene te regionalnih izvođača, a u suradnji s diskografskom kućom Croatia Records program ide korak dalje kako bi stvorio nove prilike za nezavisne izvođače. Interes za svirku u Malom pogonu je velik - nakon što je zaprimljeno više od 100 prijava, izabrani su prvi izvođači koji će zasvirati u prva tri koncertna termina tijekom rujna i listopada. Program Burn Out nastavit će se održavati jednom ili dva puta mjesečno, a artisti će redovito biti selektirani iz pristiglih materijala.

Škola - „Ova pjesma"

Četvrtak, 25. rujna 2025. // Šteker, Škola

Na prvom će se koncertu Burn Out ciklusa predstaviti mladi zagrebački bendovi Škola i Šteker. Škola je noise rock / post-punk bend osnovan 2024. godine iz gušta i ljubavi za sviranjem. Okupljanje za privatne svirke ubrzo je preraslo u veliku strast, a cilj im je pokrenuti publiku te istražiti nove zvukove i osjećaje. Škola utjecaje crpi iz bendova kao što su Nirvana, Radiohead, EKV i Julie, a u svoje nastupe unose dinamične promjene tempa i glasne riffove.

Šteker su 2022. godine osnovali Lana Rebrina na bubnjevima, Ema Komušar na bas gitari, Zvonimir Balić na lead gitari i Bruno Zver na ritam gitari. Njihova je glazba fuzija žanrova - od novog vala i alt rocka do punka i psihodelije. Svoj su prvi singl „Nudli u WC-u" objavili u sklopu kompilacije „Superval vol. 1", nakon čega su svoje iskustvo gradili brojnim nastupima. Šteker će se u sklopu Burn Outa predstaviti publici u Šubićevoj.

Šteker - „Nudli u WC-u"

Srijeda, 1. listopada 2025. // Buža, Soba 9, Hrđavi

U srijedu, 1. listopada Burn Out na pozornicu Malog pogona donosi tri benda: Buža, Soba 9 i Hrđavi.

Buža je splitski bend koji svira ''dalmatinski punk-rock'', a dosad su objavili i dva albuma: „Bi' će sve dobro" i „Sve mi smeta". Nastupili su na Splitskom festivalu gdje su okrunjeni nagradom publike za pjesmu „Spavaju mi gosti", a u Mali pogon Tvornice petorka donosi energetsku punk rock bombu s dozom dalmatinskog humora.

Soba 9 zagrebački je bend osnovan u studentskoj sobi broj devet. Postavu benda čine Karlo Gajšak na gitari, Roko Prpa na basu, Marko Jurišić na bubnjevima te Maria Jović, vokalistica koja ujedno svira violinu. Žanrovski kombiniraju pop, funk, rock i punk i dosad su objavili singlove „Petar Pan", „Kako ćemo, kamo i kud" te „Nepoznato".

Luka Kasanić (ritam gitara), Jakov Kasanić (bubnjevi), Klara Barun (bas) i Jura Filipčić (lead gitara) osnovali su bend Hrđavi. Četveročlani srednjoškolski sastav iz Zagreba predstavio se u sklopu Supervala, a ovog će listopada zasvirati i na pozornici Malog pogona.

Vever - „Tatina košulja"

Srijeda, 22. listopada 2025. // Vever, Valtzer, Žoržet

Na trećem će se terminu programa Burn Out predstaviti Vever, Valtzer i Žoržet.

Vever je beogradski bend koji su 2021. godine osnovali Matija Savković, Tomislav Škobo, Aleks Matejić i Nikola Timotijević. Od svojih se početaka oslanjaju na suvremeni pop rock uz utjecaje indie i alternativne glazbe. Vever je dosad objavio pjesme „Tatina košulja" i „Kasno letnje veče" za etiketu više manje zauvijek, a sada najavljuju novo glazbeno poglavlje. Tematizirajući ljubav i introspekciju, svojim pjesmama nastoje prenijeti emotivna iskustva mladog čovjeka, a ovog će se listopada po prvi put predstaviti zagrebačkoj publici.

Zagrebački bend Valtzer čine Tin Porobija na ritam gitari i vokalu, Vladimir Victorov na lead gitari, Vilhelmina Lana Krajcer na basu i Fran Futivić na bubnjevima. U svoj zvuk uklapaju nježne rock tonove, žestoki noise, ali i elemente grungea koje će servirati u Tvornici kulture.

Veveru i Valtzeru na stageu će se u listopadu pridružiti i Žoržet - zagrebački rock bend osnovan prije nešto više od godinu dana. Iako poprilično novi bend, iza sebe imaju objavljena tri singla: „To Nije To", „Snovi" i „Iza Plastičnoga Lica". Trenutno rade na svom debitantskom albumu čija je objava planirana u suradnji s diskografskom kućom Croatia Records, a prije toga stižu na pozornicu Malog pogona.

Ulaznice za koncerte u sklopu programa Burn Out po cijeni od 5 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com ili online na platformi CoreEvent.