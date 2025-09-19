Užitak na prvom mjestu

Svi ponekad zapnemo u rutini u spavaćoj sobi, no to ne znači da tako mora i ostati. Ako seks više zvuči na "meh" nego na "wow", možda je vrijeme da osvježite svoje omiljene poze. LELO donosi poze koje na zabavan način nadograđuju klasike. Sve imaju jedan cilj: da NJOJ orgazam bude lakši, brži i intenzivniji.

Naravno, Kama Sutra nudi desetke akrobatskih poza, ali ponekad jednostavno poželite orgazam a da se ne osjećate kao da ste odradili trening cijelog tijela. Bilo da želite fokus na klitoris, duboku penetraciju ili kombinaciju oboje, ove orgazmične poze podižu užitak na višu razinu.

YMCA

Vaše noge? One idu gore! U ovoj kombinaciji za orgazme, partnerica leži na leđima s podignutim nogama naslonjenima na partnerova prsa. Partner kleči tijekom seksa, dok su mu ruke slobodne da se igra s grudima, stimulira klitoris ili istražuje druge erogene zone. Stabilnost + stimulacija = čista pobjeda (u najboljem smislu).

Obrnuta kaubojka

Ako mislite da je obrnuta kaubojka ista kao klasična - varate se. Obrnuta kaubojka nudi potpuno drugačiji kut penetracije, a ujedno daje partnerici potpunu kontrolu, dok partner uživa u prizoru.

Sjednite na partnera okrenuti leđima, spustite se dolje i pronađite svoj ritam. Nagnuti naprijed, oslonite se rukama na partnerova bedra za stabilnost. Ako želite dublju penetraciju ili bolju stimulaciju klitorisa, nagnite kukove dok ne pronađete ugodan kut.

Freed Speech

Nije svaki izvrstan seks vezan uz penetraciju, ponekad ju najjači orgazmi uopće ne uključuju. Ova oralna poza idealna je za sve koji vole davati ili primati užitak na svoj način. Jedan partner stoji, a drugi kleči ispred i pruža oralnu stimulaciju. Promjena kuta i visine pojačava dotok krvi u genitalije, čineći sve osjetljivijim i intenzivnijim. Bonus savjet: dodajte ogledalo i gledajte se jer vizualni efekt može biti uzbuđujući.

Doggy poza

Klasik s razlogom. Doggy poza donosi duboku penetraciju, slobodan pristup klitorisu i puno mogućnosti za prilagodbu kuta. Spustite se na sve četiri dok partner ulazi odostraga. On kontrolira dubinu i ritam, ali i vi možete pomicati kukove i tako upravljati tempom. Dodajte vibrator ili pustite partneru da posegne naprijed i dobit ćete "blended" orgazam.

Užitak (skoro) kao kod solo igre

Podsjetnik: masturbacija pred partnerom je seksi, potpuno normalna i, prema istraživanjima, može povećati seksualno zadovoljstvo u vezi. Čak 50 % parova povremeno prakticira zajedničku masturbaciju i mnogi tvrde da je upravo to njihova tajna za održavanje strasti.

Trebate inspiraciju? Evo ideja:

Gledajte jedno drugo - intimno je, erotično i jako uzbudljivo.

Igra moći - dodirujte se samo uz dopuštenje ili stanite kad drugo kaže ''stop''.

Uparite užitke - kombinirajte stimulaciju klitorisa i prstiju istovremeno, ili dodajte stimulaciju perineuma rukama.

Iznenadite ga/je - budite u krevetu dok se dirate i pozovite partnera/icu da se pridruži.

Napravite od masturbacije glavni događaj, a ne samo predigru.

Dodajte zvuk - čitajte erotiku naglas ili pogledajte erotsku scenu zajedno.

Uključite igračke - solo vibratore, cock rings ili igračke na daljinsko upravljanje za dodatnu zabavu.

Opcije su beskonačne, a najbolje od svega, nema pritiska, samo užitak.

Ne treba izmišljati toplu vodu, dovoljno je samo nadograditi ono što već imate. Bilo da mijenjate poze ili usklađujete zajedničku i solo igru, ključ je u znatiželji, komunikaciji i otvorenosti za eksperimentiranje. Odličan seks ne radi se o izvedbi već o povezanosti, istraživanju i tome da se osjećate stvarno dobro. Ove poze i savjeti o zajedničkoj masturbaciji tu su da stave užitak na prvo mjesto (posebno njezin), udahnu novu energiju u vaš seksualni život i učine orgazme dostupnijima.