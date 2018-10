HMD Global, dom Nokia telefona, jučer je predstavio Nokia 7.1, prvi pametni telefon s PureDisplay tehnologijom zaslona koja podiže ljestvicu video prikaza uz visoki kontrast, veću jasnoću i poboljšane boje.

Fantastični HDR zaslon uređaja Nokia 7.1 počiva u majstorskoj izradi, prekrasnom dizajnu i nudi napredne mogućnosti snimanja koje pokreće dvostruka stražnja kamera sa ZEISS optikom, osiguravajući da nikad ne propustite zabilježiti trenutak.

Juho Sarvikas, Chief Product Officer, HMD Global kaže:

"Gotovo dvije trećine videozapisa u svijetu gleda se na mobitelimai, zato predstavljamo PureDisplay tehnologiju zaslona koja svima pruža vrhunsko iskustvo gledanja sadržaja na pametnom telefonu.

Nokia 7.1 u realnom će vremenu pretvoriti SDR sadržaj u HDR iskustvo, što za vas znači uživanje u HDR zabavi čak i kada je sadržaj snimljen drugačije.

Vjerujemo da je najbolja kamera ona koju nosite sa sobom pa smo zato dizajnirali novo iskustvo snimanja uz ZEISS optiku, s brzim autofokusom koji omogućava tehnologija dvofazne detekcije za snimanje nevjerojatnih HDR fotografija. Uzbuđeni smo što imamo priliku predstaviti jedinstveno premium iskustvo u suradnji s najboljim partnerima i ponuditi vam pametni telefon koji se ističe u masi."

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal >>

Predstavljamo PureDisplay

Nokia 7.1 je prvi Nokia pametni telefon koji dolazi s PureDisplay tehnologijom zaslona za superiorni doživljaj uz HDR kvalitetu zabave. Uz YouTube koji danas podržava HDR sadržaj, baš kao i Netflix i Amazon Prime, iskustvo gledanja video zapisa podiže se na novu razinu uz veći kontrast i kristalnu čistoću, otkrivajući sve detalje bez obzira nalazite li se u svjetlijim ili tamnijim uvjetima, uz fantastične izražajne boje. Uključuje podršku za HDR10, što će podići vaše video zapise na novu razinu i viši kontrast (1,000,000:1 dinamički raspon kontrasta) uz veću jasnoću.

Bilo da snimate vani uz jaku svjetlost ili u slabo osvjetljenoj sobi, igrate igre ili gledate video zapise, čisti i svijetli full HD+ 5.84" zaslon omjera 19:9 automatski će prilagoditi svjetlinu i kontrast ambijentu, kako bi vaš sadržaj bio vidljiv i jarkih boja.

Ovaj doživljaj dostupan je za sve vaše video zapise, uključujući one koji nisu u HDR kvaliteti, tako što će biti poboljšani u realnom vremenu, korištenjem posebnog 16bitnog procesora koji obrađuje milijune piksela u sekundi kako bi vam pružio najbolju moguću kvalitetu prikaza u svim uvjetima.

Uređaj Nokia 7.1 pokreće Qualcomm® SnapdragonTM 636 mobilna platforma koja podržava veliki skok u izvedbi što je sjajno za strujanje HDR sadržaja s lakoćom. Ova platforma isporučuje najbolje grafičke performanse uz učinkovito korištenje baterije kako biste mogli uživati u audio i video zapisima još duže. USB tip-C brzo punjenje može napuniti do 50% baterije u 30 minutaii pa se možete brzo i jednostavno vratiti u akciju.

Premium dizajn

U telefonu Nokia 7.1 dizajn se susreće s vrhunskom izradom i pruža kvalitetu, premium materijale i izradu koju očekujete od Nokia pametnog telefona. Primijenivši dizajn tehnike koje se koriste u draguljarstvu i izradi vrhunskih satova, Nokia 7.1 nudi estetski ugodan kontrast različitih obrada metala koje se glatko spajaju u prekrasne detalje.

Jedinstvena igra boja koja se postiže korištenjem loma svjetla u staklu postiže duboke, bogate i neutralne boje koje hvataju svjetlost i dubinu. Nokia 7.1 odiše majstorskom izradom završnih detalja kao što je dvostruko anodiziran, precizno rezan aluminij obojenih rubova.

Nokia 7.1 doima se većom no što jest kako bi vam pružila fantastičan telefon koji fino leži u vašoj ruci ili džepu. Dojam čvrstoće prožima ovaj telefon, sve zahvaljujući okviru od aluminija serije 6000 koji je u sredini od lijevanog metala.

Ispričajte svoju priču uz napredno snimanje

Nokia 7.1 ima vrlo osjetljive 12MP/5MP kamere sa ZEISS optikom i dvije faze detekcije te pruža super precizni autofokus i sjajne snimke bez obzira na uvjete osvjetljenja. Uz HDR fotografiju ova kamera snima sjajne, kristalno čiste snimke, što je čini idealnom za bilježenje trenutaka i dijeljenje uspomena s prijateljima i pratiteljima.

Snimite savršenu studijsku „bokeh" fotografiju dvostrukom stražnjom kamerom ili s prednjom kamerom od 8MP koja koristi umjetnu inteligenciju da umjetnički zamuti pozadinu, kao da je fotografija snimljena u studiju. Možete i ograničiti utjecaj podrhtavanja ruku dok snimate uz elektronsku stabilizaciju slike (EIS) te oživjeti događaje uz vjerni 360° Nokia prostorni zvuk.

Novo korisničko sučelje kamere daje vam potpunu kontrolu nad bijelim balansom, osjetljivošću, brzinom zatvarača i otvorom blende u Pro Camera načinu. Prednja kamera pametnog telefona Nokia 7.1, poboljšanja umjetnom inteligencijom, uvodi prepoznavanje lica i animirane 3D persone, maske i filtere. Jedan pritisak tipke dovoljan je da bi vaša #bothie snimka krenula s prikazivanjem uživo, a pritom možete koristiti zabavne filtere i maske u stvarnom vremenu i podijeliti sadržaj na svojim Facebook i YouTube kanalima brzo, lako i izravno iz kamere aplikacije.

Aplikacijama Google Lens i Motion Photos također možete izravno, brzo i jednostavno pristupiti iz kamere.

Čist, siguran i ažuran uz Android One

Nokia 7.1 pridružuje se Nokia pametnim telefonima iz Android One obitelji, te pruža visoko kvalitetni doživljaj softvera koji preporuča Google. Nokia pametni telefoni s Android One pružaju veliki prostor za pohranu i dugotrajnu bateriju, te dolaze s najnovijim inovacijama koje pokreće umjetna inteligencija, koje je razvio Google.

Nokia 7.1 tri će godine primati redovna mjesečna sigurnosna ažuriranja uz dvije godine ažuriranja operativnog sustava, što je zajamčeno Android One programom. Uz to, Google Play protect skenira sve aplikacije u telefonu kako bi bile sigurne od malwarea. To pomaže u klasifikaciji Nokia 7.1 kao jednog od najsigurnijih i najnaprednijih telefona na svijetu jer će ovaj uređaj uvijek biti ažuran zahvaljujući Google inovacijama kao što su Google Assistant i Google Photosiii s besplatnom neograničenom pohranom visoko kvalitetnih fotografija.

Nokia 7.1 pametni je telefon spreman za Android 9 nadogradnju koja uključuje značajke umjetne inteligencije koje će vaš uređaj učiniti pametnijim, bržim i prilagodljivim vašem korištenju. Značajka prilagodljive baterije ograničava potrošnju baterije za aplikacije koje ne koristite često, a aplikacija Radnje predviđa što ćete učiniti kako biste brže ostvarili sljedeću radnju. Ove značajke pojednostavljuju korištenje uređaja i vaš doživljaj Androida.

Dodatni proizvodi

Uz vrhunski prikaz dolaze i dva audio dodatka za novi raspon dodatne opreme: Nokia True bežične slušalice i Nokia Pro bežične slušalice.

Teške tek 5 grama po slušalici, Nokia True bežične slušalice pružaju čistu reprodukciju zvuka i glasovnih poziva tri i pol sata i daju vam slobodu da ih punite u pokretu uz džepnu kutijicu za punjenje koja osigurava tri punjenja baterije, što vam omogućava ukupno 16 sati kvalitetne audio zabave.

Nokia Pro bežične slušalice savršene su za aktivne korisnike. Povezane su s ovratnikom koji se ugodno smjesti oko vašeg vrata i idealne su za putovanja na posao jer pružaju 10 sati reprodukcije s jednim punjenjem. Ugrađena funkcija vibracije vas upozorava na dolazne pozive, a uz pametne magnetske slušalice možete ih jednostavno odvojiti da odgovorite na pozive ili puštate glazbu bez potrebe da vadite telefon iz džepa.

Raspoloživost

Nokia 7.1 dolazi u ponoćno plavoj ili sjajnoj čelik boji, i bit će dostupna na određenim tržištima od listopada u dvije RAM/ROM opcije 3GB/32GB and 4GB/64GB po prosječnoj cijeni od €319 za verziju 3GB/32GB i €349 za 4GB/64GB.

i https://www.statista.com/statistics/444318/mobile-device-video-views-share/

ii Baterija ima limitirani ciklus punjenja i njezin kapacitet opada s vremenom te će se u jednom trenutku morati zamijeniti.

iii Besplatna pohrana uz visoku kvalitetu dostupna je uz prijavu na Google i pristup internetu

>> Pratite vijesti iz Hi Tech rubrike na Facebook stranici Hi Tech by Metro Portal >>