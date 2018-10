Znamo kada i koji Xiaomi smartfoni dobivaju Android 9

Pogledamo li Googleovu statistiku, do sada je nadograđeno samo nekoliko modela pametnih telefona na Android 9 Pie. Ukratko, statistika je poražavajuća.

Većina uređaja predviđenih za nadogradnju tek u 2019. godini moći će se pohvaliti najnovijom inačicom malog zelenog robota. Među njima je i veliki dio Xiaomi modela.

Kada i koji Xiaomi modeli pametnih telefona dobivaju Android 9 OS-a?

Neki bi se relativno brzo mogli osladiti, dok drugi mogli načekati. No, to nije niti tako loše. Svi znamo da nema ovisnosti između verzije Androida i firmware programa MIUI, i najbitnije je kod Xiaomi modela da ove nadogradnje redovito stižu. Sada pogledajte najavljen raspored osvježavanja sustava s Android 9:

U četvrtom tromjesečju 2018. stiže za....

Pocophone F1

Xiaomi Mi 8 (Pro)

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi A1 / Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi Mix 2/ Mix 2S

U prvom kvartalu 2019:

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Redmi Note 5 / Pro

Od svibnja do kolovoza 2019:

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Redmi S2 (Redmi Y2)

Xiaomi Redmi 6 Pro

Od srpnja do rujna 2019:

Xiaomi Redmi 6 / 6A

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Max 2

Xiaomi Redmi 5 / 5 Plus

Bez nadogradnje ostaju:

Redmi Note 4 (sve verzije)

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Mi 5 / Mi 5S / 5S Plus / Mi 5X /

Xiaomi Mi Mix

Xiaomi Mi Max

Xiaomi Redmi Note 5A / Premier

Xiaomi Redmi 5A

Kao što možete vidjeti, bez nadogradnje ostaju samo stariji jeftini modeli. Bravo za Xiaomi!

