UNICEF-ova blagdanska kampanja

Svaka djevojčica i svaki dječak u Hrvatskoj zaslužuju rasti, učiti i razvijati se u toplom i podržavajućem okruženju. No, ne odrastaju sva djeca uz jednake prilike za ostvarenje svojih snova i potencijala.

Stoga UNICEF blagdanskom kampanjom „Svaka priča je posebna. Svako dijete je važno" donosi priče djece i obitelji iz UNICEF-ovih programa podrške u Hrvatskoj i svijetu, podsjećajući da sretnija poglavlja djetinjstva najranjivije djece možemo pisati zajedno - pružajući podršku onima kojima je najpotrebnija.

UNICEF-ova nastojanja da svako dijete dobije priliku odrastati sigurno i zaštićeno ove su godine, kao glavna lica kampanje za sretnija djetinjstva, posebno podržali Petar Grašo i Sanja Doležal. U toplom blagdanskom spotu, zajedno poručuju: Djeca nas trebaju!

„Svako je dijete važno. Neka djeca još čekaju priliku da prožive sretnija poglavlja svoje životne priče. Ujedinimo se ovih blagdana svim srcem i podržimo najranjiviju djecu u Hrvatskoj - jer svako dijete zaslužuje odrastati voljeno, sigurno i zaštićeno. Baš svako", poručio je Petar Grašo.

„Zahvaljujem svima koji će ovih dana odlučiti podržati UNICEF i njihove programe za djecu kojima je pomoć najpotrebnija, kao i njihove obitelji. Zajedno možemo učiniti mnogo i podsjetiti se da je svako dijete dragocjeno te da ima pravo odrastati voljeno, zaštićeno, bez gladi i boli. Podržimo zajedno sretnija djetinjstva", dodala je Sanja Doležal.

Sredstva prikupljena kroz kampanju tijekom prosinca doprinijet će UNICEF-ovim programima u Hrvatskoj namijenjenima djeci u teškim životnim okolnostima, djeci s teškoćama u razvoju, djeci koja odrastaju bez roditeljske skrbi te drugoj najranjivijoj djeci, kao i za humanitarnu pomoć djeci u kriznim situacijama širom svijeta.

UNICEF nastavlja poticati sustavne i dugoročne promjene koje djeci osiguravaju sigurnije, zdravije i sretnije odrastanje. Samo zajedničkim snagama možemo djeci pružiti prilike i nade koje zaslužuju.

Donirati možete i uplatom na UNICEF-ov broj računa:

HR1723600001501092524

poziv na broj 2508-98

model 00

Od srca hvala što pomažete najranjivijoj djeci Hrvatske i svijeta!