Bright Horizons uvodi standarde Cambridge obrazovanja u Hrvatsku

U trenutku kada se teme razvoja kritičkog promišljanja i kreativnosti kod učenika vode na globalnoj razini, britanska međunarodna škola Bright Horizons - Vedri obzori u Zagrebu pokazuje da je budućnost obrazovanja već tu.

Ova škola, jedinstvena po tome što nudi cjelovit britanski obrazovni program od vrtića do mature, već godinama primjenjuje ono o čemu se u domaćem sustavu tek govori: individualizirani pristup, mali razredi, interdisciplinarno učenje i ispitni sustav koji mjeri razumijevanje, a ne pamćenje.

U skladu s globalnim obrazovnim standardima

Prema nedavno objavljenim podacima, Hrvatska se može pohvaliti iznimno obrazovanim nastavnicima - čak 94,2 % predmetnih učitelja ima višegodišnje sveučilišno obrazovanje, što je daleko iznad svjetskog prosjeka. No, stručnjaci upozoravaju da se izazovi i dalje nalaze u metodama poučavanja i razvoju vještina koje nadilaze reprodukciju gradiva.

Bright Horizons - Vedri obzori nudi sustav koji već desetljećima uspješno priprema učenike diljem svijeta - Cambridge International program s IGCSE i A Levels ispitima, koji otvaraju vrata najuglednijim sveučilištima poput Oxforda, Cambridgea, Harvarda i MIT-a.

Obrazovanje koje potiče razmišljanje, a ne pamćenje

„U britanskom obrazovnom sustavu učenici uče kako misliti, a ne što misliti. Djeca ne trebaju kalupe - trebaju prostor za rast, pogreške i samostalno izražavanje. Britanski sustav pruža upravo to: strukturu koja potiče slobodu, a ne guši je," ističe Milena Prodanić Tišma, osnivačica i ravnateljica škole te članica Upravnog odbora COBIS-a (Council of British International Schools).

Nastava se odvija na engleskom jeziku, u multikulturalnom okruženju koje potiče otvorenost, razumijevanje i globalni pogled na svijet. Osim akademskog znanja, škola snažno razvija životne vještine - komunikaciju, emocionalnu inteligenciju, timski rad i rješavanje problema.

Upisi traju cijelu godinu

Zbog sve većeg interesa roditelja, upisi u Bright Horizons otvoreni su tijekom cijele godine. Roditelji se već sada mogu raspitati o programima, posjetiti školu i saznati više o uvjetima upisa, individualnom pristupu i mogućnostima koje britanski program nudi.

Upisi su otvoreni za sve razine obrazovanja - od vrtića i osnovne škole do srednjoškolskog programa A Levels, koji je prepoznat kao ulaznica za svjetska sveučilišta.