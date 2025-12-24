CRVENI NOSOVI su izmamili prvi osmijeh mom djetetu

Bolnica je mjesto tišine, čekanja i neizvjesnosti. I odraslima je teško, a djeci bolnički dani mogu biti izrazito zastrašujući. Svaka nova situacija, zvuk ili nepoznato lice dodatno pojačavaju osjećaj nelagode. U takvom okruženju djeca često gube osjećaj sigurnosti, kontrole i prostora za igru. Upravo u tim trenucima, ondje gdje strah najjače steže, prostor za osmijeh stvaraju klaunovi CRVENIH NOSOVA.

CRVENI NOSOVI već 15 godina djeluju s misijom da donesu radost, olakšanje i emocionalnu podršku djeci u bolnicama i njihovim obiteljima. Njihovi profesionalno educirani klaunovi rade u bliskoj suradnji s medicinskim osobljem, prilagođavajući pristup svakom djetetu, njegovim potrebama, strahovima i mogućnostima. Klaunovi dolaze bez unaprijed zadanih očekivanja, pažljivo slušaju, prate djetetov ritam i kroz igru stvaraju prostor u kojem dijete ponovno može birati, voditi i biti dijete.

Jedna od tih priča je i priča o Teni, djevojčici koja dobro poznaje bolničke hodnike. Kao dijete s teškoćama, Tena je plašljiva i izrazito osjetljiva na glasne tonove. Često se povlačila pred novim i neočekivanim situacijama. Bolnica je za nju bila mjesto stalne napetosti i opreza.

No, kada su klaunovi došli k njoj, odmah nakon izlaska s intenzivne njege, nešto se promijenilo. Nisu žurili, nisu bili glasni. Pratili su Tenin ritam i čekali njezin znak.

„Tena se prvobitno svega jako bojala, pogotovo glasnih tonova. No, prvi su joj osmijeh upravo oni izmamili", ispričala je njezina mama Tea.

Taj osmijeh bio je više od trenutka veselja. Bio je znak da se Tena ponovno osjeća sigurno. Strah je polako popuštao, a bolnica je prestala biti isključivo mjesto nemira. „Od tada Tena stalno priča o klaunovima i želi ih opet gledati i biti s njima", dodaje mama.

Danas kod kuće osmišljava male lutkarske i glumačke predstave u kojima su glavni likovi upravo klaunovi. Kroz igru, Tena je ponovno pronašla prostor u kojem može stvarati, voditi i biti svoja.

Takvi susreti imaju stvaran učinak jer pomažu djeci da se opuste, da lakše podnesu boravak u bolnici i da se barem na trenutak makne fokus s bolesti. Osmijeh u bolnici nije mali trenutak, to je trenutak snage.

Od četiri klauna, jedne bolnice i jednog posjeta mjesečno 2010. godine, CRVENI NOSOVI danas, 15 godina kasnije, okupljaju 35 klaunova koji redovito posjećuju 129 dječjih odjela u 21 bolnici te 13 domova za starije osobe diljem Hrvatske.

Svaki susret moguć je zahvaljujući podršci donatora koji vjeruju da smijeh ima stvarnu snagu da smanji strah, vrati osjećaj sigurnosti i djetetu barem na trenutak vrati bezbrižnost.

Priča o Teni jedna je od mnogih. No svaka od njih postoji zahvaljujući ljudima koji su odlučili pomoći. Vaša donacija omogućuje da klaunovi dođu do djece poput Tene, da zakucaju na vrata njihova svijeta i unesu radost ondje gdje je najpotrebnija.

Tamo gdje je strah, stvorite prostor za osmijeh.

Donirajte na: https://donacije.crveninosovi.hr/s/