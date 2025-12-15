CroSI u zaštitit kritičnih industrija

u Zagrebu je ovog tjedna organiziran 6. Nacionalni Brainstorm u okviru Digital Transformation Conference DTC 2025. Organizatori ove dvodnevne konferencije su Udruga CroSi, Sveučilište obrane i sigurnosti „Dr. Franjo Tuđman", ILBA i InfoDom d.o.o. Cilj konferencije je povezivanje stručnjaka iz javnog, znanstvenog i poslovnog sektora te isticanje važnosti međusektorske suradnje u očuvanju i zaštiti kritične infrastrukture kao preduvjeta rasta i razvoja.

U sklopu programa prvog dana, Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture predstavili su zakonodavni okvir, strateške dokumente i planirane aktivnosti u objedinjenoj realizaciji Zakona o kritičnoj infrastrukturi, Zakona o kibernetičkoj sigurnosti, Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru te Smjernicama OECD za korporativno upravljanje u poduzećima u državnom vlasništvu.

Također, prof. dr. sc. Slavko Vidović, osnivač InfoDoma, poručio je: „Nema pametnih industrija bez kritičnih infrastruktura. Moramo naučiti kako ih štititi i mudro eksploatirati. Većina pametnih industrija su dio kritičnih infrastruktura: Smart Energy, Smart Food, Smart Traffic, Smart Healthcare. Za učinkovitu zaštitu kritičnih infrastruktura potrebna je kontinuirana edukacija svih dionika te razvoj ekosustava, a to je najbolje raditi putem digitalnih platformi".

Digitalna transformacija i umjetna inteligencija nisu samo tehnološki trend, već predstavljaju stratešku priliku i odgovornost. Organizacije koje danas ulažu u otpornost i sigurnost infrastrukturnih sustava već osjećaju dobrobiti u boljoj tržišnoj poziciji. Zanimljiv je bio primjer kompanije Končar Digital u izgradnji smartSCADA platforme korištenjem IoT i drugih naprednih tehnologija u zaštiti kritičnih infrastruktura koji je prikazala dr. sc. Tamara Hadjina.

Predstavljeni su i rezultati zanimljivog projekta ATENA (Analiza točnosti medijskih napisa), u okviru kojega je razvijena učinkovita metodologija prepoznavanja neistina u javnom prostoru kojih je sve više i sastavni su dio hibridnih prijetnji u suvremenom društvu.

Na konferenciji su drugog dana predstavljena konkretna rješenja i dobre poslovne prakse, a sudionici su detaljnije raspravljati o strateškim sposobnostima u zaštiti kritičnih infrastruktura te o razvoju poslovnih sposobnosti za primjenu generativne umjetne inteligencije u poslovanju i zaštiti kritičnih infrastruktura.

U okviru rasprave, prof. dr. sc. Slavko Vidović istaknuo je da nam se događa generalizacija upravljačkih modela te kako je poslovna agilnost novi imperativ za uspjeh u doba stalne disrupcije. „Agilnost se ne događa, ona se gradi", zaključio je Vidović.

Dr. sc. Ernest Vlačić, iz Udruge za promociju pametnih industrija, CroSI, poseban fokus je stavio na ulogu industrije 5.0 u razvoju i zaštiti kritičnih infrastruktura.

Zaključci drugog dana konferencije snažno su naglasili važnost kontinuirane edukacije, prilagodbe organizacijskih procesa i suradnje između javnog, znanstvenog i poslovnog sektora kako bi se osigurala otpornost i sigurnost kritičnih infrastruktura u digitalnom dobu.