Drage čitateljice i čitatelji, stigao je još jedan Božić, vrijeme mira i druženja u blagdanskom ozračju. Neki kažu da nam ga je ukrao Božo, no to ćemo očito saznati sa zakašnjenjem.

No, dobro ... danas pokušajte zaboraviti sve to, okupite obitelj i prijatelje i pokušajte naći neke teme razgovora koje neće biti politika - sjetite se lijepih knjiga, dobrih filmova, pametnih ljudi, krasnih baka i djedova, dječjih igara ... bilo čega što će vam dati osjećaj da ste normalni ljudi barem jedan dan.

Sretan vam Božić, dragi naši!