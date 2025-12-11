Na Institutu Ruđer Bošković s velikim uspjehom održana je Adria Space Conference 2025, središnji regionalni događaj posvećen svemirskim tehnologijama, znanstvenim istraživanjima i inovacijama u aero-svemirskom sektoru koji je još jednom potvrdio da Hrvatska ima znanje, stručnjake i viziju za sudjelovanje u globalnoj svemirskoj utrci.

Dvorana I. krila bila je ispunjena do posljednjeg mjesta, a kroz cjelokupni program sudionike je vodio glavni tajnik Jadranske aero-svemirske asocijacije (A3), Danko Kočiš. U ulozi moderatora, Kočiš je ne samo predstavljao predavače, već i vodio dinamične Q&A sesije (pitanja i odgovori) nakon svakog izlaganja, u kojima je mnogobrojna publika pokazala izniman interes za detalje predstavljenih projekata. Ovogodišnje izdanje donijelo je iznimno raznolik program koji je povezao teorijska znanja, praktične inženjerske pristupe i futurističke vizije.

Vizije budućnosti i popularizacija znanosti

Nakon uvodnog dijela moderatora, konferenciju je službeno otvorio prof. dr. sc. Slobodan Bosanac, predsjednik A3, dajući strateški pregled razvoja satelitskih tehnologija u regiji.

Uvodni blok predavanja obilježio je legendarni popularizator astronomije i astronautike Ante Radonić. Svojim prepoznatljivim entuzijazmom, Radonić je publiku uveo u tematiku pregledom najnovijih međunarodnih misija, stavljajući naglasak na ubrzani razvoj svemirskog sektora koji otvara vrata i manjim zemljama poput Hrvatske.

Od učionice do lansirne rampe

Osim moderatorske palice, Danko Kočiš preuzeo je i onu predavačku kako bi predstavio STEM projekt "Mali sateliti i raketno modelarstvo".

Kočiš je detaljno objasnio kako ovaj program služi kao most između teorije i prakse, simulirajući stvarnu svemirsku misiju u malom: učenici samostalno prolaze kroz sve faze - od ideje, dizajna i sklapanja satelita, izrade modela rakete, do programiranja i lansiranja. Istaknuo je kako ovakav interdisciplinarni pristup izravno priprema mlade za tržište rada visoke tehnologije, oslanjajući se na iskustva članova A3 u razvoju prvog hrvatskog satelita Perun.

Inovacije iz hrvatskih laboratorija

Središnji dio konferencije, popraćen brojnim pitanjima iz publike, bio je posvećen naprednim tehnološkim rješenjima:

Alma Kugić, nagrađivana arhitektica specijalizirana za svemirsku arhitekturu, prezentirala je projekt "Umbra" - vizionarski, ali znanstveno utemeljen koncept lunarne baze, demonstrirajući kako se životni prostor prilagođava ekstremnim uvjetima na Mjesecu.

Luka Orsag predstavio je razvoj agentičke umjetne inteligencije. Pojasnio je kako njegov tim radi na robotima sposobnim prepoznati ljudske namjere i emocije, što je preduvjet za sigurnu suradnju astronauta i autonomnih sustava.

Dr. sc. Davor Ristić s Instituta Ruđer Bošković izložio je rad na sustavima senzorske tehnologije visoke osjetljivosti, ključne za precizna mjerenja u svemirskim i zemaljskim uvjetima.

Umjetnički završetak

Službeni dio konferencije zaključen je na inspirativan način - projekcijom dokumentarnog filma "Asteroidi" autora Matije Tomšića. Film je posjetiteljima pružio vizualno putovanje kroz povijest i budućnost našeg odnosa s ovim nebeskim tijelima, nakon čega je uslijedila završna rasprava sudionika i organizatora.