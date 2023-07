Umjetna inteligencija i radno vrijeme

Ne četiri dana, kako se već sada glasno razmišlja u svijetu ali i Hrvatskoj, nego bi radni tjedan mogao trajati samo 3,5 dana.

Zvuči nestvarno, posebice za mnoge koji su do jučer „derali" šest radnih dana u tjednu, ali sve je izglednije da će tomu biti tako. Razgranata primjena AI-a dovest će do toga da ćemo konačni imati više vremena za sebe, da će privatni život doći do izražaja, a posao će sve više gubiti na značenju. Jedan ili čak jedan i pol dan manje u radnom tjednu sve je više globalna, ali i hrvatska izglednost, nego utopija.

Ideja je povećati produktivnost i zadovoljstvo zaposlenika dajući im više slobodnog vremena uz zadržavanje iste razine produktivnosti. Prema studiji koju je proveo Wellcome Trust iz Ujedinjenog Kraljevstva, zaposlenici koji su radili četverodnevni tjedan izvijestili su o višoj razini zadovoljstva poslom i boljoj ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Poduzetnici već sada lagano, ali izvjesno kreću prema četverodnevnom radnom tjednu - postupnim skraćivanjem takozvanog „radnog petka" . Poticanjem zadovoljstva zaposlenika raste i njihova produktivnost što u konačnici stvara veći doprinos boljitku poslovnog angažmana od eventualnog gubitka radnog vremena u tjednu - pojašnjava futurologinja poduzetništva i socioloških odnosa Sanela Dropulić, direktorica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku www.osjetihrvatsku.hr

Ova futurologinja dodaje kako je bilo puno rasprava još početkom 2000te godine o skraćivanju radnog tjedna, no uvođenje četiri radna dana sve je glasnije nakon pandemije korone i sa sve većim rastom tehnologije, posebice u pravcu umjetne inteligencije, koji preuzimaju mnoge uloge ljudske radne snage.

2018. godine novozelandska tvrtka Perpetual Guardian provela je probu četverodnevnog radnog tjedna za cijelo svoje osoblje. Ispitivanje je rezultiralo povećanim zadovoljstvom poslom, ravnotežom između poslovnog i privatnog života i povećanjem produktivnosti od 20%. Zaposlenici su izvijestili o smanjenoj razini stresa i poboljšanom angažmanu, što je navelo tvrtku da trajno usvoji četverodnevni radni tjedan.

2019. Microsoft Japan proveo je eksperiment pod nazivom "Izazov izbora posla i života" u kojem su implementirali četverodnevni radni tjedan za cijeli mjesec kolovoz. Otkrili su da se produktivnost povećala za oko 40%, pri čemu su zaposlenici uzimali kraće pauze, manje sudjelovali na sastancima i više se oslanjali na online alate za suradnju. Osim toga, tvrtka je izvijestila o smanjenju potrošnje električne energije od 23% i značajnom smanjenju ispisa papira.

2016 lanac brze hrane Shake Shack implementirao je četverodnevni radni tjedan za menadžere u svojoj lokaciji u Las Vegasu. Taj je potez imao za cilj poboljšati stope zadržavanja i ravnotežu između poslovnog i privatnog života za svoje menadžersko osoblje. Nakon implementacije, tvrtka je izvijestila o smanjenom prometu, povećanom zadovoljstvu zaposlenika i poboljšanoj korisničkoj službi.

Statistika EU-a po kojoj su građani Hrvatske najmanje produktivni zaposlenici od svih članica Europske Unije, na žalost ne ide nam u prilog. Dolazak umjetne inteligencije znači i da će biti manje posla za sve zaposlene - a oni koji ostanu uz pomoć AI-a će biti takozvani „superdjelatnici" koji će moći puno kvalitetnije, brže i sveobuhvatnije odražavati svoje radne zadatke. U takvim parametrima vrijeme i broj sati koje provodite na radnom mjestu ne znače ništa - jedino je značajan rezultat i učinak vašeg rada - dijagnosticira futurologinja poduzetništva i socioloških odnosa Sanela Dropulić, direktorica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku www.osjetihrvatsku.hr

Da će umjetna inteligencija donijeti više slobodnog vremena, više posvećenosti sebi, a manje poslu uočava i promovira malezijski poduzetnik koji djeluje u SAD-u Vishen Lakhiani, vlasnik i direktor svjetski poznate kompanije Mindvalley.

Lakhiani je osnovao Mindvalley s vizijom revolucioniranja obrazovnog sustava i omogućavanja osobnog razvoja dostupnim ljudima diljem svijeta.

Napredak umjetne inteligencije dovest će nas do uvođenja čak 3,5 radnih dana u tjednu. AI će osloboditi ljude od mnogih stega u radnom procesu, a mi kao ljudska bića ćemo biti superiorni Aiu zbog naše kreativnosti, inovativnosti i kritičkog uma. Trebamo slaviti AI, a ne bojati je se. Skraćeni radni tjedan bit će jedna od brojnih tekovina koje će donijeti AI u nađe živote. Danas čovjek čak 70 posto svog života u budnom stanju provede u radnom procesu, dok ćemo zahvaljujući AI provoditi samo 40 do 50 posto. Zar to nije divna vijest i odličan pomak prema naprijed - poručuje Lakhiani svjetskoj populaciji poduzetnika u svojim govorima diljem svijeta.

U njima često dijeli svoje uvide o osobnom rastu, poduzetništvu i vodstvu, s ciljem da nadahne pojedince da žive svoj puni potencijal i stvore pozitivne promjene u svojim životima. Uvođenje 4-dnevnog radnog tjedna koji za ovog poduzetnika čak treba biti i kraći, također je misija njegovog djelovanja.