Može li Twitter preživjeti dolazak Threadsa?

Elon Musk je u manje od godinu dana okrenuo cijeli Twitter naglavačke - promijenio menadžment, otpustio velik broj zaposlenika i 'poboljšao' politiku upravljanja sadržajem. Naravno, njegovi potezi su naišli na mješovite reakcije. Određeni korisnici zagovaraju slobodu govora, dok ostali vide duboko ukorijenjene probleme unutar Twittera. No, pitanje je hoće li se situacija mijenjati nabolje ili će se urušiti jedna od najvećih svjetskih društvenih mreža.

Trenutno, Musk nema puno razloga za optimizam jer je 'izgubio 20 milijardi dolara' otkad je kupio tvrtku za 44 milijarde 2022. godine. Sve se može povezati i s njegovim poslovnim potezima koji su probudili zrno sumnje kod investitora i naveli mnoge na razmišljanje o prodaji dionica.

Dolazak nove društvene mreže, Meta Threads, bi moglo stvoriti velik problem Twitteru i zakomplicirati stanje na tržištu, jer će se Meta (bivši Facebook, vlasništvo nad Instagramom, Threadsom, WhatsAppom,...) potencijalno okoristiti svojom zavidno velikom zajednicom. Threads je naizgled ista društvena mreža kao i Twitter, ali ima prednost zbog većeg broja korisnika Meta usluga (2.9 milijardi korisnika naspram 330 milijuna). To se osjetilo već prvog dana - kada je izašao novi proizvod tvornice društvenih mreža Marka Zuckerberga. S 30 milijuna skidanja u prvih 24 sata (najskidanija aplikacija u povijesti) i više od 70 milijuna korisnika do današnjeg dana, Threads je postao opasan konkurent svojem pandanu.

Osim što je već sad jedna od najpopularnijih aplikacija ikad, Threads posjeduje još poneku prednost u odnosu na "plavu ptičicu". Korisnički račun moguće je povezati s Instagramom te je dozvoljeno neograničeno pisanje (broj znakova i objava nije limitiran). Upravo bi sloboda mogla biti presudan faktor i 'selling point' za Threads, kojem se predviđa više od 230 milijuna korisnika u 2024. godini.

Dakako, Twitter svakodnevno napreduje i neće tako lako prepustiti primat svojem najljućem protivniku. Bilo bi neprimjereno reći kako Threads preuzima scenu jer su njihovi korisnici različiti u mnogočemu. Primjerice, Twitter se orijentira na velik broj visokoobrazovanih muškaraca mlađe dobi, dok je Instagram (još je teško zaključiti pravu publiku Threadsa) usmjeren na žene u rasponu od 18 do 49 godina i publiku koja nema završeno srednjoškolsko obrazovanje. Instagram je zaživio zbog svoje jednostavnosti, ali se nameće pitanje o tome može li Threads napraviti istu stvar s malo drugačijom vrstom sadržaja. Teško je predvidjeti razvoj situacije, ali jedna stvar je sigurna - povezivanje Threads platforme s Instagramom će olakšati integraciju u svakodnevni život mnogih korisnika, a dodavanje novih funkcionalnosti i praćenje potreba korisnika će ih diferencirati od konkurencije.

S druge strane, Meta već godinama vodi borbu s održivošću te konstantnom fluktuacijom cijene dionica. Stoga je njihovim investitorima od krucijalne važnosti vidjeti kamo plovi Zuckerbergov brod i može li zadržati glavu iznad vode. Obećanje o revoluciji komuniciranja će morati zaživjeti kako bi Threads ostao relevantan nakon početnog uzbuđenja. To bi moglo potrajati, jer uspjeh i implementacija nove platforme još nisu jasni. Ulagači će možda pričekati da vide koliko dobro Meta može unovčiti proizvod i može li to dovesti do održivog rasta prihoda. Osim prethodno spomenutih komplikacija, Meta se morala stabilizirati uslijed gubitka parnice na Europskom sudu zbog nepoštivanja antimonopolskih propisa, poreznih zakona te zaštite podataka. Takav rasplet je ostavio svojevrstan utjecaj na koheziju tvrtke, povjerenje korisnika i cijenu dionica. Ali američka kompanija ima mnogo iskustva u kriznom menadžmentu te izgleda da će proći neokrznuto iz cijele priče (osim financijskih reperkusija). Za Metu je ključno riješiti te probleme kroz poštivanje pravila, transparentne prakse i proaktivne napore za zaštitu korisničkih podataka i rješavanje problema s porezima. U tom slučaju će kompanija nastaviti svoj rast i postepeno vratiti povjerenje korisnika, ali i ulagača.

Threads još uvijek nije dostupan na europskom tržištu i ne zna se kad će točno postati, tako da postoji retorika o nedovoljnoj pokrivenosti koja bi mogla prouzrokovati manjak interesa korisnika. Predviđa se da će ukupni prihod na tržištu društvenih mreža dosegnuti 124,6 milijardi dolara 2023. godine. Također se očekuje godišnja stopa rasta (CAGR 2022.-2027.) od 6,86%, što će rezultirati projiciranom veličinom tržišta od 183,1 milijardu dolara do 2027. godine. Uzimajući to u obzir, zadržavanje u sferi društvenih mreža izgleda poprilično privlačno, a širenje na europsko i ostala tržišta mora biti primaran cilj Mete.

Konačno, ulaganje u Threads i Metu zahtijeva (kao i svako ulaganje) pomno proučavanje tržišta, razvoja njihovih tvrtki, ali i potencijalnih problema s kojima se tvrtka može suočiti u skorijoj budućnosti. Napori da se istraže nove tehnologije, potakne rast i pokrenu inicijative će uvelike utjecati na razmišljanje svih interesnih skupina.

Hoće li trenutni 'boom' umjetne inteligencije omogućiti ulazak novih dionika i oslabiti 'velikane'?

Nedavni razvoj u tehnološkoj industriji, uključujući pojavu ChatGPT-a, nedvojbeno je donio novu dinamiku. Moguće je da ovi događaji označavaju početak promjene u umjetnoj inteligenciji i pomiču granice onoga što je moguće s vrhunskom tehnologijom.

Međutim, važno je prepoznati da velike tehnološke tvrtke poput Applea, Mete, Googlea, Amazona, Microsofta i drugih imaju značajne resurse, baze korisnika i utvrđene tržišne pozicije. Te tvrtke imaju prednost u veličini, opsežnoj infrastrukturi i golemim količinama podataka koji im daju značajnu konkurentsku prednost. Zato je malo vjerojatno da će postojeći divovi nestati u bliskoj budućnosti. Umjesto toga, vjerojatnije je da će se prilagoditi i razvijati, usvajajući nove tehnologije i ostati na čelu inovacija. Pojava nove tehnološke tvrtke sposobne smanjiti dominaciju postojećih divova je moguća, ali teška. Bit će potrebna kombinacija inovativne tehnologije, tržišnih poremećaja i značajnih resursa da se dogodi takva anomalija.