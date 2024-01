Ubiti oko nakon ručka? A ne... nije dobro

Legnete li odmah nakon što ste se najeli možete osjetiti probavne smetnje i osjećaj nelagode zbog podizanja želučane kiseline. To je još vjerojatnije kod ljudi koji pate od refluksa kiseline, odnosno gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB). Riječ je o probavnom poremećaju koji se javlja kada se želučana kiselina često vraća u jednjak te sluznica jednjaka zbog tog refluksa može biti nadražena.

No, probavne smetnje i nelagodu može iskusiti gotovo svatko tko ima naviku leći ispred televizora ili otići spavati čim završi s jelom.

Problemi s probavom

Problemi s probavom mogu se očitovati na različite način, no obično ih prate simptomi poput osjećaja sitosti vrlo brzo nakon što počnete jesti, neugodne nadutosti nakon jela, bolova u trbuhu, plinova i mučnine.

Kod rješavanja problema s probavom najčešće su potrebne promjene životnih navika pa liječnik može preporučiti slijedeće: prepoznavanje i izbjegavanje hrane koja uzrokuje probavne smetnje, smanjenje ili izbjegavanje kofeina i alkohola, zamjenjivanje tri velikih obroka dnevno s pet ili šest manjih, učenje kako se nositi s tjeskobom i stresom, redovita tjelovježba, održavanje zdrave tjelesne težine te izbjegavanje određenih lijekova protiv bolova.

Probati se može i s alternativnom medicinom, poput akupunkture koja može blokirati osjećaj boli dopire do mozga, terapije biljem, kao što su kim i paprena metvica, mindfulness meditacije, tehnike opuštanja, hipnoterapije i kognitivno bihevioralne terapije.

Suprotno tome, kod nekih zdravstvenih stanja ležanje nakon jela sat vremena se preporučuje, primjerice u slučaju postprandijalne hipotenzije. To je stanje kod kojeg dolazi do pada krvnog tlaka posvuda u tijelu, osim u probavnom sustavu jer se poslije jela dodatna krv usmjerava u želudac i tanko crijevo. Ako srce i krvne žile ne kompenziraju to kako treba, može doći do pada tlaka i stanja poznatog kao postprandijalna hipotenzija, čija posljedica mogu biti omaglica, vrtoglavica, mučnina, nesvjestica i angina pectoris.