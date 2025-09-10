U petak počinje 30. Splitski Filmski Festival

Kraj tjedna donosi nam 30. Splitski Filmski Festival, koji je za svoje jubilarno izdanje pripremio 57 filmova i videa iz 29 zemalja svijeta. Festival beskompromisnog umjetničkog i autorskog filma i videa očekuje nas od petka, 12. do utorka, 16. rujna 2025. godine. Festival će službeno otvorenje imati u petak u 21 sat u kinu Karaman. Uz dvije od ranije dobro poznate lokacije, Kino Karaman i Kinoteku Zlatna vrata, gdje će se prikazivati filmovi iz dvije konkurencije (kratkometražnog i dugometražnog filma), STFF-ovo platno će se podignuti i u Galeriji Kvart na Trsteniku, Academia Clubu Ghetto, a jedna posebna projekcija održat će se nekoliko dana nakon festivala na farmi, u sklopu Farm housea.

U dugometražnoj konkurenciji prikazat će se 7 filmova, dok kratkometražni program donosi 18 naslova, među kojima 16 hrvatskih premijera. Uz glavne programe, izdvajaju se: Focus (filmovi s osvrtom na društvene teme), Dunjine noći (festival posvećen feminističkom filmu), Forum (dugometražni filmovi izvan konkurencije), Spotlight (filmovi s naglaskom na autora), program hrvatskih filmova i program novih medija. Za trajanja festivala u Galeriji Kvart posjetitelji će moći razgledati izložbu nizozemskog umjetnika i člana žirija, Thomasa Mohra, dok će se u Loggi Zlatnih vrata prikazivati selekcija radova iz kategorije novih medija. Nadalje, slučajni i namjerni prolaznici će u Podrumima Dioklecijanove palače moći kroz arhivske plakate upoznati povijest STFF-a i prisjetiti se najupečatljivijih trenutaka iz njegova tridesetogodišnjeg staža.

Ovogodišnji vizualni identitet potpisuje dizajner Segor Garber, foršpan je proizvod Darka Škrobonje uz montažerski potpis Dragana Đokića, a novu festivalsku nagradu kreira kipar Boris Šitum.

U rođendanskom duhu, sve filmske projekcije bit će besplatne, uz raniji dolazak. Blagajne se otvaraju sat vremena prije projekcija. Za sve informacije dostupan će biti i info pult u Loggi Zlatnih vrata (radno vrijeme od 9 do 19 sati).

Više informacija o programu možete pratiti na društvenim mrežama i službenoj stranici.