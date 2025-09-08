Izgubljeni Dream Team u kinima od 18.09.

Film Izgubljeni Dream Team redatelja Jure Pavlovića premijerno će biti prikazan u Cinestaru Branimir Mingle Mall Zagreb, 15. rujna uz sudjelovanje filmske ekipe i nekih od sudionika filma. U filmu sudjeluje veliki broj hrvatskih i regionalnih košarkaških legendi, među kojima su Toni Kukoč, Dino Rađa, Velimir Perasović, Vlade Divac i Jurij Zdovc.

Tim povodom objavljen je produženi trailer filma: https://youtu.be/DT28ax-w1Ws

Izgubljeni Dream Team donosi nikad ispričanu priču o jugoslavenskoj košarkaškoj reprezentaciji koja je 1991. godine, na Europskom prvenstvu u Rimu, osvojila zlatnu medalju i stala na postolje, promatrajući podizanje zastave zemlje - koja je tri dana ranije prestala postojati.

Glavni protagonisti filma su košarkaške legende Toni Kukoč, Dino Rađa, Vlade Divac, Žarko Paspalj, Jurij Zdovc, Velimir Perasović, Dušan Ivković, Aleksandar Đorđević, Predrag Danilović i drugi članovi te zlatne generacije...

Film donosi njihove nikad ispričane ispovijesti te intimne poglede igrača koji su se našli u središtu povijesnog prijeloma.

Redatelj filma je Jure Pavlović, poznat po filmu Piknik, dobitniku Europskog Oscara 2015. godine, te filmu Mater, višestruko nagrađivanom na festivalima u Taormini, Puli, FEST-u, i dobitniku nagrade kritičara Oktavijan za najbolji hrvatski film 2020. godine.

Direktor fotografije je Dario Hacek, montažer Ivan Vasić, dizajner zvuka Julij Zornik, a producenti filma su Jure Pavlović, Miloš Ivanović, Miha Černec, Chiara Galloni, Ivan Olgiati i Biljana Tutorov.

Produkciju potpisuju Sekvenca, Set Sail Films, Tramal Films, Articolture, Wake Up Films i Hrvatska radiotelevizija. Film je realiziran uz podršku Hrvatskog audiovizualnog centra, Filmskog centra Srbije, MIBAC-a, Slovenskog filmskog centra, Eurimagesa, programa Creative Europe - MEDIA i Re-Acta.

Hrvatski distributer filma je Jučer, a redovna distribucija u kinima kreće 18. rujna 2025.