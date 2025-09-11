Najava nove sezone kina Kinoteka

Nakon tri mjeseca provedena na Ljetnoj pozornici Tuškanac tim Centra za kulturu i film Augusta Cesarca nastavlja s filmskim programima u Kinoteci. Novu sezonu otvara Dogodilo se ovako..., crna komedija o uredskim kolegama koji nakon mjeseci očijukanja odlaze na prvi spoj. Dugometražni prvijenac Toma Noonana, koji je uz sjajnu Karen Sillas odigrao glavnu ulogu, pruža mračno duhovit pogled na tjeskobu dejtanja, a istovremeno s empatijom promatra često uzaludna nastojanja kojima se ljudi nastoje međusobno povezati.

Dogodilo se ovako... osvojio je Veliku nagradu žirija u Sundanceu, no s vremenom je nezasluženo pao u zaborav. Izuzetno smo sretni da na otvaranju nove sezone kina Kinoteka gledateljima predstavljamo restauriranu verziju ovog skrivenog dragulja američkog nezavisnog filma, koji je i 30 godina kasnije jednako nepredvidljiv, dojmljiv i aktualan.

Ulaz na film je slobodan, uz obvezno preuzimanje ulaznica na blagajni.

Noviteti: Izgubljeni Dream Team

Jedan od Noviteta koje prikazujemo na otvaranju sezone je Izgubljeni Dream Team, sportski dokumentarac Jure Pavlovića o jugoslavenskoj košarkaškoj reprezentaciji koja je na Europskom prvenstvu u Rimu 1991. godine osvojila zlatnu medalju i stala na postolje, promatrajući podizanje zastave zemlje - koja je tri dana ranije prestala postojati. Ispričan iz perspektive sudionika događaja: trenera i ključnih igrača, riječ o dramatičnoj priči o raspadu prijateljstva i kraju jednog razdoblja.

Izgubljeni Dream Team zatvorio je ovogodišnji Pulski filmski festival, a na repetroaru možete pogledati još nekoliko naslova koji su obilježili 72. izdanje: dobitnika Velike zlatne arene za najbolji film - Mirotvorac Ivana Ramljaka, zatim Fiume o morte! Igora Bezinovića (dobitnik šest Zlatnih arena, uključujući one za režiju i produkciju) te Dobru djeca Filipa Peruzovića, koji je donio nagrade Nini Violić i Filipu Šovagoviću za glavne uloge.

Najbolje od Ljetne pozornice Tuškanac

Repertoar otvaramo filmovima za koje se na Ljetnoj pozornici Tuškanac tražila karta više. Među njima je Južina, debitantski film Ante Marina o stanarima splitske četverokatnice, koja je zahvaljujući vještoj karakterizaciji likova, mnoštvu sjajnih glumačkih epizoda i svježim urbanim štihom osvojio je nagradu Kino mreže.

Veliki interes izazvali su i Feničanska spletka Wesa Andersona, Do ludila Paola Genovesea, Rat Roseovih Jaya Roacha te Spoj iz snova - romantično-cinični film Celine Song, autorice koja nas je oduševila Prošlim životima.

Ostali noviteti

Na repertoaru pogledajte i film Armand, provokativnu psihološku dramu o majci koja saznaje da je njezin 6-godišnji sin uzrokovao uznemirujući incident u školi. Riječ je o dugometražnom prvijencu Halfdana Ullmanna Tøndela, unuka Liv Ullmann i Ingmara Bergmana, koji je na prošlogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu osvojio Zlatnu kameru za najbolji debitantski film festivala.

Tu je i Dječak u ružičastim hlačama Margherite Ferri, sasvim drugačija, ali jednako dojmljiva priča o vršnjačkom nasilju i mentalnom zdravlju, inspirirana istinitim događajima. Film je bio veliki hit u talijanskim kinima, a ostvario je i veliku gledanost u ljetnim kinima diljem obale.

FonoKinoteka: Maali

Maali je kantautor koji je već svojom prvom autorskom pjesmom Fall (2020.) privukao pažnju publike i kritike. Njegov prvi studijski album Maali intimna je muzička priča ispričana u devet autorskih pjesama punih introspekcije, fragmenata svakodnevice, pa i humora. U svom žanrovski neopterećenom izričaju Maali vješto balansira između jednostavnosti akustične gitare i vokala te slojevitih aranžmana nadahnutih americanom, indie-popom i alternativnim folkom.

Na albumu je sudjelovao niz istaknutih muzičara, od većina njih pridružit će se Maalom na koncertnoj promociji albuma, gdje će publika imati priliku po prvi put uživo doživjeti njegove pjesme u punim aranžmanima. Ne propustite koncert kojim Maali, u krugu svojih najbližih muzičkih suigrača, predstavlja svoj iskren, emotivan i muzički bogat debi.

Praktične informacije

Ulaznice je moguće kupiti online na www.ulaznice.hr, www.kinokinoteka.hr ili svakodnevno u radno vrijeme blagajne kina. Više informacija potražite na službenoj stranici kina Kinoteka.