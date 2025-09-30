Tuškanac u gostima prikazuje japanski anime u srcu Zagreba

Tuškanac u gostima tijekom listopada prikazuje filmove iz produkcije Studija Ghibli, jednog od najutjecajnijih svjetskih studija animacije. Osnovan 1985. u Tokiju od Hayaa Miyazakija i Isaa Takahate, Ghibli je producirao niz međunarodnih klasika koji spajaju teme odrastanja, obitelji i ekologije s jedinstvenim vizualnim stilom. Omiljeni među publikom svih generacija, ovi su filmovi studio učvrstili kao kulturnu instituciju koja postavlja standarde animiranog filma.

Ciklus donosi 16 filmova koji će se prikazivati u Centru za kulturu Histrionski dom (Ilica 90), a 6. listopada u 19 sati otvorit će ga slojevita ekološka alegorija Nausikaja iz Doline vjetra (1984) koja je dovela do osnivanja Studija Ghibli i prati hrabru princezu dok u postapokaliptičnom svijetu nastoji pomiriti ljude i prirodu.

Dvorac na nebu (1986) prvi je službeni film Studija Ghibli, a donosi avanturu dječaka i djevojčice u potrazi za legendarnim lebdećim otokom Laputom. Groblje krijesnica (1988) i Moj susjed Totoro (1988) premijerno su prikazani zajedno. Dok je prvi potresna ratna drama o preživljavanju brata i sestre u razorenom Japanu tijekom Drugog svjetskog rata, drugi je vedra bajka o dječjoj mašti i prijateljstvu.

Prvi komercijalni hit Studija Ghibli je Dostavna služba dobre vještice Kiki (1989) o mladoj vještici koja započinje samostalan život u novom gradu. Ciklus donosi i Samo jučer (1991), intimnu priča o 27-godišnjoj Taeko koja odlaskom na selo i kroz uspomene iz djetinjstva preispituje svoj odrasli život. Sasvim drugačiji ton prisutan je u Porco Rosso (1992), duhovitoj i romantičnoj priči o talijanskom pilotu iz Prvog svjetskog rata pretvorenom u svinju, koja je izrasla iz kratkog projekta za Japan Airlines u jedan od omiljenih Miyazakijevih filmova.

Pom Poko (1994), oslonjen na japanski folklor tanukija, prati rakunolike duhove koji koriste magiju kako bi se suprotstavili urbanizaciji. Šaptaj srca (1995) nježna je priča o djevojci koja otkriva ljubav i vlastiti talent za pisanje te je popraćena nezaboravnom pjesmom Take Me Home, Country Roads, a Princeza Mononoke (1997) istražuje epski sukob ljudi i prirode kroz odnos princa Ashitaku i ratnice San. Riječ je o najgledanijem japanskom filmu u kinima do izlaska Titanica.

Inspiriran istoimenim romanom britanske spisateljice Diane Wynne Jones, Pokretni dvorac (2004) prati mladu Sophie koja, pretvorena u staricu, pronalazi spas u dvorcu čarobnjaka Howla. Avanture male Chihiro (2001) prvi je neamerički animirani film koji je osvojio Oscara, a prikazuje djevojčicu koja mora spasiti roditelje u svijetu duhova. Nadahnut Miyazakijevim sjećanjima na djetinjstvo uz obalu, Ponyo na litici kraj mora (2008) prati avanture zlatne ribice koja, želeći postati ljudsko dijete, razvija prijateljstvo s dječakom Sosukom.

Nastala tehnikom akvarela i tuša, Priča o princezi Kaguyi (2013) prikazuje tajanstvenu djevojku pronađenu u bambusovoj stabljici dok odrasta među ljudima te se mora vratiti svom nebeskom svijetu. Kad je Marnie bila ovdje (2014) posljednji je dugometražni film Studija Ghibli prije pauze, a čija radnja prati djevojku Annu koja otkriva tajanstvenu prijateljicu Marnie i rješava obiteljske tajne.

Ciklus će zaključiti Dječak i čaplja (2023), koji vodi gledatelje kroz introspektivno putovanje dječaka u svijetu između snova i stvarnosti, označivši povratak Ghiblija u dugometražnu produkciju nakon gotovo deset godina pauze.

Raspored projekcija Tuškanca u gostima dostupan je OVDJE. Ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina domaćina sat vremena prije početka projekcije, kao i online putem platforme ulaznice.hr.